-
Lockheed Martin a dépassé les attentes du marché au T4 2025, déclenchant une hausse de 4% du titre.
-
Les tensions géopolitiques mondiales soutiennent une demande sans précédent pour les systèmes de défense.
-
Le backlog atteint un record de 194 milliards $, offrant une visibilité exceptionnelle.
-
Les missiles et systèmes de tir sont le principal moteur de croissance.
-
Le groupe délivre une guidance 2026 nettement optimiste, renforçant la dynamique haussière du titre.
-
Lockheed Martin a dépassé les attentes du marché au T4 2025, déclenchant une hausse de 4% du titre.
-
Les tensions géopolitiques mondiales soutiennent une demande sans précédent pour les systèmes de défense.
-
Le backlog atteint un record de 194 milliards $, offrant une visibilité exceptionnelle.
-
Les missiles et systèmes de tir sont le principal moteur de croissance.
-
Le groupe délivre une guidance 2026 nettement optimiste, renforçant la dynamique haussière du titre.
Alors que les marchés restent volatils, Lockheed Martin s’impose comme l’un des grands gagnants du contexte géopolitique actuel. Le géant américain de la défense a publié des résultats supérieurs aux attentes avant l’ouverture de la séance de jeudi, propulsant sa valorisation vers de nouveaux plus hauts historiques. Dans un monde marqué par une intensification des conflits et une hausse structurelle des budgets militaires, le groupe apparaît comme un bénéficiaire direct de cette recomposition stratégique.
📊 Résultats T4 2025 : au-dessus des attentes
Bénéfices et revenus en progression
Au quatrième trimestre 2025, Lockheed Martin a affiché un BPA GAAP de 5.80 dollars, légèrement supérieur au consensus de 5.75 dollars. Le chiffre d’affaires ressort à 20.3 milliards de dollars, dépassant également les attentes du marché.
La marge opérationnelle trimestrielle s’établit à 10.1%, confirmant une bonne maîtrise des coûts malgré un environnement industriel complexe.
Une année 2025 solide
Sur l’ensemble de l’année, les ventes progressent de 5% à 75 milliards de dollars, tandis que les profits augmentent de 11% à 6.7 milliards de dollars, portant le BPA GAAP annuel à 21.49. La marge opérationnelle annuelle ressort à 9%, en ligne avec les objectifs du groupe.
📦 Backlog record et visibilité exceptionnelle
Carnet de commandes à 194 milliards $
L’un des éléments les plus marquants reste la croissance du backlog, en hausse de 17% à 194 milliards de dollars. Le ratio book-to-bill de 1.2 confirme que les nouvelles commandes dépassent largement les livraisons, garantissant une visibilité pluriannuelle rare.
Cette dynamique reflète l’augmentation structurelle des dépenses de défense, notamment aux États-Unis et chez leurs alliés.
Retour massif aux actionnaires
En 2025, Lockheed Martin a consacré 3.1 milliards de dollars aux dividendes et 3.0 milliards de dollars aux rachats d’actions. Le free cash flow Non-GAAP s’élève à 6.9 milliards de dollars, soulignant la robustesse financière du modèle, malgré les critiques récentes de l’administration américaine sur la politique de redistribution.
🚀 Segments clés : missiles et aéronautique
Missiles & Fire Control : moteur de croissance
Le segment missiles et systèmes de tir affiche la croissance la plus spectaculaire. Les ventes atteignent 14.4 milliards de dollars (+14%), tandis que le profit bondit de 382% à 1.9 milliard de dollars.
Les systèmes Patriot et JASSM restent les véritables piliers de cette activité, portés par la montée des tensions régionales et la modernisation des arsenaux.
Aéronautique : F-35 sous surveillance
Dans l’aéronautique, Lockheed Martin continue de bénéficier des ventes et du soutien autour du F-35. Le résultat opérationnel du T4 progresse de 80%, mais recule de 17% sur un an, en raison de charges exceptionnelles liées à des projets classifiés.
Ces ajustements seraient liés à des programmes avancés, probablement le X-59 et d’autres projets hypersoniques, illustrant les risques inhérents à l’innovation de pointe dans la défense.
🔮 Perspectives 2026 : cap clairement haussier
Guidance ambitieuse
La direction a accompagné ces résultats d’une guidance résolument optimiste. Pour 2026, Lockheed Martin anticipe :
-
Chiffre d’affaires : 77.5 à 80.0 milliards de dollars
-
BPA annuel : 29.35 à 30.25 dollars
Le management prévoit une croissance à deux chiffres persistante dans le segment missiles et fire control, renforçant la thèse d’une dynamique structurelle durable.
📈 Analyse technique : la tendance reste favorable
Un titre en plein momentum
Sur le plan graphique, LMT.US évolue au-dessus de ses plus hauts récents, soutenu par une structure haussière claire des moyennes mobiles EMA100 et EMA200. Tant que ce niveau est préservé, un objectif potentiel vers la zone des 740 dollars reste envisageable.
Scénario de repli technique
Un repli de consolidation n’est toutefois pas exclu, notamment si le MACD délivre un signal négatif. Dans ce cas, des zones de soutien pourraient apparaître entre le retracement de Fibonacci 78.6% et le niveau de 50% de la dernière impulsion haussière.
❓ FAQ
Pourquoi l’action Lockheed Martin a-t-elle fortement progressé ?
Grâce à des résultats supérieurs aux attentes et à une guidance optimiste dans un contexte géopolitique tendu.
Le backlog record est-il un signal clé ?
Oui, il offre une visibilité exceptionnelle sur plusieurs années.
Quels segments tirent la croissance ?
Principalement les missiles et systèmes de tir, avec une demande mondiale en forte hausse.
Les critiques sur dividendes et rachats sont-elles un risque ?
Elles existent, mais la solidité du cash-flow limite l’impact à court terme.
Le titre peut-il encore monter ?
Techniquement, la tendance reste haussière tant que les supports clés sont respectés.
Résumé quotidien : Marchés mondiaux : chute de l’or, dollar fort, actions résilientes
Oracle : financement record de 50 Md$ pour le cloud et l’IA
Ouverture US : Wall Street progresse, mais les investisseurs se réfugient dans le dollar
Actu Crypto🚨Bitcoin entre en marché baissier
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."