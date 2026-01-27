Les investisseurs espèrent une reprise du secteur du luxe en 2026

Les ventes de LVMH progressent de 1% au quatrième trimestre, contre une baisse attendue

Le groupe LVMH a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, apportant une note d’optimisme à un secteur du luxe fragilisé par les tensions commerciales, la volatilité des devises et la hausse des coûts des matières premières. Cette performance inattendue soutient les anticipations d’un redémarrage progressif du marché en 2026.

📊 Des ventes trimestrielles au-dessus des attentes

Une croissance organique inattendue

Au quatrième trimestre, LVMH a enregistré une hausse organique de 1% de ses ventes, pour un chiffre d’affaires de 22,7 milliards d’euros. Ce résultat contraste avec les attentes du marché, qui tablaient sur un recul de 0,3%, selon le consensus Visible Alpha.

Cette surprise positive intervient dans un environnement complexe, marqué par une demande hésitante dans plusieurs régions clés et des pressions sur les marges.

Un signal encourageant pour le secteur

La publication de LVMH est perçue comme un baromètre du luxe mondial, le groupe étant propriétaire de marques emblématiques telles que Louis Vuitton, Dior ou Hennessy. Cette performance renforce l’idée que le secteur pourrait avoir atteint un point bas.

Les investisseurs y voient un possible prélude à une reprise plus large après une période prolongée de ralentissement.

👗 Mode et maroquinerie : une activité toujours sous pression

Un recul conforme aux anticipations

La division mode et maroquinerie, principale contributrice aux bénéfices du groupe, a enregistré une baisse organique de 3% de ses ventes au quatrième trimestre. Ce recul était toutefois conforme aux attentes du marché.

Cette activité reste particulièrement exposée à l’évolution de la demande chinoise et au comportement des touristes internationaux.

Un poids stratégique majeur

Malgré cette contraction, la mode et la maroquinerie demeurent au cœur de la stratégie de LVMH. Les performances futures de cette division seront déterminantes pour la trajectoire globale du groupe en 2026.

🌏 Des signes de reprise en Asie et en Chine

Un retour progressif de la croissance

LVMH a indiqué avoir observé des signes encourageants de reprise en Asie sur la seconde partie de l’année. Les ventes sur le marché intérieur chinois ont notamment progressé au quatrième trimestre, confirmant une amélioration amorcée depuis plusieurs mois.

Cette évolution est cruciale, la Chine représentant un moteur essentiel de la croissance du luxe mondial.

Les consommateurs chinois sous surveillance

Selon UBS, les acheteurs chinois, y compris ceux qui consomment à l’étranger, représentent près d’un tiers des ventes de mode et maroquinerie de LVMH. Les investisseurs restent donc très attentifs à toute amélioration durable de la demande.

L’analyste Nick Anderson de Berenberg souligne que les consommateurs chinois font face à de nombreux obstacles, ce qui rend l’évolution de ce marché particulièrement stratégique à court terme.

💰 Des marges pénalisées par un environnement défavorable

Un recul du résultat opérationnel

Malgré la croissance des ventes, le résultat opérationnel courant annuel de LVMH a reculé de 9%. Les marges ont été affectées par plusieurs facteurs externes.

L’effet de change, lié notamment à la faiblesse du dollar, représente un peu plus de la moitié de la baisse du résultat.

Droits de douane et hausse de l’or

Les droits de douane américains continuent de peser sur les exportations d’alcools haut de gamme, tandis que le prix record de l’or a fortement augmenté les coûts d’importation des bijoux.

Ces éléments limitent la capacité du groupe à transformer la croissance des ventes en amélioration de la rentabilité.

🛍️ Une stratégie offensive en Chine

Des investissements emblématiques

Dans un contexte de crise immobilière et de concurrence locale accrue en Chine, LVMH cherche à renforcer son attractivité. Le groupe a notamment ouvert un magasin Louis Vuitton en forme de bateau à Shanghai, ainsi qu’un nouveau magasin Dior à Pékin.

Ces initiatives visent à maintenir la désirabilité des marques et à capter la reprise de la demande locale.

Un levier clé pour 2026

Cette stratégie d’investissement illustre la volonté de LVMH de prendre de l’avance sur ses concurrents, en misant sur le long terme malgré les incertitudes économiques actuelles.

🌍 Des dynamiques régionales contrastées

Europe et États-Unis

La faiblesse du dollar a conduit les touristes américains à réduire leurs dépenses en Europe. Les ventes régionales y ont reculé de 2% au dernier trimestre.

En revanche, les ventes aux États-Unis ont progressé de 1%, montrant une certaine résilience du marché américain.

Asie en légère progression

Les ventes en Asie, Chine incluse, ont augmenté de 1%, confirmant une amélioration graduelle mais encore fragile.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de LVMH sont-ils jugés surprenants ?

Parce que le marché anticipait une baisse des ventes, alors que le groupe a finalement affiché une croissance de 1% au quatrième trimestre.

La demande chinoise repart-elle réellement ?

LVMH observe des signes positifs, notamment sur le marché intérieur chinois, mais la reprise reste progressive.

Pourquoi les marges de LVMH reculent-elles malgré la hausse des ventes ?

En raison de la faiblesse du dollar, des droits de douane américains et de la hausse du prix de l’or.

Quel est le poids de la Chine pour LVMH ?

Les clients chinois représentent environ un tiers des ventes de mode et maroquinerie du groupe.

Ces résultats annoncent-ils une reprise du luxe en 2026 ?

Ils renforcent les espoirs des investisseurs, même si le contexte économique reste incertain.