🚀 L’un des plus grands accords IA du cycle capex

Meta Platforms annonce un programme sur cinq ans visant l’achat de 6 GW de capacité IA basée sur AMD, à partir du second semestre 2026.

C’est :

L’un des plus gros contrats du cycle d’investissement IA actuel

Une validation claire qu’AMD entre dans le cercle des fournisseurs hyperscalers de “tier-1”, aux côtés de Nvidia

Meta pourrait acheter plus de 100 milliards de dollars de capacité IA, selon la configuration finale.

💡 Pourquoi c’est stratégique pour AMD ?

Selon Lisa Su, la valeur par gigawatt se chiffre en “double-digit billions”.

Pour AMD (≈34,6 Md$ de revenus annuels) :

Même quelques dizaines de milliards supplémentaires sur plusieurs années

Modifieraient profondément sa trajectoire dans le segment accélérateurs

Ce n’est pas seulement du volume :

AMD renforce sa crédibilité dans l’IA

Meta est déjà son 2e plus gros client

Le partenariat devient structurel

🤝 Un accord au-delà d’un simple contrat

La structure comprend :

Fourniture de puces IA personnalisées

Warrants pour 160 millions d’actions AMD

Acquisition progressive conditionnée à des milestones

Si exercés, ces warrants pourraient donner à Meta environ 10% du capital, transformant la relation en véritable alliance stratégique.

🧠 Focus sur l’inférence

Selon Meta :

Le hardware AMD sera principalement dédié à l’inférence

Priorité à l’efficacité énergétique et au coût par tâche/token

Optimisation via co-design

C’est un segment où Nvidia domine encore en training, mais où AMD peut gagner des parts.

🔄 Meta diversifie ses fournisseurs

La stratégie est claire :

Maintien des achats chez Nvidia

Développement de puces internes

Ajout d’AMD

Les hyperscalers traitent désormais les accélérateurs comme une ressource stratégique, pas comme une commodité.

📈 Réaction du marché

AMD +14% en pré-marché

Meta légèrement en hausse

Les investisseurs interprètent l’annonce comme :

Une montée en puissance crédible d’AMD

Une confirmation du supercycle capex IA

📉 Technique : zone clé pour AMD

Source: xStation5