L'or enregistre sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre : à quoi s'attendre ?

L'or a connu sa pire semaine depuis la deuxième semaine de novembre, avec des pertes atteignant environ 3 %, contre une baisse de 4,5 % en novembre. Bien que la baisse de cette semaine ne soit pas la plus sévère sur l'ensemble du marché des matières premières, son ampleur est notable pour le secteur de l'or. Ce ralentissement remet en question la poursuite de la trajectoire ascendante des prix de l'or et remet en question les prévisions récentes qui projetaient des niveaux de 3 000 $, voire de 3 100 $ à 3 300 $ l'once. Quels sont les facteurs qui influencent le marché de l'or ?

Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Qu'est-ce qui a influencé l'or récemment ? La récente flambée des prix de l'or a été alimentée par les incertitudes géopolitiques et les craintes de droits de douane américains sur l'or. Cela a entraîné une forte augmentation des prix aux États-Unis et une ruée vers l'importation d'or avant que des restrictions commerciales ne soient imposées. Des spéculations ont également vu le jour aux États-Unis concernant une éventuelle réévaluation des réserves d'or du gouvernement, qui sont actuellement évaluées à 42 dollars l'once, un prix fixé en 1973. Cette sous-évaluation signifie que les 8 133 tonnes de réserves d'or des États-Unis sont évaluées à seulement 11 milliards de dollars, alors qu'un ajustement de la valeur de marché porterait ce chiffre à 760 milliards de dollars. Théoriquement, le gouvernement pourrait décider d'améliorer son bilan en vendant une partie de son or. En outre, les achats des banques centrales ont été un facteur important de la hausse du cours de l'or ces dernières années. Bien que la Réserve fédérale soit restée en retrait, d'autres banques centrales ont activement accumulé de l'or. Au cours des trois dernières années, ces banques ont acheté plus de 1 000 tonnes d'or par an, ce qui représente environ un quart de la demande et de la production mondiales. En outre, les ETF sur l'or ont enregistré des entrées substantielles, avec plus d'un million d'onces ajoutées en peu de temps.

Qu'est-ce qui provoque la baisse ? La forte liquidation à Wall Street et le rééquilibrage des portefeuilles en fin de mois ont déclenché une demande de liquidités et de trésorerie. L'or, qui est un actif très liquide, a été utilisé pour répondre à ces demandes. Les fonds et les investisseurs ont peut-être été contraints de clôturer des positions à la suite du récent ralentissement du marché boursier, ce qui a entraîné une liquidation de l'or. Cette situation rappelle les conditions de marché observées en 2020. Il est à noter que l'or a souvent connu des liquidations parallèlement aux baisses de Wall Street ces derniers mois. Les ETF aurifères devraient être soumis à des pressions pour vendre une partie de leurs avoirs à court terme.

Perspectives Malgré la récente correction, il est prématuré de parler d'un renversement de tendance. Le marché reste en proie à de nombreuses incertitudes, notamment les droits de douane potentiels, la guerre en Ukraine et la situation non résolue au Moyen-Orient. La récente correction des prix pourrait attirer de nouveaux acheteurs et encourager les investisseurs existants à revenir sur le marché. L'or a franchi un niveau de soutien clé à 2 850 dollars l'once et la moyenne mobile sur 25 périodes. Le prochain niveau de soutien se situe autour de 2 810 dollars, ce qui coïncide avec la fourchette de la précédente correction majeure en décembre 2024. Une nouvelle baisse pourrait faire baisser le soutien à 2 700 dollars, ce qui correspond à la fourchette de correction de novembre et à la ligne de tendance haussière des derniers mois.



