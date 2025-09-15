Santé ATYR (aTyr Pharma) -80% : Après avoir annoncé que son médicament expérimental n'a pas atteint l'objectif principal dans une étude de phase avancée testant son efficacité chez des patients atteints d'une maladie pulmonaire appelée sarcoïdose pulmonaire. L'essai de phase avancée, qui a inclus 268 patients, visait à montrer une réduction plus importante de l'utilisation quotidienne de stéroïdes après 48 semaines par rapport à un placebo.

HIMS (Hims & Hers Health) -1% : Après que le commissaire de la FDA, Marty Makary, a déclaré qu'une publicité télévisée largement diffusée par la société de télémédecine plus tôt cette année avait enfreint les réglementations de l'agence. Biens de consommation HAIN (Hain Celestial) -29% : Après avoir rapporté une baisse des ventes du T4 de 13 % d'une année sur l'autre à 363 millions de dollars, manquant l'estimation de 371 millions de dollars, et un résultat trimestriel inattendu de -0,02 dollar par action contre une estimation de 0,03 dollar. Les ventes organiques ont chuté de 11 %. La société a indiqué qu'elle mettait en œuvre une stratégie de redressement axée sur la rationalisation du portefeuille et les capacités numériques. Technologie NVDA (NVIDIA) -1% : Après que le régulateur du marché chinois a déclaré qu'une enquête préliminaire avait révélé que Nvidia avait violé la loi anti-monopole du pays.

TXN (Texas Instruments) -3% : En baisse, tout comme d'autres actions de semi-conducteurs analogiques (NXPI, ON, ADI), après que la Chine a annoncé qu'elle examinerait le dumping présumé d'importations de certaines puces analogiques américaines utilisées dans les appareils. Transport ALK (Alaska Air Group) -2% : A indiqué qu'elle prévoyait un BPA ajusté du T3 à l'extrémité basse de la fourchette de 1,00 à 1,40 dollar, contre un consensus de 1,35 dollar, principalement en raison de coûts de carburant élevés et de défis opérationnels durant l'été, qui ont pesé sur les coûts unitaires.

