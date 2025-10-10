Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (10.10.2025)

La première semaine complète d’octobre a été marquée par de nouveaux records à Wall Street et des hauts historiques pour l’or et l’argent. Fait intéressant, cela arrive dans un contexte de forte incertitude politique : le gouvernement américain est toujours fermé, la France nomme un nouveau Premier ministre, et la coalition au pouvoir au Japon rencontre des difficultés.

Dans ce contexte, trois marchés méritent une attention particulière cette semaine : EUR/USD, l’argent (SILVER) et l’indice américain US500. EUR/USD Aux États-Unis, l’inflation sera au centre de l’attention. La publication des données était prévue pour mercredi, mais la fermeture du gouvernement pourrait retarder leur diffusion. Cependant, certains employés ont été rappelés pour préparer ces chiffres, donc le rapport devrait être disponible avant la décision de la Fed prévue plus tard ce mois-ci. En Europe, l’euro pourrait continuer à se reprendre si la situation politique en France se stabilise après les récents changements au gouvernement.

Mardi, l’Allemagne publiera son indice des prix à la consommation (CPI) final et l’indice ZEW, un indicateur important du climat économique. Le même jour, Jerome Powell, président de la Fed, prononcera un discours à la conférence annuelle des économistes américains. SILVER L’argent a terminé la semaine dernière à un plus haut historique, suivant la même tendance que l’or.

Même si les indices boursiers atteignent aussi des records, le marché des métaux reste influencé par une forte incertitude géopolitique, malgré une accalmie au Moyen-Orient et une possible stabilisation en France. La reprise de l’activité en Chine, après les congés, montrera si la hausse de l’argent peut continuer.

Bien que les prix soient très élevés, les indicateurs techniques ne montrent pas encore de signe de « surachat ».

L’évolution de l’argent dépendra surtout de celle de l’or et du dollar américain.

Jeudi, les discours de plusieurs banquiers centraux, dont Christine Lagarde (présidente de la BCE), seront importants à suivre lors d’un événement du FMI et de la Banque mondiale. US500 Les indices de Wall Street restent proches de leurs records historiques, alors que les investisseurs attendent une possible baisse des taux d’intérêt par la Fed ce mois-ci.

Le discours de Jerome Powell mardi sera donc crucial. Mais l’attention va ensuite se tourner vers le début de la saison des résultats d’entreprises.

Mardi, les grands noms de la finance — JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo et BlackRock — publieront leurs résultats.

Mercredi, ce sera au tour de Morgan Stanley, Bank of America et du géant européen ASML, très important pour le secteur technologique. Le secteur bancaire américain est en phase de correction depuis la fin septembre, donc ces résultats seront déterminants pour la direction future de l’indice US500 dans les semaines à venir.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."