La fin de semaine s’annonce prudente sur les marchés européens, avec une majorité d’indices évoluant en léger repli. Si certaines places comme l’Allemagne et le Royaume-Uni parviennent à résister, le sentiment global reste marqué par l’attentisme, dans un contexte de publications macroéconomiques contrastées, de tensions sur les coûts et de résultats d’entreprises scrutés de près.

📊 Marchés européens : une clôture hésitante

Indices en ordre dispersé

Les contrats à terme européens affichent des variations modestes mais majoritairement négatives. Le CAC40 (FRA40) recule de 0.1%, tandis que l’IBEX 35 (SPA35) et le FTSE MIB (ITA40) cèdent environ 0.2% chacun.

À contre-courant, le DAX allemand (DE40) progresse de 0.2%, soutenu par des indicateurs d’activité plus encourageants, alors que le FTSE 100 britannique (UK100) affiche un léger gain.

Un climat de fin de semaine plus défensif

Cette configuration reflète une prise de bénéfices après les récents mouvements haussiers et une certaine prudence avant la semaine suivante, qui s’annonce riche en données macroéconomiques et en publications d’entreprises.

📈 PMI européens : des signaux contrastés

France : services sous pression

En France, l’activité du secteur privé s’est contractée en janvier. Le PMI composite recule à 48.6, pénalisé par les services (47.9). En revanche, l’industrie repasse au-dessus de 50 à 51, et la confiance des entreprises atteint un plus haut de 16 mois, suggérant une amélioration progressive du climat économique.

Allemagne : reprise fragile mais réelle

En Allemagne, les chiffres sont plus encourageants. Le PMI composite grimpe à 52.5, porté par les services (53.3) et un redressement de l’industrie (48.7). Les nouvelles commandes progressent, mais l’emploi recule et les pressions sur les coûts restent élevées, limitant l’enthousiasme.

Zone euro et Royaume-Uni

Dans l’ensemble de la zone euro, l’activité continue de croître, avec un PMI composite au-dessus de 50, soutenu par les services (51.9) et une industrie proche de l’équilibre (49.4).

Au Royaume-Uni, la dynamique est plus robuste : le PMI composite atteint 53.9, grâce aux services (54.3) et à l’industrie (51.6). Les ventes au détail de décembre progressent de 0.4% m/m, bien au-delà des attentes, et de 2.5% sur un an, leur plus forte hausse depuis avril, même si les volumes restent inférieurs aux niveaux pré-pandémie.

🏛️ Actualité politique : la France sous surveillance

Budget 2026 et stabilité gouvernementale

Sur le plan politique, le gouvernement français a survécu à une motion de censure liée au budget 2026. Le Premier ministre prévoit désormais de faire adopter le volet dépenses via l’article 49.3, un élément susceptible d’alimenter la volatilité politique, même si l’impact immédiat sur les marchés reste limité.

🪙 Matières premières et crypto : trajectoires divergentes

Métaux précieux contrastés

Les métaux précieux évoluent sans direction commune. L’or recule légèrement d’environ 0.2%, autour de 4 920 $ l’once, tandis que l’argent poursuit sa dynamique haussière, gagnant près de 3% et testant la zone des 99 $ l’once.

Cryptomonnaies sans catalyseur

Le sentiment reste mitigé sur les cryptomonnaies. Le Bitcoin cède 0.1%, et l’Ethereum environ 0.2%, traduisant un manque de catalyseurs clairs à court terme.

🧠 Intel : résultats solides, mais prudence pour 2026

Un T4 au-dessus des attentes

Intel a publié des résultats solides pour le T4 2025, avec un chiffre d’affaires de 13.7 milliards de dollars et un EPS de 0.15 dollar, au-dessus des attentes. Le segment Data Center & AI affiche une croissance de 9% sur un an, confirmant son rôle stratégique.

Des perspectives qui inquiètent

Malgré ces chiffres, la réaction du marché est négative. Les investisseurs se concentrent sur une guidance T1 2026 décevante, des pressions sur les coûts et des risques d’exécution, ce qui pèse sur le titre et contribue à un climat plus prudent sur le secteur technologique.