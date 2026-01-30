Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (30.01.2026)

Dans les jours à venir, l'attention des investisseurs se portera sur les catalyseurs ayant un impact direct sur le dollar américain, les métaux précieux et le sentiment général à l'égard du risque. Les marchés mondiaux surveillent de près les prix du pétrole brut, qui grimpent dans un contexte de concentration des forces navales américaines près de l'Iran. L'argent reste sensible aux données économiques américaines à venir, tandis que le marché des actions fait face à un test critique alors que les poids lourds de la technologie, notamment Alphabet, Amazon et AMD, s'apprêtent à publier leurs résultats. Les acteurs du marché examineront attentivement les données macroéconomiques afin d'obtenir des indications sur l'évolution future des taux d'intérêt et de la politique de la Réserve fédérale. Cette semaine, l'attention devrait rester particulièrement focalisée sur l'argent, le NASDAQ 100 et le pétrole.

SILVER

L'argent a subi une forte pression à la vente après une période de gains euphoriques reflétant ceux du marché de l'or. Malgré une prime persistante sur les prix au comptant à Shanghai, la vague corrective actuelle a été exceptionnellement violente, les valorisations de l'argent ayant chuté de plus de 10 % vendredi. Le principal facteur à l'origine de ce recul est la remontée du dollar américain, catalysée par la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed.

Concrètement, le marché commence à anticiper un scénario de politique monétaire moins accommodante, ce qui a automatiquement soutenu le dollar américain et les rendements des bons du Trésor, un facteur traditionnellement défavorable aux métaux précieux non productifs. Par conséquent, l'argent et les autres métaux précieux devraient rester très volatils à court terme, même si les prévisions structurelles à long terme restent orientées à la hausse.

Lundi, les données PMI manufacturières des principales économies mondiales seront publiées. La semaine sera également marquée par l'activité des banques centrales : la Banque centrale australienne (RBA) se réunira mardi, suivie mercredi par le Comité de politique monétaire polonais (RPP), puis jeudi par la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE).

US 100

Les contrats à terme sur le NASDAQ 100 ont perdu de leur élan la semaine dernière, suite à une chute de 12 % des actions Microsoft et à une vague de ventes plus générale dans les secteurs des logiciels et des données.

Les performances de sociétés telles que ServiceNow, Salesforce, FactSet et Gartner suggèrent que les investisseurs réévaluent les risques posés par l'IA, non seulement pour les dépenses d'investissement (CAPEX) des hyperscalers, mais aussi pour les modèles économiques sous-jacents et les perspectives de croissance du secteur SaaS (Software as a Service). Le marché est temporairement passé à une posture « risk-off », les valeurs technologiques se retrouvant une fois de plus au centre de la liquidation.

À l'avenir, l'attention restera focalisée sur les résultats des entreprises américaines. Si le rapport d'Apple a apporté une certaine protection et que Meta Platforms a publié des résultats solides, le sentiment général à l'égard des grandes entreprises technologiques reste fragile. En outre, les données ISM Manufacturing publiées mercredi aux États-Unis et le rapport Non-Farm Payrolls (NFP) publié vendredi devraient être des facteurs de volatilité importants.

OIL.WTI

Le président américain Donald Trump semble déterminé à mettre fin de manière décisive au programme nucléaire iranien. Les États-Unis ont concentré d'importants moyens militaires autour de l'Iran, avec le soutien d'Israël et des alliés européens de l'OTAN. Le scénario de base prévoit une frappe chirurgicale contre les infrastructures militaires du régime iranien afin de contraindre Téhéran à signer un nouvel « accord nucléaire ».

Toutefois, il existe un risque extrême qu'une escalade majeure devienne incontrôlable et déstabilise l'ensemble de la région. Un tel scénario entraînerait probablement une flambée des prix du pétrole et perturberait le transit par le canal de Suez et le détroit d'Ormuz, le point de passage le plus critique au monde pour le transport de l'« or noir ». Les marchés surveillent les prix du Brent avec une vigilance accrue, car ils constituent actuellement le principal indicateur du risque inflationniste mondial.