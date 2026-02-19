Michael Burry et Palantir : un analyste renommé porte de graves accusations

Malgré des résultats exceptionnellement bons, Palantir a récemment eu du mal à ramener sa valorisation aux niveaux auxquels elle se négociait régulièrement en 2025. Michael Burry, analyste légendaire et l'un des détracteurs les plus virulents de Palantir, a profité de cette faiblesse dans la valorisation de l'action. Les allégations de Burry sont graves. Le différend entre Burry et Palantir n'est pas nouveau. Il semblerait toutefois que l'initiative soit restée du côté de l'entreprise, jusqu'à récemment depuis Denver, et désormais depuis la Floride. Palantir a maintenu sa valorisation à un niveau élevé malgré les récents reculs, et ses résultats trimestriels continuent d'afficher une croissance énorme, généralement supérieure aux attentes. Burry a précédemment fait valoir que le modèle de Palantir n'était pas évolutif, car chaque intégration est conçue « sur mesure », et que la société ne disposerait pas de ses propres solutions d'IA, s'appuyant plutôt sur des offres standardisées provenant, entre autres, d'OpenAI et de Google. Palantir est une entreprise extrêmement « fermée » et Burry n'est pas en mesure d'étayer ses propos par des preuves tangibles ; néanmoins, il maintient que l'entreprise est en fait une société de conseil qui se fait passer pour une entreprise SaaS, qui à son tour se fait passer pour une entreprise d'IA. Il y a quelques jours, cependant, il a publié de nouvelles analyses dans lesquelles il affirme non seulement que le modèle économique n'est pas optimal et que la valorisation est irréaliste, mais aussi qu'il y a carrément fraude comptable. Palantir utiliserait la technique dite du « channel stuffing », c'est-à-dire une comptabilisation « agressive » et « créative » des revenus qui permet à l'entreprise de présenter des résultats supérieurs à la réalité. L'un des « symptômes » de cette pratique est une croissance des créances plus rapide que celle des revenus. En effet, dans le cas de Palantir, les créances ont augmenté plus rapidement que les revenus au cours de 9 des 12 derniers trimestres. Au cours de la période examinée, les créances ont été multipliées par vingt, tandis que les revenus n'ont été multipliés que par six, et le délai moyen de recouvrement est passé de 20 à 67 jours. Cependant, au-delà de l'analyse financière d'une entreprise, un analyste doit également disposer du « rasoir d'Occam » parmi ses outils. L'analyse de Burry a seulement montré que le cycle de paiement s'allonge, ce qui est négatif en soi, mais n'indique pas nécessairement une détérioration de la situation de l'entreprise. Palantir connaît une croissance rapide et ses contrats sont importants et complexes. Tout porte à croire que l'entreprise se développe simplement plus rapidement qu'elle ne peut intégrer ses solutions auprès de nouveaux clients, ce qui indique davantage une situation d'embarras du choix qu'un effondrement imminent. La structure des flux de trésorerie de Palantir ressemble peut-être davantage à celle des entreprises du secteur de la défense qu'à celle d'une entreprise technologique classique. En fin de compte, la thèse de Michael Burry pourrait s'avérer correcte, mais les preuves présentées jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour la confirmer.

