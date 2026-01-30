Le groupe délivre une guidance 2026 nettement optimiste , renforçant la dynamique haussière du titre.

Les missiles et systèmes de tir sont le principal moteur de croissance.

Le backlog atteint un record de 194 milliards $ , offrant une visibilité exceptionnelle.

Les tensions géopolitiques mondiales soutiennent une demande sans précédent pour les systèmes de défense.

Lockheed Martin a dépassé les attentes du marché au T4 2025, déclenchant une hausse de 4% du titre .

Alors que les marchés restent volatils, Lockheed Martin s’impose comme l’un des grands gagnants du contexte géopolitique actuel. Le géant américain de la défense a publié des résultats supérieurs aux attentes avant l’ouverture de la séance de jeudi, propulsant sa valorisation vers de nouveaux plus hauts historiques. Dans un monde marqué par une intensification des conflits et une hausse structurelle des budgets militaires, le groupe apparaît comme un bénéficiaire direct de cette recomposition stratégique.

📊 Résultats T4 2025 : au-dessus des attentes

Bénéfices et revenus en progression

Au quatrième trimestre 2025, Lockheed Martin a affiché un BPA GAAP de 5.80 dollars, légèrement supérieur au consensus de 5.75 dollars. Le chiffre d’affaires ressort à 20.3 milliards de dollars, dépassant également les attentes du marché.

La marge opérationnelle trimestrielle s’établit à 10.1%, confirmant une bonne maîtrise des coûts malgré un environnement industriel complexe.

Une année 2025 solide

Sur l’ensemble de l’année, les ventes progressent de 5% à 75 milliards de dollars, tandis que les profits augmentent de 11% à 6.7 milliards de dollars, portant le BPA GAAP annuel à 21.49. La marge opérationnelle annuelle ressort à 9%, en ligne avec les objectifs du groupe.

📦 Backlog record et visibilité exceptionnelle

Carnet de commandes à 194 milliards $

L’un des éléments les plus marquants reste la croissance du backlog, en hausse de 17% à 194 milliards de dollars. Le ratio book-to-bill de 1.2 confirme que les nouvelles commandes dépassent largement les livraisons, garantissant une visibilité pluriannuelle rare.

Cette dynamique reflète l’augmentation structurelle des dépenses de défense, notamment aux États-Unis et chez leurs alliés.

Retour massif aux actionnaires

En 2025, Lockheed Martin a consacré 3.1 milliards de dollars aux dividendes et 3.0 milliards de dollars aux rachats d’actions. Le free cash flow Non-GAAP s’élève à 6.9 milliards de dollars, soulignant la robustesse financière du modèle, malgré les critiques récentes de l’administration américaine sur la politique de redistribution.

🚀 Segments clés : missiles et aéronautique

Missiles & Fire Control : moteur de croissance

Le segment missiles et systèmes de tir affiche la croissance la plus spectaculaire. Les ventes atteignent 14.4 milliards de dollars (+14%), tandis que le profit bondit de 382% à 1.9 milliard de dollars.

Les systèmes Patriot et JASSM restent les véritables piliers de cette activité, portés par la montée des tensions régionales et la modernisation des arsenaux.

Aéronautique : F-35 sous surveillance

Dans l’aéronautique, Lockheed Martin continue de bénéficier des ventes et du soutien autour du F-35. Le résultat opérationnel du T4 progresse de 80%, mais recule de 17% sur un an, en raison de charges exceptionnelles liées à des projets classifiés.

Ces ajustements seraient liés à des programmes avancés, probablement le X-59 et d’autres projets hypersoniques, illustrant les risques inhérents à l’innovation de pointe dans la défense.

🔮 Perspectives 2026 : cap clairement haussier

Guidance ambitieuse

La direction a accompagné ces résultats d’une guidance résolument optimiste. Pour 2026, Lockheed Martin anticipe :

Chiffre d’affaires : 77.5 à 80.0 milliards de dollars

BPA annuel : 29.35 à 30.25 dollars

Le management prévoit une croissance à deux chiffres persistante dans le segment missiles et fire control, renforçant la thèse d’une dynamique structurelle durable.

📈 Analyse technique : la tendance reste favorable

Un titre en plein momentum

Sur le plan graphique, LMT.US évolue au-dessus de ses plus hauts récents, soutenu par une structure haussière claire des moyennes mobiles EMA100 et EMA200. Tant que ce niveau est préservé, un objectif potentiel vers la zone des 740 dollars reste envisageable.

Scénario de repli technique

Un repli de consolidation n’est toutefois pas exclu, notamment si le MACD délivre un signal négatif. Dans ce cas, des zones de soutien pourraient apparaître entre le retracement de Fibonacci 78.6% et le niveau de 50% de la dernière impulsion haussière.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Lockheed Martin a-t-elle fortement progressé ?

Grâce à des résultats supérieurs aux attentes et à une guidance optimiste dans un contexte géopolitique tendu.

Le backlog record est-il un signal clé ?

Oui, il offre une visibilité exceptionnelle sur plusieurs années.

Quels segments tirent la croissance ?

Principalement les missiles et systèmes de tir, avec une demande mondiale en forte hausse.

Les critiques sur dividendes et rachats sont-elles un risque ?

Elles existent, mais la solidité du cash-flow limite l’impact à court terme.

Le titre peut-il encore monter ?

Techniquement, la tendance reste haussière tant que les supports clés sont respectés.