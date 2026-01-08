La tech laisse sa place à la défense européenne

Les investisseurs attendent les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis, indicateur clé à l’approche de la réunion de la Fed du 28 janvier, dans un contexte de séance mitigée à Wall Street et de repli en Asie.

Donald Trump annonce deux mesures marquantes : restrictions sur les achats immobiliers des grands investisseurs institutionnels et pression accrue sur l’industrie de défense américaine, avec un objectif de budget porté à 1 500 milliards de dollars en 2027.

Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, le DAX étant porté par un nouveau rebond des valeurs de défense, notamment Rheinmetall.

Les marchés boursiers européens ouvrent en ordre dispersé ce matin. Le CAC 40 évolue autour de l’équilibre, alors que le DAX 40 progresse de 0,49%, soutenu par Rheinmetall (+3,34%), qui prolonge sa hausse après un gain de 4,85% la veille. BAE systems gagne 6,40% et Leonardo avance de 3,80%. Sur le plan politique et réglementaire, Donald Trump a annoncé une mesure visant à limiter l’accès des grands investisseurs institutionnels au marché immobilier résidentiel, en interdisant l’acquisition d’un nombre trop important de maisons individuelles. Cette catégorie représenterait environ 2% à 3% des transactions. La réaction du marché a été immédiate : Blackstone a temporairement perdu environ 17 milliards de dollars de capitalisation, soit un repli de 6%. Donald Trump a également déclaré qu’il n’autoriserait pas les entreprises de défense américaines à distribuer des dividendes ou à procéder à des rachats d’actions tant qu’elles n’accélèrent pas leur production d’équipements. Il a en outre indiqué qu’il demanderait au Congrès d’augmenter le budget de la défense à 1 500 milliards de dollars en 2027, contre environ 1 000 milliards actuellement, renforçant la visibilité sur le secteur mais accentuant la pression sur les industriels. Sur le plan macroéconomique, la séance sera dominée par la publication des demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis à 14h30. Cet indicateur pourrait influencer les anticipations de politique monétaire, alors que la prochaine réunion de la Réserve fédérale est prévue le 28 janvier. À Wall Street, les indices ont clôturé en ordre dispersé. Le S&P 500 a reculé de 0,54% et le Nasdaq a terminé proche de l’équilibre. Les contrats à terme indiquent pour l’instant une ouverture en légère baisse. En Asie cette nuit, les marchés ont reculé. Le Nikkei 225 a perdu 1,59% et le Hang Seng 1,17%. SoftBank, souvent considéré comme un baromètre du secteur technologique, a chuté de 7,89%. Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à dix ans progresse à 4,153%, et le Bund allemand de même maturité s’échange à 2,827%. Du côté des devises, l’indice du dollar (USDIDX) reste stable à 98,78 points. Concernant les matières premières, le Brent progresse à 60,08 dollars le baril. Le gaz naturel avance de 1,70% à 3,586 dollars. L’or recule de 0,68% à 4 432 dollars l’once, et l’argent cède 2,86% à 75,358 dollars l’once. Enfin, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin et l’Ethereum reculent respectivement de 2,44% et de 3,96%. Sentiment Calendrier économique





























