Santé ARCT (Arcturus Therapeutics) -57% : Les actions se sont effondrées après qu’une analyse initiale a montré qu’ ARCT-032 , son traitement expérimental par mRNA inhalé contre la mucoviscidose, n’a pas amélioré la fonction pulmonaire entre le 1er et le 28e jour dans une étude de phase intermédiaire. Bien que le traitement ait été généralement sûr et bien toléré , l’absence d’efficacité clinique a déçu les investisseurs.

ALEC (Alector) -49% : Après qu’un essai en double aveugle de près de deux ans a révélé que le latozinemab n’a pas ralenti la progression de la démence frontotemporale, manquant ses critères d’évaluation. La société a annoncé qu’elle réduirait ses effectifs de près de moitié et mettrait fin aux essais pour ce traitement expérimental.

TERN (Terns Pharmaceuticals) -10% : Après avoir annoncé l’arrêt du développement de TERN-601, son actif contre l’obésité, suite à des résultats de phase 2 montrant une perte de poids maximale ajustée par placebo de seulement 4,6 % à des doses supérieures à 500 mg. Cette efficacité se situe à l’extrémité inférieure par rapport aux autres agonistes des récepteurs GLP-1 oraux. Technologie (Semi-conducteurs) TXN (Texas Instruments) -6% : Les actions des semi-conducteurs analogiques et automobiles ont reculé après des résultats mitigés au T3 (BPA de 1,48 dollar, manquant l’estimation de 1,49 dollar, sur des revenus de 4,742 milliards de dollars, dépassant légèrement l’estimation de 4,642 milliards de dollars). La fourchette médiane des prévisions pour le T4 a également déçu, avec des revenus attendus entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars (contre une estimation de 4,507 milliards de dollars) et un BPA de 1,13 à 1,39 dollar (contre une estimation de 1,41 dollar). Les actions d’ADI, MPWR, NXPI et ON ont également été affectées. Énergie (Nucléaire) OKLO (Oklo Inc.) -12% : Après avoir été l’une des valeurs les plus performantes de 2025 en raison des besoins accrus en énergie pour les centres de données d’IA, les valeurs liées à l’énergie nucléaire et aux SMR (Small Modular Reactors) subissent un recul, remettant en question des valorisations jugées excessives. Les actions de LEU, NNE et SMR figurent parmi les plus touchées ces derniers temps. Technologie (Streaming) NFLX (Netflix) -6% : Les actions ont chuté après que le géant du streaming a rapporté des résultats du T3 inférieurs aux attentes (BPA de 5,87 dollars contre une estimation de 6,97 dollars), invoquant un litige fiscal inattendu au Brésil. Les revenus de 11,5 milliards de dollars ont cependant atteint les estimations. Netflix a également indiqué avoir connu son meilleur trimestre jamais enregistré en termes de ventes publicitaires et a publié des prévisions pour le T4 légèrement supérieures aux estimations. Finance (Crypto) COIN (Coinbase) -3% : Les prix du Bitcoin ont repris leur tendance à la baisse après un bref rebond mardi, perdant 2,67 % à 108 000 dollars, tandis que l’Ethereum a reculé de 3,3 % à 3 828 dollars. Cette baisse pèse également sur les mineurs comme CLSK, CIFR, HIVE, HUT et MARA. Biens de consommation (Jouets) MAT (Mattel) -3% : Les actions ont glissé après des résultats et revenus du T3 inférieurs aux attentes (BPA de 0,89 dollar contre une estimation de 1,06 dollar, revenus en baisse de 5,9 % à 1,74 milliard de dollars contre une estimation de 1,84 milliard de dollars). Les ventes en Amérique du Nord ont chuté de 12 % par rapport à l’année dernière, pesant sur le chiffre d’affaires total, en baisse de 6 %. Technologie (Cloud) ASTS (AST SpaceMobile) -9% : Après l’annonce d’une offre de 850 millions de dollars de notes senior convertibles. Santé (Biotech) AVAH (Aveanna Healthcare) -13% : Après que son offre secondaire de 10 millions d’actions a été fixée à 9,00 dollars. Logiciels VRT (Vertiv Holdings) -2% : Efface ses gains initiaux malgré des résultats solides au T3 et une croissance des ventes, ainsi qu’une prévision de gains supplémentaires au T4. La société a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2025 à 4,07-4,13 dollars (contre 3,75-3,85 dollars précédemment) et ses prévisions de revenus à 10,16-10,24 milliards de dollars (contre 9,93-10,08 milliards de dollars).

