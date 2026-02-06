-
Les marchés actions et le bitcoin rebondissent après la forte correction de jeudi
La hausse des cryptomonnaies soutient temporairement les valeurs technologiques et l’IA
Les résultats solides des géants tech masquent une rentabilité encore faible des investissements en IA
L’or surperforme l’argent, signal d’un regain d’aversion au risque
Les investisseurs restent prudents à l’approche de nouvelles données macroéconomiques clés
Les marchés financiers terminent la semaine sur une note plus positive après la violente correction observée jeudi. Les actions, les cryptomonnaies et certains actifs refuges affichent un rebond notable, porté par un apaisement du sentiment de marché. Toutefois, derrière cette reprise apparente, plusieurs signaux suggèrent que les fondations restent fragiles, notamment du côté des valeurs technologiques et des investissements liés à l’intelligence artificielle.
📊 Rebond des marchés et amélioration du sentiment
Le bitcoin et les actions redonnent de l’élan au risque
Après une séance de forte volatilité, les marchés affichent un net rebond. Le bitcoin progresse de près de 5 000 dollars sur la journée, même s’il reste sous le seuil symbolique des 70 000 dollars. Cette reprise de la cryptomonnaie phare soutient l’ensemble du segment des actifs risqués, en particulier les valeurs technologiques et les actions liées à l’IA.
Dans le même temps, le S&P 500 gagne plus de 1%, porté principalement par le secteur technologique. Les métaux précieux participent également au mouvement de reprise, avec l’or et l’argent en hausse, signe d’un rééquilibrage des portefeuilles après les ventes massives de la semaine.
Des zones de faiblesse persistent
Malgré ce climat plus favorable, certaines valeurs restent sous pression. Amazon chute de 9%, pénalisé par ses résultats publiés jeudi soir et par l’ampleur de ses engagements en dépenses d’investissement. Cette baisse rappelle que les marchés demeurent très sélectifs et sensibles aux perspectives de rentabilité, en particulier dans un contexte de valorisations élevées.
Par ailleurs, si la reprise actuelle repose en partie sur la remontée des cryptomonnaies, cela souligne aussi la fragilité du rebond, largement dépendant d’un segment historiquement volatil.
🤖 Intelligence artificielle : croissance forte, rentabilité incertaine
Des résultats solides, mais pas grâce à l’IA
Les résultats du secteur technologique restent impressionnants en apparence. Sur les 35 entreprises technologiques du S&P 500, la croissance moyenne des ventes atteint 16%, tandis que les bénéfices progressent de 24%. Toutefois, ces performances ne sont pas majoritairement attribuables aux investissements en intelligence artificielle.
Des groupes comme Meta ou Alphabet (Google) continuent de tirer l’essentiel de leurs profits de leurs activités historiques, notamment la publicité, et non de leurs divisions IA encore en phase de montée en puissance.
La rentabilité du capital investi inquiète les investisseurs
Un indicateur clé attire particulièrement l’attention : le retour sur capital investi (ROIC). Selon Bloomberg, les principaux investisseurs en IA parmi les Magnificent 7 voient cet indicateur se détériorer en 2024, conséquence directe de dépenses massives en infrastructures et en développement technologique avant toute rentabilité tangible.
Certains défenseurs des valeurs de croissance estiment que cette situation est classique dans les phases d’innovation. Néanmoins, dans un environnement où les taux restent élevés, les investisseurs exigent désormais des fondamentaux plus solides, au-delà des promesses de croissance future.
Graphique 1 : Les « Magnificent 7 » au cours du dernier mois, Apple en tête
🍎 Changement de leadership au sein des Magnificent 7
Apple et Nvidia reprennent la tête
La dynamique interne des Magnificent 7 évolue sensiblement. Apple, longtemps critiqué pour son exposition jugée insuffisante à l’IA, devient l’un des leaders du groupe. Le titre progresse de près de 10% sur la semaine, avec une nouvelle hausse de 1,2% vendredi.
Nvidia continue également de bénéficier des plans de dépenses massives des hyperscalers, qui soutiennent la demande pour ses puces spécialisées.
Source: XTB and Bloomberg
Une rotation révélatrice des attentes du marché
Ce changement de leadership illustre une rotation vers des valeurs perçues comme plus solides, capables de générer des flux de trésorerie immédiats tout en profitant indirectement de la vague IA. Si cette tendance se confirme, les acteurs les plus exposés aux dépenses sans rentabilité rapide pourraient rester sous pression.
🪙 Métaux précieux : l’or reprend son rôle défensif
L’argent pénalisé par la crainte des bulles
La correction de l’argent, en baisse de 10% sur la semaine, est un signal clair de nervosité. Métal plus volatil et plus cyclique, l’argent souffre lorsque les investisseurs cherchent à réduire leur exposition au risque.
Le ratio or/argent en forte hausse
À l’inverse, l’or a effacé toutes ses pertes et progresse de plus de 1%, tandis que le ratio or/argent augmente au rythme le plus rapide depuis mars de l’an dernier. Cette évolution montre que l’or est privilégié comme valeur refuge, grâce à sa volatilité plus contenue.
Source: XTB and Bloomberg
🌍 Géopolitique et perspectives de marché
Des risques géopolitiques en retrait
Les tensions géopolitiques semblent s’atténuer. Les discussions entre l’Iran et les États-Unis ont débuté de manière constructive, ce qui contribue à calmer les marchés de l’énergie. Les prix du pétrole évoluent proches de leurs plus bas de séance, réduisant la pression inflationniste à court terme.
Des risques macroéconomiques toujours présents
Malgré l’amélioration du sentiment, la prudence reste de mise. La semaine prochaine sera marquée par la publication retardée du rapport sur l’emploi américain de janvier, un indicateur clé susceptible de raviver la volatilité sur les marchés actions, obligataires et de change.
❓ FAQ
Pourquoi le bitcoin influence-t-il autant les actions technologiques ?
Le bitcoin est perçu comme un actif à risque, tout comme les valeurs technologiques. Leur corrélation s’est renforcée avec l’essor des thématiques IA et innovation.
Les investissements en IA sont-ils une menace pour les profits à court terme ?
Oui, car ils nécessitent des dépenses massives qui pèsent temporairement sur la rentabilité, avant d’éventuels gains futurs.
Pourquoi l’or surperforme-t-il l’argent ?
L’or est considéré comme une valeur refuge plus stable, tandis que l’argent est plus sensible aux cycles économiques et à la spéculation.
Faut-il s’inquiéter de la baisse du ROIC des géants tech ?
Cela ne remet pas en cause leur solidité financière, mais cela incite les investisseurs à être plus sélectifs.
Quels risques surveiller la semaine prochaine ?
Les données sur l’emploi américain et l’évolution des anticipations de taux resteront des catalyseurs majeurs pour les marchés.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."