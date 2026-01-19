Les actions américaines , portées par la tech et TSMC, restent proches de leurs records.

Le yen japonais évolue à des niveaux historiquement faibles avant une décision clé de la Banque du Japon.

Après la menace tarifaire de Trump de ce weekend, les marchés mondiaux entament la semaine sous tension, alors que les troubles internes persistent en Iran, alimentant les inquiétudes géopolitiques. Cette instabilité est renforcée par la situation toujours opaque au Venezuela ainsi que par l’absence de progrès significatifs vers une résolution du conflit en Ukraine. Ces foyers de tension continuent d’alimenter une volatilité accrue sur les marchés du pétrole.

Dans le même temps, l’attention des investisseurs reste partagée entre les développements géopolitiques et Wall Street. Après la clôture de la saison des résultats bancaires, les projecteurs se tournent désormais vers le secteur technologique, avec les publications attendues cette semaine de Netflix et d’Intel. Le calendrier macroéconomique est relativement chargé, mais il manque de données de tout premier plan. Néanmoins, la décision de politique monétaire de la Banque du Japon constitue l’un des rendez-vous majeurs de la semaine, tout changement de ton pouvant avoir des répercussions significatives sur le yen. Les principaux instruments à surveiller dans les prochains jours sont l’USDJPY, le NASDAQ 100 et le pétrole WTI.

USDJPY

La paire USDJPY évolue toujours à proximité de ses plus hauts niveaux de 2024, des seuils qui n’avaient plus été observés depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. La faiblesse persistante du yen s’explique par une combinaison de facteurs : pressions inflationnistes durables, niveau élevé de la dette publique, manque de reprise économique solide et perception d’une inertie prolongée de la banque centrale.

Le ministre japonais des Finances a récemment évoqué la possibilité d’une intervention coordonnée avec les États-Unis afin de soutenir la devise. Si la faiblesse du yen favorise les exportations japonaises, elle pèse en revanche sur le pouvoir d’achat domestique via l’inflation importée. La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de cette semaine, mais les marchés scruteront attentivement toute indication concernant le calendrier d’une première hausse de taux ou un éventuel renforcement du discours interventionniste.

NASDAQ 100

Les indices boursiers américains ont bénéficié, la semaine dernière, d’un léger apaisement des tensions géopolitiques, un mouvement amplifié par les résultats solides de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Le leader mondial des semi-conducteurs a annoncé un bénéfice net de 505,7 milliards de dollars taïwanais (environ 16 milliards de dollars), confirmant la bonne dynamique du secteur et renforçant les attentes autour des prochaines publications des grandes entreprises technologiques américaines. Bien qu’aucun membre des « Magnificent Seven » ne publie ses résultats cette semaine, l’attention se porte sur Netflix et Intel. Ce dernier montre des signes de redressement, soutenu par des aides gouvernementales et de nouvelles commandes issues du secteur privé.

Le NASDAQ 100 évolue désormais à environ 2 % de ses sommets historiques atteints en octobre, tandis que l’indice US500 (S&P 500) continue d’inscrire de nouveaux records depuis le début de l’année.

OIL.WTI

Les prix du pétrole demeurent extrêmement volatils, avec des phases de hausse atteignant jusqu’à 9 % à plusieurs reprises depuis le début de l’année. Le rebond observé en 2024 est étroitement lié aux incertitudes géopolitiques entourant le Venezuela, la Russie et l’Iran.

Les spéculations persistantes autour d’une possible intervention américaine en Iran ont contribué à maintenir les prix à des niveaux élevés ces dernières semaines, et ce malgré des perspectives fondamentales suggérant une offre mondiale potentiellement excédentaire. Si les primes de risque géopolitique venaient à s’atténuer, le marché pourrait subir une pression baissière marquée. À court terme, toutefois, les prix devraient continuer d’évoluer sur ces niveaux élevés.