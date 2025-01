VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC ► ISIN: IE00BQQP9G91 | WKN: A12CCM | Ticker: GDXJ Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Stratégie de l’ETF L'objectif d'investissement du fonds est de reproduire l'évolution du cours de l'indice MVIS Global Junior Gold Miners Index. La stratégie du fonds, géré de manière passive, consiste à constituer un portefeuille d'actions composé des titres présents dans l'indice. Cet indice inclut des actions dont au moins 50 % des revenus proviennent de l'extraction de l'or ou de l'argent. Il inclut également des projets miniers ayant le potentiel de générer à moyen terme 50 % de leurs revenus à partir de l'or ou de l'argent. La pondération maximale par action est limitée à 7 %. VanEck Junior Gold Miners UCITS est le seul ETF répliquant l'indice MVIS Global Junior Gold Miners. Il utilise une méthode de réplication complète (achat de tous les composants de l'indice). Les dividendes sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont réinvestis dans l'ETF. Analyse graphique - Vue hebdomadaire : Le fonds a pu se redresser après une longue période de consolidation, à partir de mars 2024, progressant de la barre des 26 EUR en mars 2024 à un sommet de 45,14 EUR en octobre 2024. Au cours des trois derniers mois, l'action a connu une légère correction, mais a su se maintenir dans une fourchette autour de 36/40 EUR. Actuellement, elle évolue juste au-dessus de cette zone. Sur le graphique hebdomadaire, on remarque que le fonds était sous les trois moyennes mobiles (SMA) principales en février 2024, mais a ensuite franchi la SMA20 (actuellement à 39,75 EUR) et la SMA50 (actuellement à 36,13 EUR). Par la suite, il a franchi la SMA200 (actuellement à 32,74 EUR) avec un gap haussier. Cette ligne a constitué un bon support lors des corrections. Au cours des dernières semaines, le fonds a progressé autour de la SMA20, consolidant ses hausses dans cette zone. Les corrections depuis août 2024 se sont stabilisées autour de la SMA20, offrant une reprise modérée. À ce jour, ces rebonds sont restés limités et l’action n’a pas réussi à s’affranchir significativement de cette ligne. Le graphique peut être interprété comme neutre/haussier. Tant que le titre reste au-dessus de la SMA20, il pourrait continuer sa progression vers les 45/47 EUR. À plus long terme, une cible possible se situe autour de 60 EUR. Si la faiblesse venait à pousser l’action sous la SMA20, la SMA50 pourrait offrir un soutien supplémentaire. Les deux lignes (SMA20 et SMA50) ont franchi la SMA200 par le bas, ce qui peut être interprété comme un signe de momentum haussier. Si la SMA50 ne tient pas en tant que support, un renversement de tendance pourrait se produire, avec la SMA200 servant de dernier support. Évaluation actuelle du graphique hebdomadaire : prévision haussière Analyse graphique - Vue mensuelle : Le fonds a nettement progressé après la formation d’un creux en mars 2020, franchissant la barre des 45 EUR avant de rencontrer une résistance et de redescendre progressivement. Depuis lors, le titre a perdu environ 45 % de sa valeur jusqu’en février 2024, mais a récemment réussi à compenser ces pertes. En 2024, il a presque atteint le sommet de mars 2020. Cependant, au cours des quatre derniers mois, l’action s’est stabilisée. Sur le graphique mensuel, on observe que lors de la dernière phase haussière, le titre a franchi la SMA20 (actuellement à 33,04 EUR) et la SMA50 (actuellement à 32,74 EUR), et a réussi à se stabiliser au-dessus de ces deux lignes. La correction d’août a fait revenir l’action près de la SMA50, mais depuis, elle s’est progressivement reprise. Tant que le titre reste au-dessus des SMA20 et SMA50, il pourrait continuer sa progression. Les objectifs haussiers ont été abordés dans l’analyse hebdomadaire. Les corrections pourraient atteindre les deux moyennes mobiles, qui se situent actuellement proches l’une de l’autre, offrant ainsi un bon support. Évaluation actuelle du graphique mensuel : prévision haussière Données principales de l'ETF : Nom: VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC

Secteur d'investissement : Actions, Métaux précieux

Taille du fonds : 493 millions EUR

Capitalisation boursière moyenne pondérée : 3,4 milliards USD

Méthode de réplication : Physique (Réplication complète)

Frais de gestion : 0,55 % par an

Devise du fonds : EUR

Indice de comparaison : MS

Nombre de positions : 80

Date de lancement/ début des transactions : 25 mars 2015

P/E (sur les 12 derniers mois) : 15,32 Composition de l'ETF : Le fonds est actuellement investi dans 80 positions. Au 27/01/2025, source : VanEck Les 10 plus grandes positions* représentent environ 41,5 % de l’actif du fonds. Le fonds est donc relativement diversifié, aucune entreprise ne pouvant représenter plus de 7 % du fonds (ajustement trimestriel). Répartition géographique de l'ETF : Source : VanEck Le fonds est principalement investi au Canada, où près de la moitié des actifs sont alloués. Environ 20 % supplémentaires sont investis dans des actions australiennes. Ensemble, ces deux pays représentent plus des deux tiers du fonds. Analyse des risques de l'ETF : Volatilité sur 1 an : 28,92 %

Volatilité sur 3 ans : 30,72 %

Volatilité sur 5 ans : 35,76 %

Rendement/risque sur 1 an : 1,71

Rendement/risque sur 3 ans : 0,28

Rendement/risque sur 5 ans : 0,15

Perte maximale sur 1 an : -18,38 %

Perte maximale sur 3 ans : -41,58 %

Perte maximale sur 5 ans : -47,97 %

Perte maximale depuis la création : -48,82 % La volatilité reflète les fluctuations des prix au cours de l'année. Une volatilité élevée indique des fluctuations de prix plus marquées. Les investissements avec une volatilité élevée sont généralement perçus comme plus risqués. Le ratio rendement/risque indique le rendement historique par rapport à la volatilité historique. Cela donne une idée du niveau de fluctuations des prix qu'un investisseur doit accepter pour bénéficier de la performance du titre. La perte maximale indique la plus grande perte observée pendant la période analysée. Rendement de l'ETF : Année en cours : +9,65 %

1 mois : +8,30 %

3 mois : -9,28 %

6 mois : +9,71 %

1 an : +49,58 %

3 ans : +28,46 %

5 ans : +29,32 %

Depuis la création (MAX) : +122,84 %

2024 : +22,23 %

2023 : +4,16 %

2022 : -9,38 %

2021 : -14,91 % Tradez les ETF avec XTB Chez XTB, profitez d’un trading sans frais de commission sur les actions et ETF, tant que votre volume mensuel reste sous la barre des 100 000 euros. Cette offre s’adresse à la majorité des investisseurs, leur permettant d’accéder aux marchés mondiaux sans coûts supplémentaires. Pour les volumes dépassant 100 000 euros par mois, une commission compétitive de seulement 0,2 % s’applique, avec un minimum de 10 euros. Jens Klatt, analyste chez XTB Research Allemagne

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."