-
Meta rebondit de près de 4% après une correction d’environ 20%.
-
Jefferies réitère sa recommandation Acheter avec un objectif à 910 $.
-
La valorisation reste attractive face à Alphabet malgré une rentabilité supérieure.
-
WhatsApp et l’IA constituent les principaux relais de croissance à long terme.
-
Les investisseurs restent vigilants face à l’ampleur des dépenses en IA.
-
Meta rebondit de près de 4% après une correction d’environ 20%.
-
Jefferies réitère sa recommandation Acheter avec un objectif à 910 $.
-
La valorisation reste attractive face à Alphabet malgré une rentabilité supérieure.
-
WhatsApp et l’IA constituent les principaux relais de croissance à long terme.
-
Les investisseurs restent vigilants face à l’ampleur des dépenses en IA.
Après une correction proche de 20%, Meta Platforms (META.US) retrouve les faveurs de Wall Street. Le titre signe un rebond marqué, soutenu par une note positive de Jefferies, qui estime que le profil rendement/risque est redevenu attractif. Ce regain d’intérêt relance le débat : s’agit-il d’un simple rattrapage technique ou d’une véritable opportunité stratégique dans l’univers de l’intelligence artificielle et de la publicité numérique ?
💰 Valorisation : Meta décotée face aux géants de la Tech
Un écart significatif avec Alphabet
Selon Jefferies, Meta se négocie avec un écart d’environ 8 tours de PER par rapport à Alphabet, un niveau jugé difficile à justifier compte tenu de la position dominante de Meta dans la publicité digitale et de son exposition directe à l’IA.
Le titre affiche une valorisation d’environ 27 fois les bénéfices passés et 22 fois les bénéfices attendus à 12 mois, des multiples considérés comme raisonnables pour une entreprise affichant une croissance et une rentabilité élevées.
Des marges toujours exceptionnelles
Meta conserve l’une des meilleures marges brutes de la Big Tech, autour de 82%, confirmant la solidité de son modèle économique. Cette rentabilité structurelle renforce l’argument selon lequel la correction récente a davantage reflété des craintes sur les coûts futurs que sur la santé fondamentale du groupe.
🤖 Intelligence artificielle : le cœur de la stratégie Meta
Des investissements massifs mais ciblés
Jefferies souligne que les recrutements en IA et le renforcement des équipes technologiques devraient produire des résultats tangibles dès 2026. L’objectif est de consolider le “core flywheel” de Meta, c’est-à-dire le cercle vertueux liant engagement des utilisateurs, performance publicitaire et monétisation sur Facebook, Instagram et WhatsApp.
Llama et produits IA de nouvelle génération
Les initiatives autour de Llama et des outils d’IA générative offrent une optionnalité supplémentaire, susceptible d’élargir l’écosystème Meta au-delà de la publicité traditionnelle. Le marché attend toutefois des preuves concrètes de monétisation à moyen terme.
💬 WhatsApp : le joyau encore sous-exploité
Un potentiel de monétisation considérable
WhatsApp est identifié comme l’un des principaux moteurs de croissance future. Selon Jefferies, la plateforme pourrait passer d’un run-rate estimé à 9 milliards de dollars aujourd’hui à jusqu’à 36 milliards de dollars d’ici 2029.
Cette trajectoire repose sur la montée en puissance des services aux entreprises, des paiements et de la publicité conversationnelle.
Threads et autres relais optionnels
À cette dynamique s’ajoutent des relais plus optionnels, comme Threads, qui pourraient renforcer l’écosystème social du groupe, même si leur contribution reste encore difficile à quantifier.
📉 Performance relative et rattrapage potentiel
Un décrochage par rapport aux pairs
Depuis la dernière publication de résultats, Meta recule d’environ 18%, tandis qu’Alphabet progresse de 18% et Amazon de 4%. Cet écart de performance crée un potentiel de rattrapage, à condition que Meta parvienne à rassurer sur l’équilibre entre croissance et rentabilité.
Objectifs de cours toujours ambitieux
Jefferies maintient un objectif à 910 $, soit un potentiel haussier d’environ 45% par rapport aux niveaux récents. À titre de comparaison, l’objectif le plus optimiste du consensus atteint 1 117 $, soulignant la dispersion des anticipations mais aussi la confiance persistante dans le scénario long terme.
⚠️ Les risques à surveiller
CapEx et pression sur les marges
Le principal risque identifié reste l’ampleur des dépenses d’investissement et d’exploitation liées à l’IA et aux infrastructures. Les investisseurs exigent désormais des preuves claires que ces dépenses se traduiront par des profits supplémentaires, et non uniquement par une hausse des coûts.
Restructurations et discipline opérationnelle
En arrière-plan, Meta a procédé à des réductions d’effectifs dans Reality Labs et ajusté ses priorités via l’initiative Meta Compute, visant à bâtir un avantage compétitif durable dans la puissance de calcul. Ces décisions montrent une volonté de discipline financière, mais leur efficacité devra être confirmée dans les prochains trimestres.
📊 Analyse technique : Meta Platforms (D1)
Source: xStation5
Sur le plan graphique, le titre rebondit depuis des plus bas locaux, mais reste en dessous de ses sommets récents. La zone actuelle constitue un niveau charnière, où la confirmation du rebond dépendra de la capacité du marché à absorber les inquiétudes liées aux marges.
❓ FAQ
Pourquoi Meta rebondit-elle aujourd’hui ?
Grâce à une recommandation positive de Jefferies et à un repositionnement après une forte correction.
La valorisation de Meta est-elle attractive ?
Oui, notamment par rapport à Alphabet, compte tenu de ses marges et de son potentiel IA.
WhatsApp est-il vraiment un moteur de croissance ?
Oui, son potentiel de monétisation reste largement sous-exploité.
Quel est le principal risque pour l’action ?
La hausse des dépenses IA sans amélioration rapide des marges.
Meta peut-elle rattraper ses pairs boursiers ?
Un rattrapage est possible si la société rassure sur l’exécution et la rentabilité.
📉 Intel résultats T4 2025 : solides chiffres, mais l’action chute, pourquoi ? 🤔
Ouverture US : simple soulagement ou piège haussier ?
🧠 TSMC : l’IA propulse-t-elle le géant des semi-conducteurs vers de nouveaux sommets ?
🧠 Intel Q4 2025 : le plan de sauvetage tient-il enfin ses promesses ?
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."