Wall Street tente d'endiguer la vague de ventes alors que le prix du pétrole s'envole 🚩Alibaba chute de 7 % après avoir déçu sur ses résultats

La séance de jeudi à Wall Street est à nouveau marquée par une vague de ventes sur les actifs risqués, tandis que les cours du pétrole restent élevés dans un contexte d’escalade du conflit impliquant l’Iran. Le Dow Jones recule d’environ 290 points, soit 0,7 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq perdent respectivement 0,8 % et 0,6 %.

Au-delà des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les actions subissent également la pression des données d’hier sur l’inflation des prix à la production et du faible nombre de demandes d’allocations chômage enregistré aujourd’hui. Ces publications renforcent le ton hawkish des projections de la Fed, les marchés envisageant de plus en plus un scénario de stagflation aux États-Unis — une combinaison de croissance économique plus faible et d’inflation toujours élevée.

Du côté des matières premières, le Brent se démarque, progressant de 3 % à 111 dollars le baril, tandis que le WTI gagne 1 % à 97 dollars. L’ampleur de cette hausse suggère que les investisseurs intègrent de plus en plus dans leurs anticipations le risque de perturbations prolongées de l’approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

La flambée des prix du pétrole a été alimentée par une série d’attaques contre les infrastructures gazières régionales, notamment celle menée par l’Iran contre un terminal clé d’exportation de GNL au Qatar et une attaque israélienne antérieure contre le gisement de gaz de South Pars en Iran. Les représailles ultérieures de Téhéran contre les actifs énergétiques qatariens ont accru la prime de risque géopolitique et renforcé les craintes d’une nouvelle escalade.

Une déclaration commune des dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas et du Japon, exprimant leur volonté d’assurer un passage sûr dans le détroit d’Ormuz, doit être considérée comme une tentative de stabiliser le sentiment des marchés. Dans le même temps, une telle coordination met en évidence les risques concrets pesant sur le commerce mondial de l’énergie.

La faiblesse des marchés boursiers a été exacerbée par la forte vague de ventes de mercredi, le Dow Jones atteignant un nouveau plus bas annuel à la clôture et passant sous sa moyenne mobile à 200 jours. Les cours des contrats à terme suggèrent que les marchés attribuent une probabilité d’environ 75 % à ce que les taux restent inchangés en 2026, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les valorisations.

Au niveau des valeurs individuelles, l’action Micron a reculé de 2 % malgré des résultats très solides soutenus par une offre restreinte de mémoire, cette baisse étant largement attribuée à des prises de bénéfices. Parallèlement, la mise à jour d’Eli Lilly concernant son médicament de nouvelle génération contre l’obésité, le retatrutide — potentiellement le meilleur de sa catégorie —, n’a suscité qu’une réaction modérée du marché.

US500 et NASDAQ 100

Un signal technique clé est le passage du S&P 500 (US500) sous sa moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis le 23 mai. Cela renforce les craintes que le marché n’entre pas dans une phase de correction temporaire, mais plutôt dans une phase de correction plus profonde.

Source: xStation5

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Les actions du secteur minier enregistrent aujourd'hui de fortes baisses, sous l'effet d'une vague de ventes massives sur les métaux, tandis que les sociétés spécialisées dans le pétrole et le gaz progressent. Le moral reste morose dans le secteur technologique.

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Résultats décevants d'Alibaba

Alibaba a publié ses résultats trimestriels pour la période close au 31 décembre 2025, qui se sont révélés inférieurs aux attentes et ont confirmé que l'entreprise traverse une phase de transition difficile. Le chiffre d'affaires s'est établi à 284,8 milliards de yuans, contre 290,7 milliards attendus, tandis que le bénéfice net a chuté de 66 % en glissement annuel pour s'établir à 15,6 milliards de yuans, ce qui a déclenché une réaction négative sur les marchés américains.

Du point de vue des investisseurs, cette faiblesse reflète une stratégie d’investissement agressive plutôt qu’un problème ponctuel. Alibaba augmente ses dépenses dans le commerce rapide, l’expérience utilisateur et la technologie, ce qui pèse sur la rentabilité à court terme mais vise à rétablir la compétitivité à long terme. L’ampleur de la baisse du résultat d’exploitation souligne que le coût de la transformation est plus élevé que prévu initialement.

Le principal moteur de croissance reste le cloud et l’intelligence artificielle. Le segment Cloud Intelligence a vu son chiffre d’affaires progresser de 36 % en glissement annuel pour atteindre 43,3 milliards de yuans, les produits liés à l’IA enregistrant une croissance à trois chiffres pour le dixième trimestre consécutif.

Dans le même temps, la direction place la barre plus haut sur le plan stratégique, en visant 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans le cloud et l’IA d’ici cinq ans. Cela implique de maintenir une croissance d’environ 35 % par an, ce qui souligne à la fois l’opportunité et le défi de mise en œuvre.

Concrètement, Alibaba accélère sa transition d’une plateforme de commerce électronique vers une entreprise technologique axée sur l’IA, se positionnant ainsi comme l’un des leaders chinois dans ce domaine. La question clé reste de savoir si ces investissements massifs se traduiront par une amélioration durable des performances financières à l’échelle du groupe. Aujourd’hui, les ADR de la société ont baissé de plus de 7 % et se situent près de 40 % en dessous de leurs récents sommets.

Source: xStation5