Les trois marchés à surveiller cette semaine (05.01.2026)

Platine (PLATINUM) : Après un rallye marqué et volatil , suivi d’une correction liée au relèvement des marges , le platine semble entrer dans une phase de consolidation , le marché ayant besoin de temps pour établir un nouvel niveau d’équilibre en 2026.

Blé (WHEAT) : Les récentes baisses de prix reflètent un apaisement du risque géopolitique lié à l’Ukraine, mais le positionnement et les signaux techniques suggèrent que le marché pourrait faire preuve d’un optimisme excessif , laissant place à de la volatilité et à de potentiels rebonds début 2026.

EURUSD : Les prochaines publications sur le marché du travail américain (ADP et NFP) pourraient constituer un catalyseur majeur pour l’EURUSD, la Réserve fédérale ayant recentré son attention sur les risques liés à l’emploi , rendant la paire particulièrement sensible à toute surprise négative .

Points clés EURUSD : Les prochaines publications sur le marché du travail américain (ADP et NFP) pourraient constituer un catalyseur majeur pour l’EURUSD, la Réserve fédérale ayant recentré son attention sur les risques liés à l’emploi , rendant la paire particulièrement sensible à toute surprise négative .

Blé (WHEAT) : Les récentes baisses de prix reflètent un apaisement du risque géopolitique lié à l’Ukraine, mais le positionnement et les signaux techniques suggèrent que le marché pourrait faire preuve d’un optimisme excessif , laissant place à de la volatilité et à de potentiels rebonds début 2026.

Platine (PLATINUM) : Après un rallye marqué et volatil, suivi d’une correction liée au relèvement des marges, le platine semble entrer dans une phase de consolidation, le marché ayant besoin de temps pour établir un nouvel niveau d’équilibre en 2026.

Nous entrons dans une semaine chargée sur les marchés financiers. Cette fois-ci, les marchés des devises (FX) et des matières premières pourraient s’avérer particulièrement intéressants. Une série de publications macroéconomiques majeures en provenance des États-Unis, de la Chine et de l’Europe pourrait donner le ton des échanges — notamment les indices PMI, l’inflation CPI dans les principales économies et les rapports sur le marché du travail américain. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée dans les prochains jours sur le BLÉ (WHEAT), le PLATINE (PLATINUM) et l’EURUSD, où les facteurs géopolitiques et fondamentaux demeurent les principaux moteurs. EURUSD Cette semaine, une série de rapports sur le marché du travail américain sera publiée. Compte tenu du récent changement de discours de la Réserve fédérale, confirmé dans les dernières minutes du FOMC, le marché de l’emploi est désormais au cœur des préoccupations de la banque centrale. Le Comité a officiellement reconnu que l’équilibre des risques s’est déplacé vers l’emploi, évoquant une hausse du chômage, un ralentissement des créations d’emplois et un affaiblissement des intentions d’embauche des entreprises. Selon l’évaluation du FOMC, la détérioration des conditions du marché du travail constitue actuellement un risque plus important que l’inflation PCE, toujours modérément élevée (2,8 % en glissement annuel). Pour cette raison, la paire EURUSD pourrait se montrer particulièrement sensible aux surprises dans les prochaines publications, tant le rapport ADP de mercredi que les chiffres NFP de vendredi. Blé Le marché du blé au CBOT a corrigé après des signes de progrès dans les discussions entre Trump et Zelensky. En conséquence, la prime géopolitique s’est légèrement détendue, le marché tentant d’intégrer des flux d’exportations potentiellement moins coûteux en provenance d’Ukraine. Toutefois, l’évolution future du conflit demeure très incertaine. D’un point de vue technique, le WHEAT évolue à proximité de plus bas locaux, avec un RSI à 32,1 signalant une proximité de la zone de survente, tandis que le positionnement CoT montre une position nette vendeuse étendue parmi les fonds spéculatifs et un glissement progressif des producteurs vers des positions longues. Dans ce contexte, les baisses actuelles pourraient refléter une interprétation excessivement optimiste des négociations politiques. Ainsi, le marché du blé — comme d’autres matières premières agricoles — pourrait connaître un début d’année 2026 particulièrement intéressant. Platine Les métaux précieux ont connu une fin d’année 2025 exceptionnellement volatile, le platine étant au premier plan de ces mouvements. Pas plus tard que la semaine dernière, le métal a subi une forte correction après l’annonce d’une hausse des exigences de marge sur le COMEX. À ce stade, aucun positionnement spéculatif extrême n’est observé ; néanmoins, de nouvelles augmentations des marges pourraient progressivement pousser certains acteurs commerciaux à se retirer du marché. Les prévisions suggèrent que le marché du platine pourrait évoluer vers un équilibre plus stable en 2026. Toutefois, après la récente envolée des prix, le marché aura probablement besoin de temps pour établir un nouveau niveau d’équilibre.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."