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L’action Heico chute d’environ 20% depuis son sommet historique
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Le ralentissement potentiel du trafic aérien pèse sur le segment civil
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La hausse du pétrole renforce les inquiétudes sur la demande
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La valorisation reste élevée avec un PER proche de 50
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Le niveau technique EMA200 pourrait soutenir un rebond
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L’action Heico chute d’environ 20% depuis son sommet historique
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Le ralentissement potentiel du trafic aérien pèse sur le segment civil
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La hausse du pétrole renforce les inquiétudes sur la demande
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La valorisation reste élevée avec un PER proche de 50
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Le niveau technique EMA200 pourrait soutenir un rebond
L’action Heico (HEI.US) traverse une phase de correction marquée, atteignant ses plus bas niveaux depuis mai 2025. Ce repli s’inscrit dans un contexte global tendu pour le secteur aéronautique, alors que les investisseurs réévaluent les perspectives du transport aérien face aux tensions au Moyen-Orient et à la hausse des prix du carburant.
✈️ Un modèle exposé au cycle aérien
Heico est un acteur majeur de l’aéronautique, spécialisé notamment dans les pièces détachées et les services de maintenance. Son activité dépend en grande partie du nombre de vols commerciaux : moins d’avions en circulation signifie mécaniquement moins de besoins en réparations et en composants.
Or, avec un pétrole au-dessus de 100 dollars et des incertitudes sur le détroit d’Ormuz, les compagnies aériennes pourraient réduire leurs capacités. Cette perspective inquiète les marchés, d’autant plus que ces derniers mois, c’est justement le segment civil qui tirait la croissance de Heico.
📉 Une correction amplifiée par la valorisation
Malgré des résultats trimestriels records, le titre recule fortement. Ce mouvement s’explique en partie par un phénomène classique en Bourse : les investisseurs prennent leurs profits sur les valeurs les plus chères lorsque l’environnement devient incertain.
Heico reste en effet une valeur premium :
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PER forward ~50
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Price-to-sales ~9
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Price-to-book ~9
Ces multiples élevés laissent peu de place à la déception. Dans ce contexte, la moindre incertitude sur la croissance future peut entraîner des corrections rapides, comme celle observée actuellement.
📊 Un signal technique à surveiller
Source: xStation5
Le titre affiche désormais un écart d’environ -10% par rapport à sa moyenne mobile à 200 jours (EMA200). Historiquement, entre 2020 et 2026, ce type de configuration a souvent été suivi de rebonds techniques, alimentés par le retour des acheteurs.
Ce niveau est donc surveillé de près par les investisseurs, car il peut représenter une zone d’entrée potentielle… ou, au contraire, céder en cas de dégradation supplémentaire du contexte macroéconomique.
⚖️ Entre résilience historique et risques à court terme
Malgré cette baisse, Heico conserve des atouts solides :
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Une diversification entre défense et aviation civile
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Une capacité prouvée à traverser les cycles économiques
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Une performance exceptionnelle sur le long terme depuis 1990
Cependant, à court terme, plusieurs risques persistent :
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Une prolongation des tensions au Moyen-Orient
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Un maintien durable de prix élevés du carburant
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Un ralentissement du trafic aérien mondial
À l’inverse, un déblocage du détroit d’Ormuz pourrait rapidement améliorer le sentiment de marché et servir de catalyseur haussier pour le titre.
❓ FAQ
Pourquoi Heico est-elle considérée comme une valeur cyclique ?
Parce que son activité dépend du volume de trafic aérien, lui-même lié à la conjoncture économique.
Une baisse de 20% est-elle inquiétante ?
Pas nécessairement. Sur des valeurs de croissance très valorisées, ce type de correction est fréquent lors des phases d’incertitude.
Le PER de 50 est-il élevé ?
Oui, c’est un niveau élevé qui implique que le marché anticipe une forte croissance future.
Le niveau EMA200 est-il fiable ?
C’est un indicateur technique suivi, mais il ne garantit pas un rebond. Il doit être combiné avec l’analyse fondamentale.
Heico reste-t-elle intéressante à long terme ?
Historiquement, oui. Mais à court terme, le contexte macroéconomique pourrait continuer de peser sur le titre.
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