Après une correction proche de 20%, Meta Platforms (META.US) retrouve les faveurs de Wall Street. Le titre signe un rebond marqué, soutenu par une note positive de Jefferies, qui estime que le profil rendement/risque est redevenu attractif. Ce regain d’intérêt relance le débat : s’agit-il d’un simple rattrapage technique ou d’une véritable opportunité stratégique dans l’univers de l’intelligence artificielle et de la publicité numérique ?

💰 Valorisation : Meta décotée face aux géants de la Tech

Un écart significatif avec Alphabet

Selon Jefferies, Meta se négocie avec un écart d’environ 8 tours de PER par rapport à Alphabet, un niveau jugé difficile à justifier compte tenu de la position dominante de Meta dans la publicité digitale et de son exposition directe à l’IA.

Le titre affiche une valorisation d’environ 27 fois les bénéfices passés et 22 fois les bénéfices attendus à 12 mois, des multiples considérés comme raisonnables pour une entreprise affichant une croissance et une rentabilité élevées.

Des marges toujours exceptionnelles

Meta conserve l’une des meilleures marges brutes de la Big Tech, autour de 82%, confirmant la solidité de son modèle économique. Cette rentabilité structurelle renforce l’argument selon lequel la correction récente a davantage reflété des craintes sur les coûts futurs que sur la santé fondamentale du groupe.

🤖 Intelligence artificielle : le cœur de la stratégie Meta

Des investissements massifs mais ciblés

Jefferies souligne que les recrutements en IA et le renforcement des équipes technologiques devraient produire des résultats tangibles dès 2026. L’objectif est de consolider le “core flywheel” de Meta, c’est-à-dire le cercle vertueux liant engagement des utilisateurs, performance publicitaire et monétisation sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Llama et produits IA de nouvelle génération

Les initiatives autour de Llama et des outils d’IA générative offrent une optionnalité supplémentaire, susceptible d’élargir l’écosystème Meta au-delà de la publicité traditionnelle. Le marché attend toutefois des preuves concrètes de monétisation à moyen terme.

💬 WhatsApp : le joyau encore sous-exploité

Un potentiel de monétisation considérable

WhatsApp est identifié comme l’un des principaux moteurs de croissance future. Selon Jefferies, la plateforme pourrait passer d’un run-rate estimé à 9 milliards de dollars aujourd’hui à jusqu’à 36 milliards de dollars d’ici 2029.

Cette trajectoire repose sur la montée en puissance des services aux entreprises, des paiements et de la publicité conversationnelle.

Threads et autres relais optionnels

À cette dynamique s’ajoutent des relais plus optionnels, comme Threads, qui pourraient renforcer l’écosystème social du groupe, même si leur contribution reste encore difficile à quantifier.

📉 Performance relative et rattrapage potentiel

Un décrochage par rapport aux pairs

Depuis la dernière publication de résultats, Meta recule d’environ 18%, tandis qu’Alphabet progresse de 18% et Amazon de 4%. Cet écart de performance crée un potentiel de rattrapage, à condition que Meta parvienne à rassurer sur l’équilibre entre croissance et rentabilité.

Objectifs de cours toujours ambitieux

Jefferies maintient un objectif à 910 $, soit un potentiel haussier d’environ 45% par rapport aux niveaux récents. À titre de comparaison, l’objectif le plus optimiste du consensus atteint 1 117 $, soulignant la dispersion des anticipations mais aussi la confiance persistante dans le scénario long terme.

⚠️ Les risques à surveiller

CapEx et pression sur les marges

Le principal risque identifié reste l’ampleur des dépenses d’investissement et d’exploitation liées à l’IA et aux infrastructures. Les investisseurs exigent désormais des preuves claires que ces dépenses se traduiront par des profits supplémentaires, et non uniquement par une hausse des coûts.

Restructurations et discipline opérationnelle

En arrière-plan, Meta a procédé à des réductions d’effectifs dans Reality Labs et ajusté ses priorités via l’initiative Meta Compute, visant à bâtir un avantage compétitif durable dans la puissance de calcul. Ces décisions montrent une volonté de discipline financière, mais leur efficacité devra être confirmée dans les prochains trimestres.

📊 Analyse technique : Meta Platforms (D1)



Source: xStation5

Sur le plan graphique, le titre rebondit depuis des plus bas locaux, mais reste en dessous de ses sommets récents. La zone actuelle constitue un niveau charnière, où la confirmation du rebond dépendra de la capacité du marché à absorber les inquiétudes liées aux marges.

❓ FAQ

Pourquoi Meta rebondit-elle aujourd’hui ?

Grâce à une recommandation positive de Jefferies et à un repositionnement après une forte correction.

La valorisation de Meta est-elle attractive ?

Oui, notamment par rapport à Alphabet, compte tenu de ses marges et de son potentiel IA.

WhatsApp est-il vraiment un moteur de croissance ?

Oui, son potentiel de monétisation reste largement sous-exploité.

Quel est le principal risque pour l’action ?

La hausse des dépenses IA sans amélioration rapide des marges.

Meta peut-elle rattraper ses pairs boursiers ?

Un rattrapage est possible si la société rassure sur l’exécution et la rentabilité.