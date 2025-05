Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (09/05/2025)

Après les premières négociations commerciales à haut risque entre la Chine et les États-Unis, l'attention des marchés se concentrera à nouveau principalement sur l'évolution des relations entre les deux pays. Toutefois, le calendrier politique et macroéconomique mérite d'être suivi de près en raison de plusieurs événements clés. Parmi ceux-ci, citons la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, suivie d'une série de données cruciales pour la zone euro, notamment l'inflation et le PIB. La visite de Donald Trump en Arabie saoudite ne doit pas non plus être négligée. Par conséquent, les principaux marchés à surveiller cette semaine sont l'US500, l'EURUSD et l'OIL.WTI.

US500

Les publications des données sur l'inflation sont toujours cruciales pour les investisseurs, et cela est particulièrement vrai actuellement, compte tenu du risque croissant d'une reprise marquée. Des droits de douane nettement plus élevés, principalement sur les produits chinois, pourraient exercer une pression à la hausse sur l'inflation à plus long terme. Si les entreprises n'ont pas encore augmenté leurs prix, les enquêtes régionales de la Fed indiquent une pression croissante sur les prix. Le rapport sur l'inflation de l'IPC pour avril devrait montrer une stabilisation de l'indice annuel à 2,4 % en glissement annuel, mais un rebond notable de l'inflation mensuelle est attendu. Des chiffres supérieurs aux prévisions pourraient freiner la trajectoire haussière des indices, même si les négociations commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine restent le principal moteur du sentiment à Wall Street. Les données sur l'inflation de l'IPC américain seront publiées mardi.

EURUSD

Les espoirs d'une désescalade dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ont contribué à une baisse significative de la paire EURUSD. Les inquiétudes récentes portaient principalement sur la possibilité qu'une guerre commerciale prolongée entraîne un abandon du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Néanmoins, l'incertitude qui règne actuellement accentue également la pression en faveur de nouvelles baisses des taux d'intérêt dans la zone euro. Cette semaine, plusieurs données importantes pour la zone euro seront publiées. Jeudi, les chiffres du PIB et de la production industrielle seront publiés, suivis vendredi par les données sur la balance commerciale. En outre, mardi, les ministres des Finances de l'Union européenne se réuniront, ce qui pourrait également influencer la position future du bloc sur les tensions commerciales actuelles.

PÉTROLE.WTI

Le pétrole brut a connu une forte baisse en avril, sous l'effet des inquiétudes liées à la guerre commerciale et à un éventuel ralentissement économique mondial. À cela s'ajoute la décision de l'OPEP+ d'accélérer la reprise de la production de pétrole. Mardi, Donald Trump doit se rendre en Arabie saoudite pour discuter des investissements du royaume aux États-Unis. L'Arabie saoudite, qui cherche probablement à s'aligner favorablement sur l'administration américaine, a apparemment choisi d'augmenter sa production dans le but de faire baisser les prix du pétrole. Toutefois, si les discussions s'avèrent moins optimistes, un renversement de la récente augmentation de la production saoudienne ne peut être exclu. Le brut WTI a rebondi au-dessus de 60 dollars le baril, en partie dans l'attente d'un apaisement des relations entre les États-Unis et la Chine.