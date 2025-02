La séance boursière a été marquée par d'importantes baisses pour plusieurs entreprises, alors que les résultats financiers, les prévisions prudentes et les décisions stratégiques ont pesé sur la confiance des investisseurs. Parmi les plus gros perdants, Pliant Therapeutics (PLRX) s'effondre de 62% après l'annonce de la suspension volontaire de l'inscription et du dosage des patients dans son étude clinique BEACON-IPF, portant sur un traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Cette décision suscite des doutes quant à l'avenir du programme et fragilise la position de l’entreprise dans le secteur biopharmaceutique. Autre chute spectaculaire, Semtech (SMTC) plonge de 31% après avoir indiqué que ses ventes de produits CopperEdge pour 2026 seraient inférieures aux estimations plancher de 50 millions de dollars, en raison de modifications dans l’architecture des racks informatiques. Cette révision à la baisse de la demande alimente les inquiétudes des investisseurs quant à la croissance future de l’entreprise. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans le secteur de l’agroalimentaire, Hain Celestial (HAIN) perd 23% après avoir raté les attentes de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, avec des ventes de 411,5 millions de dollars contre une prévision de 430,8 millions de dollars. L’entreprise a également révisé à la baisse ses perspectives pour l’exercice 2025, anticipant désormais une baisse organique des ventes entre 2% et 4%, au lieu d’une stabilisation initialement prévue. Edgewell Personal Care (EPC) subit également une lourde correction de 12% après la publication de résultats inférieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté du premier trimestre ressort à 0,07 dollar par action, contre une estimation de 0,12 dollar, tandis que le chiffre d’affaires de 478,4 millions de dollars manque légèrement le consensus. L’entreprise prévoit désormais que son bénéfice ajusté pour l’année 2025 atteindra la borne basse de la fourchette 3,15 à 3,35 dollars par action, ce qui reflète des perspectives plus prudentes. Le secteur des semi-conducteurs est également en souffrance. ON Semiconductor (ON) cède 6% après la publication de résultats décevants et de prévisions plus faibles qu'attendu, notamment en raison d’une baisse de 15% du chiffre d’affaires trimestriel en glissement annuel. Cette contre-performance affecte également d’autres acteurs du secteur liés à l’industrie automobile, comme NXPI, ADI et STM, qui accusent des replis en début de séance. Dans le domaine des biotechnologies, 10x Genomics (TXG) plonge de 12%, tout comme Bruker (BRKR) et Thermo Fisher (TMO), après l’annonce du National Institutes of Health (NIH) de réduire les coûts indirects sur les subventions de recherche biomédicale aux États-Unis. Cette décision risque d’affaiblir le financement de plusieurs projets de recherche, entraînant des craintes quant à l’impact sur les entreprises du secteur. Enfin, Charles Schwab (SCHW) enregistre une baisse plus modérée de 3%, après que TD Bank Canada a annoncé son intention de céder l’intégralité de sa participation dans l’entreprise, représentant 10,1% du capital pour une valeur de 15,36 milliards de dollars. TD prévoit d’utiliser 8 milliards de dollars canadiens issus de cette vente pour racheter ses propres actions, un mouvement stratégique qui met la pression sur le titre Schwab.

