Technologie AI (C3.ai) -23% : Les actions ont plongé après avoir guidé les revenus du T1 à 70,2-70,4 millions de dollars, bien en dessous du consensus de 99,9 millions de dollars, et avoir rapporté une perte d'exploitation non GAAP préliminaire pour le T1 de 57,7 à 57,9 millions de dollars vendredi soir, ainsi qu'une restructuration de l'organisation des ventes et des services avec une nouvelle direction régionale. Finance ALTS (Altisource Asset Management) -9% : Après avoir annoncé une transaction d'actions enregistrées de 1,5 milliard de dollars et un placement privé concomitant pour acheter des jetons $WLFI auprès de World Liberty Financial. Au total, 200 millions d'actions seront émises par ALTS à 7,50 dollars chacune, impliquant une décote de 16,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

LGND (Ligand Pharmaceuticals) -7% : Après avoir annoncé une offre de 400 millions de dollars d'obligations convertibles échéant en 2030 dans le cadre d'un placement privé.

UPST (Upstart Holdings) -3% : Les actions ont chuté après l'annonce d'une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles échéant en 2032, indiquant que le produit sera utilisé pour racheter une partie de ses obligations convertibles échéant en 2026 et pour payer le coût des calls plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution. Santé MNDY (Monday.com) -26% : Les actions ont chuté suite aux résultats, car le BPA du T2 de 1,09 dollar a dépassé l'estimation de 0,86 dollar grâce à de meilleurs revenus de 299 millions de dollars contre une estimation de 293,58 millions de dollars. Cependant, la société a réduit sa prévision de revenus pour l'exercice 2025 à 1,22-1,23 milliard de dollars contre 1,22-1,26 milliards de dollars (estimation de 1,22 milliard de dollars) et prévoit un revenu opérationnel pour l'exercice 2025 de 154 à 158 millions de dollars. Industrie OMI (Owens & Minor) -26% : Les actions ont chuté suite aux résultats, car le BPA ajusté du T2 de 0,26 dollar contre une estimation de 0,27 dollar sur des revenus de 681,9 millions de dollars avec un EBITDA ajusté de 96,6 millions de dollars contre une estimation de 128,8 millions de dollars. Matières premières B (Barrick Gold Corporation) -3% : Après que les volumes de production et de vente d'or du T2 ont manqué les estimations du consensus, car les opérations de la mine Loulo-Gounkoto ont été suspendues et la mine Carlin a connu un arrêt du rôtisseur de Gold Quarry.

