⏫ L'EURUSD gagne 0,5 % avant le ADP

Les principales données du marché du travail américain seront publiées à 14h30 CET. Le consensus Bloomberg table sur un chiffre de 160 000 pour les emplois non agricoles.

Le rapport ADP a montré une croissance de l'emploi dans le secteur privé de seulement 77 000.

Bloomberg Economics indique dans un rapport que le chiffre d'aujourd'hui pourrait être aussi bas que 65 000, ce qui serait une déception pour le marché. Les données du marché du travail décevront-elles les investisseurs ? Le marché du travail américain est très dynamique depuis des mois, ce qui a contribué à renforcer le dollar américain et à maintenir les taux d'intérêt inchangés. D'un autre côté, de nombreux signes indiquent un affaiblissement récent du marché du travail :

Le rapport ADP fait état de 77 000 créations d'emplois dans le secteur privé.

Le nombre de demandes d'allocations chômage est en hausse.

Le nombre de licenciements prévus est élevé selon le rapport Challenger.

Le retrait du soutien fiscal au secteur de l'éducation et la nouvelle politique de l'administration Trump (l'expiration des fonds d'aide de la présidence Biden, tels que le Fonds de secours d'urgence pour les écoles élémentaires et secondaires (ESSER III) et les Fonds de relance budgétaire des États et des collectivités locales (SLFRF), a créé ce qu'on appelle la falaise fiscale pour les gouvernements des États et des collectivités locales). Selon BE, cela aurait pu réduire l'emploi public de 28 000 et l'emploi dans le secteur privé de 18 000.

Mauvaises conditions météorologiques au cours des deux premiers mois de l'année : l'hiver rigoureux et les tempêtes ont entraîné une réduction de l'emploi aux États-Unis. Selon BE, les conditions météorologiques ont eu un impact négatif net sur l'emploi de 60 000 personnes par rapport à un mois standard.

Il convient également de mentionner le début de licenciements massifs dans le secteur public en raison des travaux du DOGE (Department of Government Efficiency) dirigé par Elon Musk. On estime que jusqu'à un demi-million de fonctionnaires pourraient perdre leur emploi d'ici la fin de l'année 2025.

Le rapport ADP et les demandes d'allocations chômage de ces dernières semaines indiquent un ralentissement plus marqué du marché du travail. Source : Macrobond, XTB

Le nombre de demandes d'allocations chômage a récemment augmenté, bien qu'une hausse au-dessus de 300 000 serait un signal alarmant. Macrobond, XTB La Fed va-t-elle surveiller les données ? Les réunions de la Fed de décembre et janvier ont clairement montré que les taux d'intérêt américains resteront inchangés pendant une période prolongée, en raison du risque élevé de reprise de l'inflation. Cependant, la Fed a également reconnu que des baisses pourraient intervenir rapidement en cas d'affaiblissement significatif du marché du travail. Si les données s'affaiblissent en raison d'une faiblesse économique modérée elle-même, et que la nouvelle administration prévoit d'importantes suppressions d'emplois, et que la situation tarifaire peut également entraîner une détérioration de l'économie, la Fed pourrait être contrainte de baisser les taux plus tôt. Par conséquent, les faibles données d'aujourd'hui pourraient raviver les attentes de baisses plus rapides qu'au début du second semestre de cette année. Néanmoins, pour que la Fed baisse les taux d'intérêt en mars, les données d'aujourd'hui devraient très probablement montrer une baisse de l'emploi, et l'inflation de l'IPC de la semaine prochaine devrait connaître une baisse considérable.

Les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt américains s'intensifient, ce qui entraîne également un affaiblissement du dollar lui-même. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Comment le marché va-t-il réagir ? L'EURUSD a augmenté de près de 5 % cette semaine. La paire franchit le retracement 61,8 de la dernière impulsion à la baisse, ce qui pourrait indiquer un potentiel renversement de tendance sur la paire. L'écart de rendement obligataire suggère un possible retour aux sommets de l'année dernière, autour du niveau de 1,1200. D'autre part, l'euro est exposé à d'éventuels droits de douane américains sur les marchandises en provenance de l'Union européenne, et des données solides et l'absence de changement de position de la Fed pourraient inverser les récents gains de la paire. Actuellement, la zone de résistance la plus proche se situe autour du retracement 78,6 au niveau de 1,10, tandis que le support se situe au niveau de 1,0800, puis à 1,0700 au retracement 50,0.



