-
Tensions géopolitiques : Le pétrole est porté par les risques de sanctions contre l'Iran et l'instabilité au Venezuela.
-
Surproduction de gaz : Les stocks de gaz naturel aux États-Unis restent élevés face à une demande modérée.
-
Chute du cacao : Après des sommets historiques, les prix du cacao subissent une correction due à des récoltes favorables.
-
Record de l'argent : Le métal gris atteint des sommets, soutenu par une demande physique massive en Chine.
-
Tensions géopolitiques : Le pétrole est porté par les risques de sanctions contre l'Iran et l'instabilité au Venezuela.
-
Surproduction de gaz : Les stocks de gaz naturel aux États-Unis restent élevés face à une demande modérée.
-
Chute du cacao : Après des sommets historiques, les prix du cacao subissent une correction due à des récoltes favorables.
-
Record de l'argent : Le métal gris atteint des sommets, soutenu par une demande physique massive en Chine.
L'actualité économique de cette semaine est marquée par une volatilité importante sur le marché des matières premières. Entre les tensions diplomatiques au Moyen-Orient et les records de demande industrielle en Asie, les investisseurs doivent naviguer dans un environnement complexe. Cette analyse décrypte les fondamentaux du pétrole, du gaz, du cacao et de l'argent.
🛢️ Le pétrole sous tension géopolitique
L'impact des sanctions et des menaces tarifaires
Le marché pétrolier est actuellement suspendu aux décisions de Donald Trump. Ce dernier menace d'imposer des droits de douane supplémentaires aux nations commerçant avec l'Iran, ce qui pourrait restreindre l'offre mondiale. L'Iran produit plus de 3 millions de barils par jour, exportés en grande partie vers la Chine. Une réduction de ces flux créerait un déséquilibre immédiat.
Équilibre du marché et prévisions de l'OPEP+
Selon Mathis, l'analyste d'XTB, l'OPEP+ maintient ses niveaux de production pour le premier trimestre 2026. Cependant, les prévisions divergent entre les organismes internationaux. L'AIE (Agence Internationale de l'Énergie) anticipe un excédent d'offre de 3,8 millions de barils par jour, tandis que d'autres estimations sont plus conservatrices. Malgré la hausse des prix du Brent entre 60 et 64 dollars, les investisseurs spéculatifs ne semblent pas encore parier massivement sur une hausse durable.
💨 Gaz naturel : une offre excédentaire
Une production américaine record
La situation du gaz naturel est marquée par une production très forte aux États-Unis, atteignant 114 milliards de pieds cubes, soit une hausse de 9% sur un an. En parallèle, la demande est restée faible, s'élevant à 101 milliards de pieds cubes. Cette dynamique a entraîné une correction des prix vers les 3,20 dollars par MMBtu.
L'influence des conditions météorologiques
La météo joue un rôle crucial dans la consommation de gaz. Si l'Europe connaît des températures clémentes, les prévisions pour la fin janvier aux États-Unis annoncent un froid plus intense. Ce changement pourrait accélérer le tirage des stocks et offrir un soutien aux prix, qui semblent actuellement avoir subi une baisse excessive par rapport aux moyennes historiques.
🍫 Cacao : la fin de l'euphorie ?
Correction des prix et liquidation spéculative
Le cacao, qui avait atteint des sommets entre 12 000 et 13 000 dollars, a vu son cours chuter brutalement vers les 5 000 dollars. Cette baisse s'explique par une liquidation des positions longues (paris à la hausse) par les spéculateurs. Les anticipations d'achats massifs via des ETF, initialement estimées à 2 milliards de dollars, semblent avoir été surévaluées.
Perspectives de récoltes en Afrique de l'Ouest
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, bénéficie de conditions climatiques favorables malgré les vents de l'Harmattan. Les prévisions pour les récoltes de février et mars sont excellentes, ce qui pèse naturellement sur les prix. Mathis souligne toutefois que le marché londonien pourrait être considéré comme "survendu" à ces niveaux de prix.
🥈 L'argent : une envolée historique
La demande physique chinoise comme moteur
L'argent surpasse actuellement l'or en termes de dynamique de croissance. La prime de Shanghai, qui mesure l'écart de prix entre la Chine et le marché américain (COMEX), est extrêmement élevée (9 dollars). Cela traduit une demande physique massive, notamment pour la fabrication de panneaux photovoltaïques, ce qui protège le métal gris contre des baisses marquées.
Le ratio Or/Argent en chute libre
Le ratio or/argent, qui mesure combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or, s'est effondré de plus de 100 à 54. Ce mouvement n'est pas dû à une baisse de l'or, mais à l'explosion du prix de l'argent. Si le cycle haussier se poursuit, l'argent pourrait théoriquement viser les 115 dollars l'once si le ratio descendait à 40.
❓ FAQ
1. Pourquoi le prix du pétrole ne monte-t-il pas davantage malgré les tensions en Iran ? Le marché est actuellement freiné par des prévisions d'excédent d'offre pour l'année 2026. De plus, les investisseurs spéculatifs restent prudents et n'ont pas encore augmenté massivement leurs positions acheteuses.
2. Quel est le lien entre l'argent et les énergies renouvelables ? L'argent est un excellent conducteur électrique, indispensable à la fabrication des cellules photovoltaïques pour les panneaux solaires. La transition énergétique mondiale soutient donc structurellement la demande physique de ce métal.
3. Qu'est-ce que la liquidation des positions longues mentionnée pour le cacao ? Cela signifie que les investisseurs qui avaient parié sur la hausse des prix revendent massivement leurs contrats pour limiter leurs pertes ou encaisser leurs gains, ce qui accentue la chute des cours.
4. Pourquoi le gaz naturel baisse-t-il malgré l'hiver ? La production aux États-Unis est actuellement à des niveaux records, dépassant largement la demande qui a été affaiblie par un début d'hiver relativement doux, créant ainsi des stocks très importants.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
Résumé Quotidien : Euphorie sur les marchés
🔥 Gaz naturel : flambée historique ou excès climatique passager ?
Ouverture US : simple soulagement ou piège haussier ?
BREAKING : L'EURUSD réagit 🗽Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis sont inférieures aux prévisions
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."