-
Les marchés européens terminent la semaine majoritairement dans le rouge.
-
Les PMI préliminaires montrent une reprise inégale selon les pays et les secteurs.
-
L’or recule légèrement tandis que l’argent poursuit son envolée.
-
Les cryptomonnaies évoluent sans direction claire.
-
Intel rassure sur le T4 mais inquiète sur ses perspectives 2026.
-
Les marchés européens terminent la semaine majoritairement dans le rouge.
-
Les PMI préliminaires montrent une reprise inégale selon les pays et les secteurs.
-
L’or recule légèrement tandis que l’argent poursuit son envolée.
-
Les cryptomonnaies évoluent sans direction claire.
-
Intel rassure sur le T4 mais inquiète sur ses perspectives 2026.
-
La fin de semaine s’annonce prudente sur les marchés européens, avec une majorité d’indices évoluant en léger repli. Si certaines places comme l’Allemagne et le Royaume-Uni parviennent à résister, le sentiment global reste marqué par l’attentisme, dans un contexte de publications macroéconomiques contrastées, de tensions sur les coûts et de résultats d’entreprises scrutés de près.
📊 Marchés européens : une clôture hésitante
Indices en ordre dispersé
Les contrats à terme européens affichent des variations modestes mais majoritairement négatives. Le CAC40 (FRA40) recule de 0.1%, tandis que l’IBEX 35 (SPA35) et le FTSE MIB (ITA40) cèdent environ 0.2% chacun.
À contre-courant, le DAX allemand (DE40) progresse de 0.2%, soutenu par des indicateurs d’activité plus encourageants, alors que le FTSE 100 britannique (UK100) affiche un léger gain.
Un climat de fin de semaine plus défensif
Cette configuration reflète une prise de bénéfices après les récents mouvements haussiers et une certaine prudence avant la semaine suivante, qui s’annonce riche en données macroéconomiques et en publications d’entreprises.
📈 PMI européens : des signaux contrastés
France : services sous pression
En France, l’activité du secteur privé s’est contractée en janvier. Le PMI composite recule à 48.6, pénalisé par les services (47.9). En revanche, l’industrie repasse au-dessus de 50 à 51, et la confiance des entreprises atteint un plus haut de 16 mois, suggérant une amélioration progressive du climat économique.
Allemagne : reprise fragile mais réelle
En Allemagne, les chiffres sont plus encourageants. Le PMI composite grimpe à 52.5, porté par les services (53.3) et un redressement de l’industrie (48.7). Les nouvelles commandes progressent, mais l’emploi recule et les pressions sur les coûts restent élevées, limitant l’enthousiasme.
Zone euro et Royaume-Uni
Dans l’ensemble de la zone euro, l’activité continue de croître, avec un PMI composite au-dessus de 50, soutenu par les services (51.9) et une industrie proche de l’équilibre (49.4).
Au Royaume-Uni, la dynamique est plus robuste : le PMI composite atteint 53.9, grâce aux services (54.3) et à l’industrie (51.6). Les ventes au détail de décembre progressent de 0.4% m/m, bien au-delà des attentes, et de 2.5% sur un an, leur plus forte hausse depuis avril, même si les volumes restent inférieurs aux niveaux pré-pandémie.
🏛️ Actualité politique : la France sous surveillance
Budget 2026 et stabilité gouvernementale
Sur le plan politique, le gouvernement français a survécu à une motion de censure liée au budget 2026. Le Premier ministre prévoit désormais de faire adopter le volet dépenses via l’article 49.3, un élément susceptible d’alimenter la volatilité politique, même si l’impact immédiat sur les marchés reste limité.
🪙 Matières premières et crypto : trajectoires divergentes
Métaux précieux contrastés
Les métaux précieux évoluent sans direction commune. L’or recule légèrement d’environ 0.2%, autour de 4 920 $ l’once, tandis que l’argent poursuit sa dynamique haussière, gagnant près de 3% et testant la zone des 99 $ l’once.
Cryptomonnaies sans catalyseur
Le sentiment reste mitigé sur les cryptomonnaies. Le Bitcoin cède 0.1%, et l’Ethereum environ 0.2%, traduisant un manque de catalyseurs clairs à court terme.
🧠 Intel : résultats solides, mais prudence pour 2026
Un T4 au-dessus des attentes
Intel a publié des résultats solides pour le T4 2025, avec un chiffre d’affaires de 13.7 milliards de dollars et un EPS de 0.15 dollar, au-dessus des attentes. Le segment Data Center & AI affiche une croissance de 9% sur un an, confirmant son rôle stratégique.
Des perspectives qui inquiètent
Malgré ces chiffres, la réaction du marché est négative. Les investisseurs se concentrent sur une guidance T1 2026 décevante, des pressions sur les coûts et des risques d’exécution, ce qui pèse sur le titre et contribue à un climat plus prudent sur le secteur technologique.
Source: xStation5
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi les marchés européens terminent-ils la semaine en baisse ?
En raison d’une combinaison de prises de bénéfices, de données PMI contrastées et d’un climat d’attentisme.
Les PMI indiquent-ils une reprise solide en Europe ?
Ils montrent une amélioration inégale, avec une reprise plus nette en Allemagne et au Royaume-Uni qu’en France.
Pourquoi l’argent surperforme-t-il l’or ?
L’argent bénéficie d’une forte demande spéculative et industrielle, contrairement à l’or plus défensif.
Les résultats d’Intel sont-ils vraiment négatifs ?
Les résultats passés sont solides, mais ce sont surtout les perspectives 2026 qui inquiètent.
Quel est le principal risque à court terme pour les marchés ?
La persistance des pressions sur les coûts, le ralentissement de l’emploi et l’incertitude politique.
📆 Semaine décisive sur les marchés : Fed, Mag7 et politique monétaire sous tension
🌍 Accord Mercosur–UE : mythe agricole ou tournant stratégique pour l’Europe ?
L'Or franchit les 5 100 dollars
📉 Dow Jones sous pression avant la Fed et les résultats des Big Tech
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."