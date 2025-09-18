Les taux directeurs devraient être maintenus par la Banque du Japon

Ce soir, une autre réunion de politique monétaire de la banque centrale aura lieu, concluant ainsi la semaine la plus chargée de l'année en matière de politique monétaire. En principe, la Banque du Japon maintiendra ses taux d'intérêt inchangés à 0,5 % compte tenu de l'incertitude politique, économique et sociale que connaît le pays.

Situation économique du Japon

Depuis la dernière réunion en juillet, des développements majeurs ont eu lieu tant sur le plan économique que politique au pays du Soleil levant.

Sur le plan économique, les dernières données publiées montrent une croissance du PIB supérieure aux prévisions, à 2,2 % en rythme annuel, ce qui ajoute un facteur qui soutient la possibilité d'une hausse des taux à court terme.

L'inflation est supérieure à 2 % depuis plus de trois ans. Bien qu'une certaine désinflation ait été observée depuis février, son niveau reste élevé, ce qui accentue la pression sur la BoJ pour qu'elle relève ses taux. Les partisans d'une politique monétaire plus souple soulignent que les dernières données publiées indiquent une hausse de 3,1 % et que les enquêtes prévoient que les nouvelles données sur l'inflation attendues ce matin montreront une baisse de la croissance à 2,8 %.

IPC et IPC de base au Japon. Source : XTB

Ces données, associées à l'accord trade conclu avec les États-Unis, qui a réduit l'incertitude générale, laissaient présager une hausse des taux d'intérêt lors de la réunion de ce soir.

Cependant, ces attentes se sont estompées au début du mois lorsque le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé sa démission, suscitant certaines inquiétudes quant à l'instabilité politique et à la possibilité que le nouveau gouvernement privilégie une politique monétaire plus flexible.

Les investisseurs estiment que le ministre de l'Agriculture Shinjiro Koizumi, qui s'est officiellement lancé mardi dans la course à la présidence du PLD, est plus favorable à une hausse des taux que sa rivale probable, Sanae Takaichi, considérée comme partisane d'un assouplissement monétaire et d'une politique budgétaire plus souple. Le PLD, le plus grand parti de la coalition au pouvoir, tiendra son vote pour désigner son nouveau président le 4 octobre.

Performance du marché boursier, des obligations et du yen

L'indice boursier du pays, le Nikkei 225, vient de battre son record historique. Il s'agit du cinquième record en septembre, après quatre en août. C'est également la première fois dans l'histoire que l'indice de référence clôture au-dessus de 45 000 points. Le Nikkei a progressé de plus de 15 % depuis le début de l'année et de près de 25 % au cours des 12 derniers mois.

Cette fois-ci, il a été stimulé par les gains enregistrés par les sociétés immobilières, technologiques et autres sociétés liées à l'exportation après que la décision de la Fed de baisser ses taux ait apaisé les inquiétudes concernant les perspectives économiques américaines.

Sur le front monétaire, le dollar américain est devenu le bouc émissaire des politiques de Donald Trump. Cela a incité les investisseurs internationaux à rechercher des devises alternatives, comme cela a été le cas avec le yen japonais, qui a accumulé des gains de 6,74 % depuis le début de l'année par rapport au dollar américain.

Performance des devises par rapport au dollar depuis le début de l'année. Source : XTB

Les baisses de taux opérées par la plupart des banques centrales mondiales pourraient entraîner de nouvelles hausses de la devise japonaise, alors qu'elle se rapproche des niveaux clés de 147 sur la paire dollar-yen.

Source: Xstation

Une appréciation rapide de la devise japonaise pourrait aggraver la réduction des marges bénéficiaires des entreprises japonaises. D'autre part, cela augmenterait la pression inflationniste, ce qui pourrait contraindre la Banque du Japon à mettre en œuvre des hausses rapides des taux d'intérêt.

L'un des aspects clés des marchés ces derniers mois a été les inquiétudes concernant les obligations à revenu fixe mondiales.

Les incertitudes politiques et budgétaires ont fait grimper les rendements des obligations à très long terme. Les obligations à 30 ans ont atteint un niveau record de 3,285 % au début du mois, dans un contexte de méfiance des investisseurs à l'égard des politiques gouvernementales, de niveaux d'endettement élevés et de la possibilité de hausses des taux par la Banque du Japon. Le marché semble désormais se calmer grâce aux dernières adjudications, mais il pourrait s'agir d'un événement ponctuel.

Les obligations japonaises à 20 ans ont augmenté après une adjudication qui a attiré la plus forte demande depuis 2020, offrant un certain répit aux investisseurs confrontés à des risques politiques et budgétaires accrus.

Questions clés abordées lors de la réunion

Bien que le marché anticipe à 100 % le maintien de la politique monétaire actuelle, la conférence de presse qui suivra et les explications fournies par le gouverneur Kazuo Ueda seront particulièrement importantes. Parmi les points clés, nous soulignons les suivants :

Quelles seront les prochaines étapes ? Actuellement, il y a 67 % de chances qu'une hausse des taux ait lieu avant la fin de l'année, le mois d'octobre étant le plus susceptible d'être concerné, avec 30 % de chances d'une hausse de 25 points de base.

Probabilités de décision sur les taux d'intérêt : Source : Bloomberg