Record de l'argent : Le métal gris atteint des sommets, soutenu par une demande physique massive en Chine.

Chute du cacao : Après des sommets historiques, les prix du cacao subissent une correction due à des récoltes favorables.

Surproduction de gaz : Les stocks de gaz naturel aux États-Unis restent élevés face à une demande modérée.

Tensions géopolitiques : Le pétrole est porté par les risques de sanctions contre l'Iran et l'instabilité au Venezuela.

L'actualité économique de cette semaine est marquée par une volatilité importante sur le marché des matières premières. Entre les tensions diplomatiques au Moyen-Orient et les records de demande industrielle en Asie, les investisseurs doivent naviguer dans un environnement complexe. Cette analyse décrypte les fondamentaux du pétrole, du gaz, du cacao et de l'argent.

🛢️ Le pétrole sous tension géopolitique

L'impact des sanctions et des menaces tarifaires

Le marché pétrolier est actuellement suspendu aux décisions de Donald Trump. Ce dernier menace d'imposer des droits de douane supplémentaires aux nations commerçant avec l'Iran, ce qui pourrait restreindre l'offre mondiale. L'Iran produit plus de 3 millions de barils par jour, exportés en grande partie vers la Chine. Une réduction de ces flux créerait un déséquilibre immédiat.

Équilibre du marché et prévisions de l'OPEP+

Selon Mathis, l'analyste d'XTB, l'OPEP+ maintient ses niveaux de production pour le premier trimestre 2026. Cependant, les prévisions divergent entre les organismes internationaux. L'AIE (Agence Internationale de l'Énergie) anticipe un excédent d'offre de 3,8 millions de barils par jour, tandis que d'autres estimations sont plus conservatrices. Malgré la hausse des prix du Brent entre 60 et 64 dollars, les investisseurs spéculatifs ne semblent pas encore parier massivement sur une hausse durable.

💨 Gaz naturel : une offre excédentaire

Une production américaine record

La situation du gaz naturel est marquée par une production très forte aux États-Unis, atteignant 114 milliards de pieds cubes, soit une hausse de 9% sur un an. En parallèle, la demande est restée faible, s'élevant à 101 milliards de pieds cubes. Cette dynamique a entraîné une correction des prix vers les 3,20 dollars par MMBtu.

L'influence des conditions météorologiques

La météo joue un rôle crucial dans la consommation de gaz. Si l'Europe connaît des températures clémentes, les prévisions pour la fin janvier aux États-Unis annoncent un froid plus intense. Ce changement pourrait accélérer le tirage des stocks et offrir un soutien aux prix, qui semblent actuellement avoir subi une baisse excessive par rapport aux moyennes historiques.

🍫 Cacao : la fin de l'euphorie ?

Correction des prix et liquidation spéculative

Le cacao, qui avait atteint des sommets entre 12 000 et 13 000 dollars, a vu son cours chuter brutalement vers les 5 000 dollars. Cette baisse s'explique par une liquidation des positions longues (paris à la hausse) par les spéculateurs. Les anticipations d'achats massifs via des ETF, initialement estimées à 2 milliards de dollars, semblent avoir été surévaluées.

Perspectives de récoltes en Afrique de l'Ouest

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, bénéficie de conditions climatiques favorables malgré les vents de l'Harmattan. Les prévisions pour les récoltes de février et mars sont excellentes, ce qui pèse naturellement sur les prix. Mathis souligne toutefois que le marché londonien pourrait être considéré comme "survendu" à ces niveaux de prix.

🥈 L'argent : une envolée historique

La demande physique chinoise comme moteur

L'argent surpasse actuellement l'or en termes de dynamique de croissance. La prime de Shanghai, qui mesure l'écart de prix entre la Chine et le marché américain (COMEX), est extrêmement élevée (9 dollars). Cela traduit une demande physique massive, notamment pour la fabrication de panneaux photovoltaïques, ce qui protège le métal gris contre des baisses marquées.

Le ratio Or/Argent en chute libre

Le ratio or/argent, qui mesure combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or, s'est effondré de plus de 100 à 54. Ce mouvement n'est pas dû à une baisse de l'or, mais à l'explosion du prix de l'argent. Si le cycle haussier se poursuit, l'argent pourrait théoriquement viser les 115 dollars l'once si le ratio descendait à 40.

❓ FAQ

1. Pourquoi le prix du pétrole ne monte-t-il pas davantage malgré les tensions en Iran ? Le marché est actuellement freiné par des prévisions d'excédent d'offre pour l'année 2026. De plus, les investisseurs spéculatifs restent prudents et n'ont pas encore augmenté massivement leurs positions acheteuses.

2. Quel est le lien entre l'argent et les énergies renouvelables ? L'argent est un excellent conducteur électrique, indispensable à la fabrication des cellules photovoltaïques pour les panneaux solaires. La transition énergétique mondiale soutient donc structurellement la demande physique de ce métal.

3. Qu'est-ce que la liquidation des positions longues mentionnée pour le cacao ? Cela signifie que les investisseurs qui avaient parié sur la hausse des prix revendent massivement leurs contrats pour limiter leurs pertes ou encaisser leurs gains, ce qui accentue la chute des cours.

4. Pourquoi le gaz naturel baisse-t-il malgré l'hiver ? La production aux États-Unis est actuellement à des niveaux records, dépassant largement la demande qui a été affaiblie par un début d'hiver relativement doux, créant ainsi des stocks très importants.

