Points clés MOH s’effondre après une troisième révision à la baisse de ses prévisions de BPA 2025, avec un BPA 2026 attendu plat à 14 $ (soit 40 % sous le consensus ).

s’effondre après une de ses prévisions de BPA 2025, avec un BPA 2026 attendu (soit ). SMCI déçoit avec un chiffre d’affaires du T2 bien en dessous des attentes (5,0 Md vs 6,5 Md\), malgré le maintien des prévisions annuelles.

déçoit avec un (5,0 Md vs 6,5 Md\), malgré le maintien des prévisions annuelles. ROP recule après des prévisions du T4 plus faibles que prévu, malgré des résultats mitigés au T3 et une confirmation des objectifs annuels.

Assurance MOH (Molina Healthcare) -18% : Les actions se sont effondrées après une troisième réduction des prévisions de BPA cette année. Le BPA 2026 est désormais attendu stable à 14 ∗∗,soit∗∗40**, soit **40 % sous le consensus de 19,33 ∗∗,soit∗∗40 . Résultats du T3 : BPA de 1,84 ∗∗(vsconsensusde∗∗3,90** (vs consensus de **3,90 ∗∗(vsconsensusde∗∗3,90 ), malgré des revenus solides (11,48 Md$). Ratio de soins médicaux consolidé : 92,6 % au T3, reflétant une pression sur la rentabilité.

: Les actions se sont effondrées après une cette année. Le BPA 2026 est désormais attendu . Technologie SMCI (Super Micro Computer) -6% : Après avoir guidé un chiffre d’affaires du T2 à 5,0 Md$ (vs estimation de 6,5 Md$ ), bien que la société maintienne ses prévisions annuelles à au moins 33 Md$ . Contexte : La croissance fulgurante des ventes liées à l’IA semble marquer le pas, suscitant des craintes sur la durabilité de la demande.

: Après avoir guidé un (vs estimation de ), bien que la société maintienne ses prévisions annuelles à . Industri ROP (Roper Technologies) -7% : A publié des résultats mitigés au T3 et a resserré ses prévisions de BPA annuel , mais les actions ont chuté en raison d’une guidance du T4 plus faible que prévu (BPA estimé entre 5,11 et5,16et 5,16et5,16 vs consensus de 5,23 $). Confirmations : Les prévisions de revenus annuels restent inchangées, mais le marché sanctionne la prudence sur le dernier trimestre.

: A publié des et a , mais les actions ont chuté en raison d’une (BPA estimé entre 5,11 et5,16et 5,16et5,16 vs consensus de 5,23 $). Santé MRNA (Moderna) -3% : Après avoir annoncé l’arrêt du développement d’un vaccin contre le cytomégalovirus (CMV), autrefois l’un de ses programmes expérimentaux les plus surveillés. Technologie IBM -5% : Malgré un T3 solide (revenus +7 % et BPA +16 %, portés par les mainframes et le conseil), les actions ont reculé en raison d’un ralentissement du logiciel (croissance organique de +5 %, avec un freinage de Red Hat). Guidance 2025 : Légèrement relevée (revenus +5 %, flux de trésorerie > 13,5 Md$), mais jugée trop prudente par les investisseurs.

: Malgré un (revenus +7 % et BPA +16 %, portés par les mainframes et le conseil), les actions ont reculé en raison d’un (croissance organique de +5 %, avec un freinage de Red Hat). Automobile TSLA (Tesla) -3% : Prolonge sa série de trimestres en baisse de profitabilité (4e trimestre consécutif), malgré des ventes record . Résultats mitigés du T3 : Dépassement des attentes sur les revenus et la marge brute, mais déception sur la marge automobile non-GAAP et le BPA non-GAAP . Pressions : Hausse des coûts et concurrence accrue dans le secteur des véhicules électriques.

