L'or grimpe de 0,8% avec l'affaiblissement du dollar américain 📈

Les prix de l'or (GOLD) augmentent de prÚs de 0,8 % aujourd'hui, soutenus par un dollar américain plus faible et un marché physique tendu. La demande de lingots sur COMEX reste trÚs élevée, les investisseurs optant de plus en plus pour la livraison physique vers les coffres. Un marché boursier historiquement cher, une éventuelle politique d'assouplissement de la Fed cette année, des données macroéconomiques américaines plus faibles, l'incertitude entourant les politiques de la Maison Blanche et les guerres commerciales, ainsi que des tensions géopolitiques accrues, sont des moteurs supplémentaires des flux vers l'or.

D'autre part, les grands spĂ©culateurs de matiĂšres premiĂšres ont rĂ©duit leurs positions haussiĂšres sur les contrats Ă terme de l'or sur COMEX, les ramenant au niveau le plus bas depuis 36 semaines (depuis juillet 2024). Actuellement, l'intĂ©rĂȘt ouvert sur COMEX est d'environ 100 000 contrats en dessous du pic de la mi-janvier. Cependant, le marchĂ© au comptant reste tendu, les investisseurs amĂ©ricains transfĂ©rant activement des lingots physiques de Londres vers New York.

À la fin de la premiĂšre semaine de mars, l'intĂ©rĂȘt ouvert total sur les contrats Ă terme et options sur l'or de COMEX Ă©tait seulement supĂ©rieur de 4 % Ă sa moyenne sur 10 ans, ce qui suggĂšre que l'intĂ©rĂȘt spĂ©culatif sur le marchĂ© ne se rapproche pas des niveaux records. À titre de comparaison, pendant la pandĂ©mie de Covid en 2020, l'intĂ©rĂȘt ouvert Ă©tait environ 30 % plus Ă©levĂ© que les niveaux actuels. Le groupe suisse de raffinage des mĂ©taux MKS Pamp estime que les prix de l'or pourraient atteindre environ 3 200 $ l'once cette annĂ©e.

GOLD (intervalle D1)

L'or se nĂ©gocie dans un canal de prix ascendant Ă long terme, et il semble qu'une impulsion baissiĂšre pourrait ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e autour de 3 050–3 100 $, oĂč l'or devrait tester la limite supĂ©rieure du canal. L'ampleur actuelle du rallye est comparable, dans une proportion de 1:1, aux deux prĂ©cĂ©dentes impulsions haussiĂšres. Pendant ce temps, l'indice du dollar amĂ©ricain (DXY) teste le niveau des 103 et est lĂ©gĂšrement en baisse, tandis que les rendements des bons du TrĂ©sor Ă 10 ans et Ă 2 ans se situent respectivement autour de 4,3 % et 4,03 %.

Source: xStation5