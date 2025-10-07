Les responsables du FOMC voient des changements structurels induits par l'IA ; Kashkari et Miran soutiennent deux baisses de taux cette année 🔎

Points clés Stephen I. Miran : plus optimiste quant à un ralentissement de l'inflation grâce à l'apaisement des pressions sur les loyers

Neel Kashkari : met en garde contre des signes de stagflation et soutient deux nouvelles baisses cette année

Raphael Bostic : se concentre sur les bouleversements liés à l'IA sur le marché du travail

Mary C. Daly : considère l'IA comme un facteur de transformation, stimulant la productivité sans entraîner de pertes d'emplois massives

Stephen Miran M. Miran a déclaré que l'incertitude économique s'était atténuée et que la croissance pourrait s'améliorer, mais que la politique monétaire devait rester prospective compte tenu de ses effets différés. Il a averti que tant un resserrement excessif qu'insuffisant comportait des risques, ajoutant qu'il était plus confiant que d'autres dans le fait que l'inflation continuerait à se modérer à mesure que les pressions sur les loyers et le logement s'atténueraient. Il a estimé le taux d'intérêt neutre à environ 0,5 %, notant que le développement de l'intelligence artificielle pourrait le faire augmenter, bien que les preuves restent peu concluantes. M. Miran, qui a prêté serment en septembre 2025, a exprimé son désaccord lors de la dernière réunion du FOMC, se prononçant en faveur d'une baisse de 50 points de base au lieu des 25 points de base adoptés par le Comité. Neel Kashkari (Fed de Minneapolis) Kashkari a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact total des droits de douane sur l'inflation, mais a noté que les données récentes montraient des symptômes similaires à ceux de la stagflation. Il soutient deux baisses supplémentaires de 25 points de base cette année, arguant qu'un assouplissement préventif pourrait contrebalancer le risque croissant d'une hausse du chômage. Il estime que le taux d'intérêt neutre a probablement augmenté pour atteindre environ 3,1 %, ce qui signifie que la politique de la Fed pourrait ne pas être aussi restrictive qu'on le pensait auparavant. M. Kashkari a ajouté que la Fed pourrait accélérer les baisses de taux si le marché du travail s'affaiblissait, les suspendre si l'inflation restait stable, ou même relever les taux si les pressions sur les prix revenaient, même s'il estime faible la probabilité que les droits de douane à eux seuls puissent pousser l'inflation au-dessus de 3 %. Raphael Bostic (Fed d'Atlanta) M. Bostic s'est concentré sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, soulignant qu'elle soutient souvent les travailleurs, mais qu'elle peut également les remplacer lorsqu'elle est économiquement viable, ce qui rend le requalification (l'apprentissage de nouvelles compétences) essentiel. Il a décrit cette période comme « la plus difficile à prévoir » dans un contexte de transformation structurelle, mais a souligné que « personne ne croit qu'une catastrophe se profile à l'horizon ». Il a également expliqué que les garanties gouvernementales accordées par Fannie Mae et Freddie Mac contribuent à maintenir les taux hypothécaires américains à un niveau bas. M. Bostic n'a pas commenté la politique monétaire actuelle. Mary C. Daly (Fed de San Francisco) Mme Daly a décrit l'intelligence artificielle comme potentiellement transformatrice et susceptible d'améliorer la productivité, ajoutant qu'il n'y avait aucune preuve de pertes d'emplois massives. Elle a rejeté les craintes d'une « bulle de l'IA » comme menace financière, la qualifiant plutôt de « bonne bulle » qui stimule les investissements productifs. Mme Daly a également souligné que le marché du travail restait le meilleur indicateur de la vigueur de la consommation et n'a fait aucun commentaire sur la politique monétaire actuelle.

