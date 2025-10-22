🛢️WTI en hausse de 2%

Points clés Le pétrole brut WTI a augmenté de plus de 2 % pour atteindre 59 dollars le baril, stimulé par les anticipations d'un accord potentiel entre les États-Unis et l'Inde qui limiterait les importations de pétrole russe, augmentant ainsi la demande pour d'autres sources.

Le marché continue de faire face à une offre excédentaire : 1,3 milliard de barils de pétrole se trouvent actuellement en mer (le niveau le plus élevé depuis 2020). Les banques s'attendent à ce que cet excédent persiste jusqu'à l'année prochaine.

59 dollars constituent la principale résistance technique, tandis que l'indicateur « crack spread » suggère qu'aucune hausse de la demande ne devrait être attendue aux États-Unis au cours du mois à venir.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 % aujourd'hui, poussant le brut West Texas Intermediate (WTI) vers le niveau de 59 dollars le baril. Cette hausse est liée à un accord potentiel entre les États-Unis et l'Inde visant à réduire les importations indiennes de pétrole russe. Un tel scénario compliquerait la recherche de débouchés commerciaux pour le brut russe, augmentant ainsi la demande de pétrole provenant d'autres sources, en particulier les pays de l'OPEP et les États-Unis.

Néanmoins, le marché est confronté à un risque important de surabondance de l'offre, comme en témoigne le volume de pétrole en circulation le plus élevé depuis 2020. Actuellement, on estime à 1,3 milliard de barils la quantité de pétrole brut stockée dans des pétroliers, en mouvement ou à l'ancrage. Selon les projections d'institutions majeures telles que JP Morgan et Goldman Sachs, le marché pétrolier devrait anticiper une offre excédentaire soutenue pour l'année à venir. JP Morgan suggère qu'il sera crucial de maintenir un prix plancher de 48 dollars le baril, car ce niveau représente actuellement le seuil de rentabilité pour les flux de trésorerie provenant de l'extraction pétrolière.

L'indicateur avancé pour le pétrole, le crack spread (différence entre les prix du brut et des produits pétroliers), reste à un niveau relativement bas par rapport aux derniers mois, mais il est en même temps très élevé par rapport aux normes historiques. Cependant, le spread à 30 jours suggère qu'une augmentation significative de la demande américaine est peu probable dans un avenir immédiat. Le volume de pétrole en mer est actuellement le plus élevé depuis 2020, ce qui indique une offre excédentaire persistante et massive. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le crack spread suggère qu'il ne faut pas s'attendre à une reprise excessive de la demande aux États-Unis au cours du mois prochain. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le prix du pétrole brut rebondit aujourd'hui de plus de 2 %, poursuivant ainsi la reprise observée depuis le début de la semaine. Le prix actuel se heurte à une résistance sous la forme de la limite supérieure du canal baissier, parallèlement au retracement de Fibonacci de 23,6 % de la dernière baisse. Un franchissement décisif du niveau de 59 dollars le baril pourrait potentiellement entraîner une remontée du prix vers la zone des 61,5 dollars le baril. À l'inverse, une clôture aujourd'hui en dessous de 58,5 dollars pourrait inciter le brut à reculer et à tenter de poursuivre sa tendance baissière. Source : xStation5

