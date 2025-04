L'OPEP modifie ses prévisions de demande, mais les prix du pétrole sont soutenus par les négociations entre les États-Unis et l'Iran

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2025 et 2026, invoquant l'impact des droits de douane américains sur l'économie mondiale et la consommation de brut dans son dernier rapport mensuel publié aujourd'hui. Perspectives de la demande révisées à la baisse Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'OPEP prévoit désormais une augmentation de la demande de pétrole de 1,3 million de barils par jour (bpj) en 2025 et 2026, soit une révision à la baisse par rapport à ses estimations précédentes de 1,45 mbpj et 1,43 mbpj respectivement. Malgré cet ajustement, le cartel reste plus optimiste que d'autres institutions. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une croissance de 1,03 million de barils par jour pour 2025, tandis que l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a réduit ses prévisions à 900 000 barils par jour. Goldman Sachs prévoit une croissance encore plus modeste de seulement 500 000 bpj. Ces révisions à la baisse reflètent des perspectives d'expansion économique plus sombres dans les principales économies, dans un contexte de tensions commerciales persistantes qui menacent de réduire les flux commerciaux mondiaux et d'alimenter l'incertitude, ce qui pourrait freiner les investissements des entreprises. Baisse de la production de l'OPEP La production de pétrole brut de l'OPEP a chuté de 78 000 barils par jour en mars, pour s'établir à 26,78 millions de barils par jour. La production du groupe élargi de l'OPEP+, qui inclut les alliés, a également légèrement diminué de 37 000 barils par jour, pour s'établir à 41,02 millions de barils par jour. Cependant, le respect des quotas de production reste un défi pour certains membres, le Kazakhstan ayant notamment augmenté sa production de 37 000 barils par jour pour atteindre 1,852 million de barils par jour, ce qui est nettement supérieur à la limite convenue. Il convient de rappeler que l'Opep+ devrait augmenter sa production de 138 000 barils par jour en avril et de 400 000 barils par jour en mai. Réaction du marché et facteurs géopolitiques Le marché du pétrole a récemment été largement négatif, en particulier à la suite de la décision de l'Opep et de ses alliés d'augmenter la production. Les contrats à terme du Brent ont reculé à environ 65 dollars le baril, le WTI se tradeant à près de 62 dollars le baril. L'ampleur inattendue de l'augmentation prévue de la production en mai a pesé davantage sur les prix, alimentant les craintes d'une surabondance de l'offre. Les analystes suggèrent que l'OPEP pourrait profiter de la baisse des prix pour faire pression sur les producteurs non conformes afin qu'ils respectent les niveaux de production convenus. Cependant, l'impact persistant des droits de douane américains sur l'économie mondiale continue d'insuffler de l'incertitude sur le marché de l'énergie. À l'inverse, les prix du pétrole connaissent aujourd'hui un rebond, principalement dû à l'amélioration du sentiment du marché suite à de nouvelles indications d'exemptions de droits de douane de la part de Washington. Curieusement, les prix du brut ont défié les implications potentiellement baissières des développements positifs dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant un accord sur le nucléaire. D'un autre côté, l'accord sur le nucléaire pourrait signifier une diminution des risques dans la région et une focalisation sur les questions économiques plutôt que politiques. Le pétrole tente de poursuivre sa reprise, bien que certains gains antérieurs aient été réduits. Le Brent se trade à nouveau en dessous de 50 dollars le baril.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."