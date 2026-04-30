🤳Meta affiche d'excellents résultats : est-ce encore insuffisant pour le marché ?

Résultats financiers : des performances largement supérieures aux attentes Meta a publié des résultats nettement supérieurs au consensus du marché, confirmant ainsi sa position dominante dans le secteur technologique, alors même que le marché réagissait avec nervosité au « coût » de ce succès. BPA (bénéfice par action) : 10,44 $ B – dépassant les attentes de 3,78 $ B , un écart impressionnant. Il est toutefois important de noter que ce chiffre inclut un avantage fiscal significatif. Même en excluant cet avantage, les bénéfices auraient largement dépassé les attentes.

B – dépassant les attentes de B , un écart impressionnant. Il est toutefois important de noter que ce chiffre inclut un avantage fiscal significatif. Même en excluant cet avantage, les bénéfices auraient largement dépassé les attentes. Chiffre d'affaires : 56,31 milliards de dollars (+33,1 % en glissement annuel) – Meta a dépassé les prévisions de 760 millions de dollars . Cela représente la plus forte dynamique de croissance depuis des années, tirée presque entièrement par le segment de la publicité, qui bénéficie à son tour d'une forte adoption de l'IA.

(+33,1 % en glissement annuel) – Meta a dépassé les prévisions de . Cela représente la plus forte dynamique de croissance depuis des années, tirée presque entièrement par le segment de la publicité, qui bénéficie à son tour d'une forte adoption de l'IA. Nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens (DAP) : 3,56 milliards en mars (+4% en glissement annuel). Bien qu'une légère baisse ait été observée d'un trimestre à l'autre, la société a clairement mis en avant des facteurs externes : les coupures d'Internet en Iran et les restrictions d'accès à WhatsApp en Russie. Efficacité publicitaire : l'IA passe à l'offensive Les données opérationnelles montrent que les investissements dans les modèles de Meta Superintelligence Labs commencent à améliorer les marges : Impressions publicitaires : Le nombre d'impressions publicitaires a augmenté de 19% en glissement annuel . Cela indique que les utilisateurs consomment davantage de contenu et que les algorithmes de recommandation parviennent mieux à les fidéliser sur les plateformes.

Le nombre d'impressions publicitaires a augmenté de . Cela indique que les utilisateurs consomment davantage de contenu et que les algorithmes de recommandation parviennent mieux à les fidéliser sur les plateformes. Prix moyen par publicité : Le prix moyen par publicité a augmenté de 12% en glissement annuel. Il s'agit là d'un signal crucial : Meta ne se contente pas d'afficher davantage de publicités ; grâce à un ciblage IA plus précis, l'entreprise est en mesure de les vendre à des prix nettement plus élevés. Perspectives et dépenses d'investissement : une pomme de discorde pour Wall Street Malgré des résultats exceptionnels au premier trimestre, le marché s'est concentré sur les prévisions et les coûts, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action de plus de 3 % dans les échanges après clôture, qui s'est ensuite creusée pour atteindre environ 5,5%. Prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre : fourchette comprise entre 58 et 61 milliards de dollars . Bien que ces chiffres soient solides, la médiane ( 59,5 milliards de dollars ) correspond presque exactement au consensus ( 59,57 milliards de dollars ), ce qui a incité un marché en surchauffe à prendre ses bénéfices (« pas de relèvement spectaculaire de la barre »).

fourchette comprise entre . Bien que ces chiffres soient solides, la médiane ( ) correspond presque exactement au consensus ( ), ce qui a incité un marché en surchauffe à prendre ses bénéfices (« pas de relèvement spectaculaire de la barre »). Coûts totaux (exercice 2026) : maintenus dans une fourchette de 162 à 169 milliards de dollars . Il est important de noter que la barre n'a pas été relevée ici, contrairement à la situation concernant les dépenses d'investissement.

maintenus dans une fourchette de . Il est important de noter que la barre n'a pas été relevée ici, contrairement à la situation concernant les dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement (exercice 2026) : C'est là que le changement a été le plus significatif, les prévisions ayant été revues à la hausse pour atteindre 125 à 145 milliards de dollars. Les investisseurs craignent que les dépenses colossales consacrées à l'infrastructure d'IA (centres de données, puces) ne commencent à « grignoter » le flux de trésorerie disponible au cours des prochains trimestres. Du métaverse à la superintelligence Zuckerberg a procédé ce trimestre à un changement symbolique de stratégie. Meta Superintelligence Labs : Il s'agit du nouveau nom destiné à capter l'attention des investisseurs. Le lancement du premier modèle issu de ce laboratoire est censé constituer une étape vers une « superintelligence personnelle pour des milliards de personnes ».

Il s'agit du nouveau nom destiné à capter l'attention des investisseurs. Le lancement du premier modèle issu de ce laboratoire est censé constituer une étape vers une « superintelligence personnelle pour des milliards de personnes ». Reality Labs : La perte d'exploitation (4,03 milliards de dollars) a été inférieure aux 4,77 milliards de dollars prévus, ce qui suggère que Meta commence à « réduire » les dépenses inefficaces dans ce segment au profit du développement de grands modèles linguistiques. Résumé Meta a publié des résultats dont rêvent la plupart des géants de la tech, mais la réaction du cours de l'action reflète un scénario classique de « vente à l'annonce ». Le marché a reçu la confirmation que l'IA porte ses fruits (croissance de 12% des tarifs publicitaires), mais a été simultanément effrayé par la facture que Mark Zuckerberg présente pour la mise en place d'une « superintelligence personnelle ». Il faut néanmoins souligner que l'adoption de l'IA par Meta progresse à un rythme très rapide par rapport à d'autres entreprises, et depuis plusieurs trimestres déjà, nous observons une croissance réelle du chiffre d'affaires global grâce à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Si les projets ambitieux de plusieurs milliards de dollars de Meta n'ont pas toujours été couronnés de succès, tant que l'entreprise engrange des milliards de dollars, elle peut se permettre de faire des expériences. Bien que les investisseurs puissent sembler quelque peu moins satisfaits, Meta reste l'une des entreprises les moins chères en termes de valorisation au sein du secteur technologique au sens large. L'entreprise affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 22 et un ratio cours/chiffre d'affaires prévisionnel inférieur à 7. Vingt minutes après la publication des résultats, l'action se négociait potentiellement autour de 631 dollars par action, soit 20% en dessous de ses sommets historiques.

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