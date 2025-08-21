Biens de consommation CBRL (Cracker Barrel Old Country Store) -11% : En raison d'un rebranding controversé. Cracker Barrel a dévoilé un nouveau logo qui ne plaît pas à tout le monde.

TWO (Two Harbors Investment) -5% : Après avoir réglé un litige avec Pine River via un règlement en cash unique de 375 millions de dollars et avoir réduit son dividende trimestriel à 0,34 dollar contre 0,39 dollar précédemment. Santé COTY (Coty) -19% : Après avoir rapporté une perte plus importante que prévu au T4, tandis que les ventes comparables en magasin (LFL) ont chuté de 9 % (contre une estimation de -8,9 %), avec des baisses dans les segments Beauté Grand Public (-12 %) et Prestige (-7 %). L'EBITDA ajusté s'est établi à 126,7 millions de dollars (en dessous du consensus de 130,5 millions de dollars). La société a également publié des prévisions plus faibles pour le premier semestre de l'exercice 2026.

GILD (Gilead Sciences) -3% : Baisse après que Reuters a rapporté que CVS a décidé de ne pas ajouter le nouveau médicament de prévention du VIH de Gilead, Yeztugo, à ses plans commerciaux pour l'instant, invoquant des raisons cliniques, financières et réglementaires. Gilead négocie toujours avec CVS concernant Yeztugo, dont le prix de liste aux États-Unis dépasse 28 000 dollars par an.

NVAX (Novavax) -11% : Après avoir annoncé un refinancement de sa dette convertible : 225 millions de dollars de notes convertibles échéant en 2031 ont été émises.

SRPT (Sarepta Therapeutics) -7% : Après avoir refinancé 700 millions de dollars de notes convertibles échéant en 2027, échangeant environ 700 millions de dollars de ses obligations convertibles à 1,25 % échéant en 2027 contre 602 millions de dollars de nouvelles obligations convertibles à 4,875 % échéant en 2030, ainsi que des actions et du cash. Technologie MNDY (Monday.com) -2% : A été déclassée à Neutre (de Achat) chez Bank of America, qui indique que les données tierces suggèrent que les visites sur le site web générées par le SEO ont chuté en moyenne de 23,5 % d'une année sur l'autre au T2, avec des baisses d'une année sur l'autre accélérant à -25 % en juillet, probablement en raison de l'intégration croissante par Google des aperçus IA. Commerce de détail WMT (Walmart) -4% : Le BPA ajusté du T2 de 0,68 dollar a manqué l'estimation de 0,74 dollar, bien que les revenus de 177,40 milliards de dollars aient dépassé le consensus de 176,16 milliards de dollars. Les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 4,6 %, et les dépenses moyennes ont progressé de 3,1 % d'une année sur l'autre (contre 0,6 % précédemment). La société a guidé les revenus du T3 à 168 milliards de dollars, en dessous du consensus de 176,3 milliards de dollars, tout en relevant sa prévision de croissance des ventes annuelles. Énergie CSIQ (Canadian Solar) -19% : Après un BPA ajusté en perte de 0,53 dollar au T2, avec des revenus de 1,73 milliard de dollars, inférieurs au consensus de 1,9 milliard de dollars. La société a indiqué que les revenus étaient inférieurs à ses propres prévisions en raison du report des expéditions de stockage au second semestre et des retards dans certaines ventes de projets. Elle prévoit des revenus du T3 entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars, en dessous du consensus de 1,9 milliard de dollars, et a réduit ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025. Commerce de détail (Vêtements) CART (Carter’s) -3% : A été déclassée à Sous-performance (de Neutre) chez Wedbush, qui a réduit son objectif de cours à 42 dollars contre 55 dollars, citant des préoccupations concurrentielles. Finance SN (Synchrony Financial) -3% : Les actions ont glissé après avoir fixé le prix d'une offre secondaire de 5,5 millions d'actions à 116 dollars par action.

