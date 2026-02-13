Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (13.02.2026)

Après une série de données économiques américaines critiques qui ont offert une image fragmentée à la Réserve fédérale, les marchés mondiaux entrent dans une période de calme macroéconomique relatif. Les États-Unis observent un long week-end à l'occasion de l'anniversaire de Washington, tandis que la Chine entame une semaine de festivités pour le Nouvel An lunaire, ce qui nécessite la fermeture partielle des marchés. Au Brésil, la fin du carnaval réduit encore la liquidité. Cependant, derrière cette apparence de calme festif, d'importants facteurs de volatilité subsistent : la publication du procès-verbal du FOMC, les chiffres de l'inflation PCE et une décision de taux à haut risque en Nouvelle-Zélande. Les investisseurs devraient se concentrer sur l'AUDNZD, l'US500 et l'aluminium. AUDNZD La paire AUDNZD a atteint son plus haut niveau depuis 2013, soutenue par la hausse des métaux précieux et industriels, dont l'Australie est l'un des principaux producteurs, et par le revirement nettement hawkish de la Banque centrale australienne (RBA). Cette divergence devrait être mise à l'épreuve mercredi prochain, lors de la séance asiatique, lorsque la Banque centrale néo-zélandaise (RBNZ) rendra sa dernière décision de politique monétaire. Le consensus s'attend à ce que la RBNZ maintienne son taux directeur à un niveau relativement modeste de 2,25 %. Alors que l'inflation en Nouvelle-Zélande a rebondi au-dessus de 3 %, les fragilités économiques systémiques ont largement lié les mains de la banque centrale, empêchant le resserrement agressif observé de l'autre côté de la mer de Tasman. Bien que les marchés anticipent une hausse potentielle d'ici l'automne 2026, l'attention immédiate se porte sur les prévisions de la RBNZ. Si la banque met en avant les risques inflationnistes croissants et signale un resserrement en fin de cycle, la paire pourrait connaître un recul tactique. À l'inverse, une position accommodante soutenue, associée à un regain d'intérêt pour les métaux, pourrait voir l'AUDNZD viser la barre des 1,20. US500 Les marchés au comptant américains seront fermés lundi, les contrats à terme de Wall Street fonctionnant selon un horaire réduit. Malgré un début de semaine constructif, les dernières séances se sont soldées par des pertes. Ce recul reflète une inquiétude multiforme : l'escalade des tensions géopolitiques concernant la politique américaine envers l'Iran et le refroidissement de la « fièvre de l'IA » qui commence à peser sur les développeurs de logiciels et les syndicats de presse. Le principal obstacle reste l'ambiguïté de la trajectoire de la Fed. Si la robustesse du marché du travail complique les arguments en faveur d'un assouplissement imminent, les données de l'IPC ont connu un ralentissement plus marqué que prévu. Deux événements cruciaux dicteront le discours : la publication mercredi du procès-verbal du FOMC, qui donnera un aperçu détaillé des débats internes du comité, et le rapport PCE de vendredi, la « boussole » de la Réserve fédérale pour mesurer la stabilité des prix. Aluminium La volatilité sur l'ensemble du complexe des métaux a atteint son pic à la fin du mois de février, mais le discours a évolué vers un exode prononcé des capitaux spéculatifs des marchés à terme. L'aluminium n'a pas été épargné ; les prix ont reculé vers la barre des 3 000 dollars la tonne, effaçant ainsi la totalité de ses gains de 2026. Le métal est confronté à une double menace. Sur le plan saisonnier, le Nouvel An lunaire a entraîné une suspension généralisée de l'activité industrielle dans toute la Chine, le plus grand consommateur mondial. Sur le plan structurel, le marché digère les informations selon lesquelles l'administration américaine envisagerait d'assouplir les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Tant que la situation commerciale ne sera pas clarifiée ou que Pékin n'aura pas relancé la demande après les vacances, la hausse de l'aluminium semble structurellement plafonnée.

