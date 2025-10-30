Points clés FMC s’effondre après un manque à gagner massif au T4 , une coupe de dividende de 86 % et une révision brutale de ses perspectives annuelles, en raison de pressions sur les prix des génériques en Amérique latine et en Asie.

Santé BAX (Baxter International) -14% Baxter a enregistré des revenus du T3 de 2,84 Md$, inférieurs aux 2,88 Md$ attendus. La société a également réduit ses prévisions de BPA annuel à **2,35–2,40 ∗∗(contre2,42–2,52** (contre 2,42–2,52 ∗∗(contre2,42–2,52 précédemment). Les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2006, reflétant une perte de confiance des investisseurs dans sa capacité à redresser ses performances. Agrochimie FMC -43% FMC a connu un T4 catastrophique, marqué par un manque à gagner important en raison de pressions accrues sur les prix des génériques en Amérique latine et en Asie. Pour préserver sa trésorerie, l’entreprise a réduit son dividende de 86 % et fortement abaissé ses perspectives annuelles. Ces mesures drastiques soulignent une détérioration rapide de sa situation financière et opérationnelle. Restauration CMG (Chipotle Mexican Grill) -16% Chipotle a publié des résultats du T3 en ligne avec les attentes pour le BPA, mais les dépenses générales et administratives plus faibles que prévu ont masqué un manque à gagner au niveau des marges en magasin et de la croissance des ventes comparables. La direction a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des ventes comparables pour l’année, anticipant maintenant un déclin à un chiffre bas au T4. Commerce en ligne EBAY (eBay) -12% eBay a affiché un volume brut de marchandises (GMV) du T3 près de 3 % au-dessus de la fourchette haute de ses prévisions, avec une croissance accélérée de 15 % en glissement annuel dans ses catégories cibles. Cependant, la marge brute a reculé de 90 points de base et la marge opérationnelle (avant éléments exceptionnels) de 10 points de base, tandis que le revenu opérationnel GAAP a chuté de 19 M$ en glissement annuel. Ces pressions sur les marges ont éclipser les bonnes performances du GMV. Emballage IP (International Paper) -9% International Paper a basculé dans les pertes trimestrielles, enregistrant une charge de 1 Md$ liée à la vente de son activité de fibres de cellulose. Les revenus de 6,22 Md$ ont également manqué les attentes de 6,5 Md$. Cette contre-performance fait suite à des résultats plus faibles que prévu publiés la veille par un concurrent (SW), ce qui a pesé sur le secteur. Technologie META (Meta Platforms) -11% Meta a dépassé les attentes au T3, avec des revenus de 51 Md$ (en hausse de 25 % en glissement annuel, hors effet de change), soit 3 % au-dessus du consensus. Cependant, la marge opérationnelle a reculé à 40 % (contre 43 % l’an dernier), et l’entreprise a annoncé une augmentation significative de ses dépenses d’investissement pour 2026, tant en CAPEX qu’en dépenses totales (TotEx), ce qui a inquiété les investisseurs sur la rentabilité future. Distribution alimentaire SFM (Sprouts Farmers Market) -21% Sprouts a publié un BPA du T3 de 1,22 ∗∗,supeˊrieuraux∗∗1,17**, supérieur aux **1,17 ∗∗,supeˊrieuraux∗∗1,17 attendus, grâce à des marges brutes plus solides et un contrôle des coûts. Cependant, les ventes comparables en livraison ont augmenté de seulement 5,9 % (contre +7,4 % attendu), et la société a guidé un T4 en dessous des attentes du marché. La croissance des ventes comparables pour le T4 est prévue entre +6,0 % et +8,0 %, mais cette fourchette déçoit après un T3 déjà faible.

