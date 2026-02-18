Résultats financiers de Palo Alto : la sécurité est-elle désormais bon marché ?

Palo Alto, le géant californien de la cybersécurité, a publié ses résultats après la clôture de la séance de mardi. Les attentes étaient élevées, et les chiffres ont été encore meilleurs ; malgré cela, l'action a chuté de plus de 6 % dans les échanges après la clôture. La société a annoncé un BPA de 1,03 $ contre 0,94 $ prévu, ce qui représente une croissance d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 2,6 milliards de dollars, contre 2,58 milliards attendus, soit une augmentation d'un peu plus de 10 % par rapport à l'année précédente. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la société a indiqué que son initiative de « plateformisation », qui consiste à intégrer ses solutions complètes de cybersécurité dans une plateforme unifiée, rencontrait un franc succès, tout comme sa capacité à s'adapter rapidement aux clients fortement engagés dans la mise en œuvre de solutions d'IA. En outre, la société a récemment annoncé la clôture officielle et définitive de son acquisition la plus importante, la société israélienne CyberArk. Cette opération vise à élargir son offre, notamment grâce à un système unique de protection et de vérification de l'identité. Alors pourquoi cette baisse ? La société a dû revoir à la baisse ses prévisions de croissance du BPA pour l'exercice 2026, passant de 3,8-3,9 $ à 3,65-3,7 $. Ce chiffre est inférieur au consensus annoncé de 3,87 $. En contrepartie, les prévisions de chiffre d'affaires ont été sensiblement revues à la hausse, passant d'environ 10,5 milliards de dollars à 11,3 milliards de dollars. La société indique qu'elle est en pleine croissance et en plein développement, mais l'adoption, le développement et le déploiement de ses dernières solutions se sont avérés plus coûteux que prévu. Par conséquent, les actionnaires doivent s'attendre à une légère baisse de la rentabilité malgré la croissance du chiffre d'affaires. Les analystes des grandes sociétés d'investissement ne semblent pas perdre leur optimisme. Morgan Stanley et BTIG continuent de voir un potentiel de hausse significatif pour la société. PANW.US (D1) Au plus fort de la correction, le prix a chuté de plus de 30 % par rapport à ses plus hauts. Le niveau de Fibonacci à 78,6 % a fourni un soutien à court terme ; cependant, après l'ouverture du marché le 18 février 2026, le prix devrait retester le niveau de 150 $. La défense de ce niveau sera essentielle pour reprendre la tendance haussière. Le croisement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) 100 et 200 constitue un facteur baissier ; toutefois, si le prix peut être rapidement ramené vers la zone de Fibonacci à 50 %, un autre mouvement haussier pourrait être possible, similaire à celui qui s'est produit fin 2022. Source : xStation5

