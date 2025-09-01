Les métaux précieux au plus haut 📈🚨

💡L'argent progresse de 2,2 %, tandis que l'or gagne 0,8 %. Les cours de l'or et de l'argent connaissent aujourd'hui une hausse très forte, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis de nombreuses années, sous l'effet des anticipations d'une baisse imminente des taux d'intérêt par la Fed, d'une forte demande pour les ETF et d'un risque géopolitique croissant. L'argent a dépassé les 40 dollars l'once pour la première fois depuis 2011, gagnant environ 40 % cette année, tandis que l'or s'est approché d'un niveau record de plus de 3 500 dollars l'once, en hausse de 31 % depuis le début de l'année. Au cours des trois dernières années, les prix de ces deux métaux ont plus que doublé dans un contexte d'incertitude politique et économique persistante. Rien qu'aujourd'hui, l'argent a progressé de 2,2 % et l'or de 0,8 %. Attentes concernant les baisses de taux d'intérêt par la Fed Le consensus croissant selon lequel la Réserve fédérale américaine va bientôt baisser ses taux d'intérêt (probabilité actuelle de près de 90 %) a entraîné une hausse des cours de l'or et de l'argent. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'actifs non productifs tels que l'or et l'argent, les rendant plus attractifs pour les investisseurs qui cherchent à se protéger contre l'assouplissement monétaire et la dévaluation des devises. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: CME Tensions politiques et géopolitiques L'incertitude entourant l'indépendance de la Réserve fédérale, illustrée par les tentatives du président Trump de révoquer Lisa Cook, membre du conseil d'administration de la Fed, a exacerbé les inquiétudes sur les marchés mondiaux. Une cour fédérale a récemment jugé que la plupart des droits de douane imposés lors de l'ère Trump étaient illégaux, mais a laissé les droits de douane existants en vigueur dans l'attente d'une nouvelle procédure, laissant la trade policy dans l'incertitude et renforçant encore les stratégies défensives du marché. De plus, l'ajout de l'argent à la liste américaine des minéraux critiques renforce son importance stratégique, augmentant la perspective d'une future volatilité des prix induite par les politiques. Les métaux précieux en hausse L'or et l'argent ont tous deux franchi des niveaux de résistance clés (3 450 dollars pour l'or, 40 dollars pour l'argent), déclenchant une forte augmentation de la demande et renforçant la tendance à la hausse. Dans l'ensemble, le secteur des métaux précieux bénéficie d'une combinaison unique de facteurs favorables, rarement observée sous une forme aussi synchronisée, qui se traduit par des prix record, une demande soutenue pour les ETF (depuis le début de l'année, les stocks d'or dans les ETF ont augmenté de 12 %, tandis que ceux d'argent ont augmenté de 13 %) et des changements structurels dans l'approche des investisseurs en matière de risque et de couverture. Techniquement, ces deux matières premières maintiennent leur tendance haussière à long terme. L'OR approche ses plus hauts historiques, tandis que l'ARGENT trade près de ses plus hauts de 2011. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."