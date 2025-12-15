Les trois marchés à surveiller cette semaine (15.12.2025)

Trois marchés à surveiller La dernière semaine avant les vacances de Noël est généralement marquée par une volatilité réduite et le renforcement des tendances existantes sur les marchés financiers. Cependant, l'année 2026 semble avoir d'autres plans. La fin de l'année sera marquée par une série de publications de données cruciales et retardées aux États-Unis, ainsi que par deux décisions clés sur les taux d'intérêt dans la zone euro et au Japon. Par conséquent, les marchés les plus importants à surveiller cette semaine sont l'EURUSD, l'USDJPY et l'indice NASDAQ 100. EURUSD La paire de devises la plus importante au monde a atteint son plus haut niveau depuis octobre. Cette hausse est principalement due au signal particulièrement accommodant envoyé par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui anticipe une faiblesse du marché du travail, malgré les dissensions croissantes au sein de la Fed concernant l'évolution des taux d'intérêt l'année prochaine. Fait inhabituel, en raison du temps supplémentaire nécessaire pour collecter les données, le rapport NFP (Non-Farm Payrolls) sera publié le mardi 16 décembre. L'inflation IPC, quant à elle, devrait être publiée le jeudi 18 décembre. Le même jour, nous connaîtrons également la décision de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de taux d'intérêt, qui pourrait réserver une surprise hawkish, compte tenu de la récente reprise de l'inflation et de l'amélioration potentielle des prévisions de croissance pour la zone euro. USDJPY Les publications de données américaines auront une influence significative sur la paire USDJPY, qui a tenté un nouveau rebond vers une tendance baissière la semaine dernière. Le renforcement du yen en novembre était lié à des communications suggérant que la Banque du Japon (BOJ) allait probablement relever ses taux d'intérêt. Au-delà de la décision elle-même, les indications prospectives seront essentielles. Alors que les taux d'intérêt devraient rester bas, les rendements obligataires japonais sont actuellement à leur plus haut niveau depuis 2007, ce qui suggère que la paire USDJPY devrait fondamentalement trade à un niveau très inférieur. Ce scénario nécessiterait non seulement des données plus faibles aux États-Unis, mais aussi un discours hawkish de la Banque du Japon et un signal clair de nouvelles hausses de taux. NASDAQ 100 Nous avons maintenant pris connaissance de la publication d'importants rapports financiers d'entreprises telles qu'Oracle, Adobe et Broadcom. Bien que la plupart des entreprises aient affiché une dynamique de croissance significative, des doutes considérables ont émergé concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la suite des résultats décevants par rapport aux estimations consensuelles pour Oracle et Broadcom. Néanmoins, si les données américaines suggèrent une baisse de l'inflation et un possible ralentissement supplémentaire du marché du travail, alors que l'économie reste robuste, l'indice NASDAQ 100 pourrait poursuivre sa progression vers des sommets historiques, à l'image de la trajectoire récente des contrats sur l'indice des petites capitalisations, l'US2000.

