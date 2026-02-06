Les marchés financiers terminent la semaine sur une note plus positive après la violente correction observée jeudi. Les actions, les cryptomonnaies et certains actifs refuges affichent un rebond notable, porté par un apaisement du sentiment de marché. Toutefois, derrière cette reprise apparente, plusieurs signaux suggèrent que les fondations restent fragiles, notamment du côté des valeurs technologiques et des investissements liés à l’intelligence artificielle.

📊 Rebond des marchés et amélioration du sentiment

Le bitcoin et les actions redonnent de l’élan au risque

Après une séance de forte volatilité, les marchés affichent un net rebond. Le bitcoin progresse de près de 5 000 dollars sur la journée, même s’il reste sous le seuil symbolique des 70 000 dollars. Cette reprise de la cryptomonnaie phare soutient l’ensemble du segment des actifs risqués, en particulier les valeurs technologiques et les actions liées à l’IA.

Dans le même temps, le S&P 500 gagne plus de 1%, porté principalement par le secteur technologique. Les métaux précieux participent également au mouvement de reprise, avec l’or et l’argent en hausse, signe d’un rééquilibrage des portefeuilles après les ventes massives de la semaine.

Des zones de faiblesse persistent

Malgré ce climat plus favorable, certaines valeurs restent sous pression. Amazon chute de 9%, pénalisé par ses résultats publiés jeudi soir et par l’ampleur de ses engagements en dépenses d’investissement. Cette baisse rappelle que les marchés demeurent très sélectifs et sensibles aux perspectives de rentabilité, en particulier dans un contexte de valorisations élevées.

Par ailleurs, si la reprise actuelle repose en partie sur la remontée des cryptomonnaies, cela souligne aussi la fragilité du rebond, largement dépendant d’un segment historiquement volatil.

🤖 Intelligence artificielle : croissance forte, rentabilité incertaine

Des résultats solides, mais pas grâce à l’IA

Les résultats du secteur technologique restent impressionnants en apparence. Sur les 35 entreprises technologiques du S&P 500, la croissance moyenne des ventes atteint 16%, tandis que les bénéfices progressent de 24%. Toutefois, ces performances ne sont pas majoritairement attribuables aux investissements en intelligence artificielle.

Des groupes comme Meta ou Alphabet (Google) continuent de tirer l’essentiel de leurs profits de leurs activités historiques, notamment la publicité, et non de leurs divisions IA encore en phase de montée en puissance.

La rentabilité du capital investi inquiète les investisseurs

Un indicateur clé attire particulièrement l’attention : le retour sur capital investi (ROIC). Selon Bloomberg, les principaux investisseurs en IA parmi les Magnificent 7 voient cet indicateur se détériorer en 2024, conséquence directe de dépenses massives en infrastructures et en développement technologique avant toute rentabilité tangible.

Certains défenseurs des valeurs de croissance estiment que cette situation est classique dans les phases d’innovation. Néanmoins, dans un environnement où les taux restent élevés, les investisseurs exigent désormais des fondamentaux plus solides, au-delà des promesses de croissance future.

Graphique 1 : Les « Magnificent 7 » au cours du dernier mois, Apple en tête

🍎 Changement de leadership au sein des Magnificent 7

Apple et Nvidia reprennent la tête

La dynamique interne des Magnificent 7 évolue sensiblement. Apple, longtemps critiqué pour son exposition jugée insuffisante à l’IA, devient l’un des leaders du groupe. Le titre progresse de près de 10% sur la semaine, avec une nouvelle hausse de 1,2% vendredi.

Nvidia continue également de bénéficier des plans de dépenses massives des hyperscalers, qui soutiennent la demande pour ses puces spécialisées.

Source: XTB and Bloomberg

Une rotation révélatrice des attentes du marché

Ce changement de leadership illustre une rotation vers des valeurs perçues comme plus solides, capables de générer des flux de trésorerie immédiats tout en profitant indirectement de la vague IA. Si cette tendance se confirme, les acteurs les plus exposés aux dépenses sans rentabilité rapide pourraient rester sous pression.

🪙 Métaux précieux : l’or reprend son rôle défensif

L’argent pénalisé par la crainte des bulles

La correction de l’argent, en baisse de 10% sur la semaine, est un signal clair de nervosité. Métal plus volatil et plus cyclique, l’argent souffre lorsque les investisseurs cherchent à réduire leur exposition au risque.

Le ratio or/argent en forte hausse

À l’inverse, l’or a effacé toutes ses pertes et progresse de plus de 1%, tandis que le ratio or/argent augmente au rythme le plus rapide depuis mars de l’an dernier. Cette évolution montre que l’or est privilégié comme valeur refuge, grâce à sa volatilité plus contenue.

Source: XTB and Bloomberg

🌍 Géopolitique et perspectives de marché

Des risques géopolitiques en retrait

Les tensions géopolitiques semblent s’atténuer. Les discussions entre l’Iran et les États-Unis ont débuté de manière constructive, ce qui contribue à calmer les marchés de l’énergie. Les prix du pétrole évoluent proches de leurs plus bas de séance, réduisant la pression inflationniste à court terme.

Des risques macroéconomiques toujours présents

Malgré l’amélioration du sentiment, la prudence reste de mise. La semaine prochaine sera marquée par la publication retardée du rapport sur l’emploi américain de janvier, un indicateur clé susceptible de raviver la volatilité sur les marchés actions, obligataires et de change.

❓ FAQ

Pourquoi le bitcoin influence-t-il autant les actions technologiques ?

Le bitcoin est perçu comme un actif à risque, tout comme les valeurs technologiques. Leur corrélation s’est renforcée avec l’essor des thématiques IA et innovation.

Les investissements en IA sont-ils une menace pour les profits à court terme ?

Oui, car ils nécessitent des dépenses massives qui pèsent temporairement sur la rentabilité, avant d’éventuels gains futurs.

Pourquoi l’or surperforme-t-il l’argent ?

L’or est considéré comme une valeur refuge plus stable, tandis que l’argent est plus sensible aux cycles économiques et à la spéculation.

Faut-il s’inquiéter de la baisse du ROIC des géants tech ?

Cela ne remet pas en cause leur solidité financière, mais cela incite les investisseurs à être plus sélectifs.

Quels risques surveiller la semaine prochaine ?

Les données sur l’emploi américain et l’évolution des anticipations de taux resteront des catalyseurs majeurs pour les marchés.