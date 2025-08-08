Technologie TTD (The Trade Desk) -38% : Les actions ont chuté après que l'EBITDA ajusté du T2 a été positif avec une marge de 39 %, mais le dépassement des revenus de 1,3 % a marqué un ralentissement significatif par rapport à 7,1 % d'un trimestre à l'autre. Le PDG a mis en garde contre l'incertitude continue des tarifs douaniers pesant sur certains des plus grands annonceurs du monde. (déclassée par quelques firmes de Wall Street).

TWLO (Twilio) -16% : A rapporté un T2 mitigé, avec des revenus et un BPA supérieurs aux attentes grâce à une croissance organique de 14 % dans les communications, compensée par un autre trimestre stable dans le segment. La croissance organique et le flux de trésorerie disponible pour 2025 ont été relevés, mais les actions ont chuté car le guide de croissance organique de 8-9 % pour le T3 signalait un ralentissement par rapport aux 13 % du T2. Biens de consommation UAA (Under Armour) -20% : Les actions chutent après avoir rapporté un BPA ajusté du T1 inférieur au consensus et prévu des revenus du T2 inférieurs aux estimations, indiquant une baisse entre -6 % et -7 %, contre une estimation de baisse de -2,9 % affectée par une demande atone en Amérique du Nord en raison des incertitudes tarifaires. La société met également en garde contre une baisse de la marge brute de 340 à 360 points de base au T2 en raison de l'impact des tarifs douaniers. Santé IOVA (Iovance Biotherapeutics) -17% : Les actions ont chuté alors que la perte nette par action était de 0,33 dollar pour un revenu produit de 60,0 millions de dollars contre un consensus de 0,28 dollar et 67 millions de dollars. IOVA a annoncé une restructuration pour réaliser plus de 100 millions de dollars d'économies annuelles à partir du T4 2025. La réaction du marché a été négative car le manque à gagner en revenus était principalement dû à l'IL-2, tandis que AMTAGVI a répondu aux attentes du consensus. Finance CTRI (Citius Pharmaceuticals) -4% : Après que SWX a vendu 15 millions d'actions à 19,50 dollars chacune, pour un produit brut de 292,5 millions de dollars dans le cadre d'une offre secondaire (SWX a réduit sa participation à 33,4 % contre 52,1 %). Médias PINS (Pinterest) -7% : Les actions ont chuté en raison d'une baisse des prix. Les revenus du T2 et l'EBITDA ajusté étaient supérieurs de 2,4 % et 8 % aux attentes de la rue, grâce à de meilleurs utilisateurs actifs mensuels mondiaux au T2 (+11 % à 578 millions contre une estimation de 533 millions). Cependant, cette performance a été atténuée par une baisse de 25 % des prix publicitaires et une augmentation des dépenses marketing. Industrie SG (Sprouts Group) -26% : Les actions ont chuté à la suite d'un trimestre difficile qui a vu des manques à gagner à la fois en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice par rapport aux attentes de la rue (SSS -7,6 % contre un consensus de -5,5 % ; EBITDA ajusté de 6,4 millions de dollars contre un consensus de 11,2 millions de dollars). La société a également réduit ses prévisions, prévoyant des revenus pour l'exercice de 700 à 715 millions de dollars contre une estimation de 740,57 millions de dollars, et des comparables de -6 % à -4 %. Divers SEZL (Sezzle) -30% : Les actions ont chuté après avoir dépassé les attentes du consensus pour le T2, mais avec une barre élevée, tout en guidant les revenus pour l'exercice à +60-65 % contre une estimation de +62,94 % et un BPA ajusté de 3,25 dollars contre une estimation de 3,26 dollars.

