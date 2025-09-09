Matières premières ALB (Albemarle) -10% : En baisse, tout comme d'autres producteurs de lithium (SQM, SGML), en raison d'une atténuation des attentes d'offre. Le géant chinois des batteries, Contemporary Amperex Technology (CATL), devrait reprendre prochainement la production dans une mine de lithium à Yichun, dans le sud de la Chine, selon le Securities Times. Technologie ASTS (AST SpaceMobile) -6% : A été déclassée à Neutre (de Achat) et son objectif de cours a été abaissé à 43 dollars contre 62 dollars. Les analystes estiment que l'acquisition récemment annoncée par Starlink du spectre S-Band de SATS pour 19 milliards de dollars renforce sa position sur le marché spatial vers le cellulaire et augmente les risques pour ASTS, alors qu'elle stimule l'utilisation de sa constellation naissante. Industrie CNM (Core & Main) -21% : Les actions ont chuté après des résultats mitigés au T2 (le BPA a dépassé les attentes, mais les revenus de 2,09 milliards de dollars ont manqué l'estimation de 2,12 milliards de dollars). La société a réduit sa fourchette de revenus pour l'exercice 2025 à 7,6-7,7 milliards de dollars (contre 7,6-7,8 milliards de dollars précédemment) et a abaissé ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2025 à 920-940 millions de dollars (contre 950 millions à 1 milliard de dollars). Énergie SOC (Sable Offshore) -14% : Après l'annonce que le gouverneur Gavin Newsom cherche à imposer des restrictions supplémentaires à l'industrie pétrolière offshore de Californie, un revers pour Sable et son projet controversé au large des côtes du comté de Santa Barbara. Médias NWS (News Corp) -2% : Après que Rupert Murdoch et ses enfants ont résolu un conflit familial houleux par un accord qui donne à son fils préféré, Lachlan Murdoch, un contrôle étendu et assure que Fox News et le reste de l'empire médiatique conserve son orientation conservatrice. Finance PL (Planet Labs) -4% : Après que la société a annoncé une offre de 300 millions de dollars de notes senior convertibles échéant en 2030 (suite à une hausse de 48 % lundi après de meilleurs résultats et prévisions).

