PD (PagerDuty) -17% PagerDuty a déçu avec une prévision de revenus du T4 entre 122 M$ et 124 M$ (vs 126,9 M$ attendu). Par ailleurs, le CFO Howard Wilson a annoncé son départ à la retraite . Ces éléments ont conduit Craig Hallum à déclasser l’action à Hold, reflétant des incertitudes sur la stabilité de la direction et la croissance future.

NTNX (Nutanix) -15% Nutanix a publié des résultats du T1 en ligne avec les attentes , mais a réduit ses prévisions de revenus pour l’exercice 2026 à 2,82–2,86 Md$ (contre 2,9–2,94 Md$ précédemment, et un consensus de 2,93 Md$). La société évoque un report de revenus vers des périodes ultérieures et des retards de timing . La marge opérationnelle est désormais attendue entre 21 % et 22 % , soulignant des pressions persistantes sur la rentabilité.

WDAY (Workday) -7% Workday a affiché des résultats globalement conformes aux attentes , avec une croissance du cRPO (revenus sous contrat non réalisés) de 17,6 % , supérieure aux prévisions. Cependant, malgré une légère surperformance des revenus par abonnement au T3 , la guidance pour le T4 est restée inchangée . L’entreprise a également mis en avant des vents contraires dans le secteur de l’enseignement supérieur , ce qui a tempéré l’optimisme des investisseurs.

ZS (Zscaler) -8% Zscaler a réalisé un T1 solide, dépassant les attentes et relevant ses prévisions pour l’exercice 2026, avec un ARR (revenus récurrents annuels) supérieur de 22 M$ aux estimations. Cependant, les actions ont reculé en raison d’incertitudes autour de la contribution de Red Canary au NNARR (nouveaux revenus récurrents annuels nets) du T1, ainsi qu’une guidance pour le T2 légèrement inférieure aux attentes. KeyBanc a noté que ces éléments ont pesé sur la confiance des investisseurs. Semi-conducteurs et Matériel AMBA (Ambarella) -13% Ambarella a publié des résultats solides au T3 et une guidance haussière pour le T4, portée par une forte croissance dans l’IA (80 % des revenus) et des segments comme la vidéo portable (Insta360) et les drones. Malgré ces performances, certains analystes ont exprimé des craintes sur les marges, expliquant en partie la baisse de l’action. Industrie (Machinerie) DE (Deere & Company) -2% Deere a affiché des résultats du T4 solides et des revenus en hausse de 11 % à 12,39 Md$ (vs 9,84 Md$ attendu). Cependant, le bénéfice net a chuté de 14 % en glissement annuel, en raison de tarifs douaniers plus élevés et de coûts accrus. Pour l’exercice 2026, la société prévoit un bénéfice net entre 4,00 Md$ et 4,75 Md$, bien en dessous des 5,31 Md$ estimés. Le CEO a souligné des pressions persistantes sur les marges et des défis dans son activité de grands tracteurs. Technologie (Informatique) HPQ (HP Inc.) -2% HP a annoncé un plan de réduction de 10 % de ses effectifs, dans le cadre de ses investissements dans l’IA. La société a également abaissé sa guidance de BPA ajusté pour l’exercice à 2,60–3,20 (vs3,33 attendu), mettant en garde contre l’impact des prix élevés des puces mémoire sur ses résultats. Cette transition stratégique et ces pressions sur les coûts ont pesé sur le titre.

