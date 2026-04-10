Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (10.04.2026)

À l'heure actuelle, il semble que l'économie mondiale ait évité le pire scénario : une escalade totale des hostilités au Moyen-Orient. Toutefois, le cessez-le-feu actuel reste fragile, et la situation pourrait basculer à tout moment. Pour les acteurs du marché, le test décisif sera le rétablissement d'un trafic maritime et pétrolier normal dans le détroit d'Ormuz. Au-delà de la géopolitique, la saison des résultats du premier trimestre 2026 bat désormais son plein. Par conséquent, les investisseurs devraient concentrer leur attention cette semaine sur trois actifs clés : le Brent/WTI (Oil), les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) et la paire de devises AUD/USD. Pétrole Les cours du pétrole ont reculé de près de 20 dollars le baril à la suite de l’annonce d’un cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis. Pourtant, la paix reste fragile ; alors que les deux capitales ont crié victoire, les pourparlers diplomatiques ne tiendraient qu’à un fil. Bien que les cours se situent confortablement en dessous de leurs sommets de début avril, les tensions restent vives. Un rebond potentiel au-dessus du seuil des 100 dollars menacerait une résurgence inflationniste mondiale. La dynamique du pétrole se répercute actuellement sur presque toutes les classes d'actifs, affectant notamment le dollar américain et l'or. Lundi, le marché digérera le rapport mensuel de production de l'OPEP pour le mois de mars, qui devrait donner une orientation à moyen terme aux indices de référence énergétiques. S&P 500 Le sentiment à Wall Street s'est nettement redressé, les contrats à terme sur le S&P 500 ayant effacé la majeure partie de leurs pertes de mars. Le contrat US500 s'échange actuellement à seulement 2,5 % en dessous de ses plus hauts historiques. Alors que la saison des résultats bat son plein, l'attention se porte sur la santé des entreprises. En cette première semaine d’ouverture, les projecteurs sont braqués sur les poids lourds du secteur bancaire tels que Goldman Sachs et JPMorgan Chase. Toutefois, les résultats de Netflix et de TSMC seront tout aussi déterminants. Le rapport de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) servira de baromètre pour l’ensemble du secteur technologique, et devrait dicter la dynamique des composantes fortement axées sur la technologie tant du S&P 500 que du Nasdaq. AUDUSD Bien que le calendrier macroéconomique national de l’Australie soit relativement peu chargé cette semaine — marqué uniquement par les données sur le chômage de jeudi et les enquêtes de confiance des consommateurs et des entreprises de mardi —, le « dollar australien » reste au centre de l’attention. Le dollar australien se trouve actuellement en territoire de surachat à la suite d’un fort positionnement spéculatif, soutenu par le fait que la RBA est la première banque centrale du G10 à revenir à des hausses de taux d’intérêt. L'évolution de la devise sera fortement influencée par les données en provenance de Chine : les chiffres du trade mardi, suivis du PIB, des ventes au détail et de la production industrielle jeudi. Toute nouvelle désescalade des tensions au Moyen-Orient devrait profiter à l'économie chinoise, offrant un second vent favorable aux marchés australiens.

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