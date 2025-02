🟡 L'or en hausse de 1,5%

L'incertitude du marché et la demande de l'or physique propulsent les prix au-dessus des 2 900 dollars l'once 📈

L'or poursuit son fort rallye et atteint aujourd'hui de nouveaux sommets historiques, franchissant le seuil des 2 900 dollars l'once. L'or est déjà en hausse de plus de 10 % cette année, portant le rendement observé en un peu plus d'un mois à environ un tiers de ce que nous avons vu l'année dernière. Depuis plusieurs mois, une augmentation marquée de la demande d'or a été observée en raison des risques géopolitiques et des risques inflationnistes persistants. Les inquiétudes liées à la guerre commerciale et le désir de diversification accrue des réserves de la part des banques centrales entraînent une demande encore plus forte pour l'or.

Les réserves d'or sur le COMEX ont déjà augmenté de plus de 100 % depuis novembre 2024 (élections américaines), montrant que les investisseurs s'inquiètent de l'avenir et parient sur l'or. En même temps, il est possible de constater que cette hausse des réserves sur le COMEX n'est pas dictée par la croissance de l'or dans les ETFs. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Selon les dernières données, la Banque Populaire de Chine (PBOC) a continué d'acheter de l'or, malgré ses prix record. La banque a repris ses achats en novembre et les a poursuivis en décembre et janvier. En janvier, la PBOC a augmenté ses réserves d'or de 160 000 onces. Selon Bloomberg, les achats de la PBOC devraient se poursuivre en raison de la volonté de diversifier ses réserves et de s'éloigner du dollar face à l'incertitude géopolitique.

L'or a franchi successivement des niveaux ronds et se situe maintenant à moins de 3,5 % du seuil des 3 000 dollars. Parallèlement, l'or s'éloigne de la ligne de tendance haussière, ce qui signifie une accélération claire du momentum haussier. La dernière correction majeure a eu lieu au début du mois de décembre. Source : xStation5