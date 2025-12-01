Michael Burry versus Tesla 💡

L’investisseur renommé Michael Burry a repris ses critiques envers le secteur technologique. Dans son nouveau Substack, “Cassandra Unchained”, il a qualifié Tesla (TSLA.US) d’« absurdement surévaluée », l’ajoutant à la liste des bulles spéculatives aux côtés de Nvidia et Palantir. Burry a fermé son hedge fund, Scion Asset Management, en novembre et a lancé une newsletter payante à 39 £ par mois. Il a expliqué que la gestion du fonds impliquait des contraintes réglementaires qui l’empêchaient de communiquer librement. Plus de 35 000 personnes sont déjà abonnées à sa newsletter, dans laquelle il prévoit de publier un à deux articles par semaine. Burry souligne une dilution annuelle de la valeur pour les actionnaires de Tesla d’environ 3,6 % en l’absence de rachats d’actions, en raison des programmes de rémunération des employés basés sur l’émission d’actions. À titre de comparaison, Amazon dilue à hauteur de 1,3 % et Palantir à 4,6 %. Ce que Burry appelle « l’algèbre tragique » est l’érosion constante de la valeur pour les actionnaires existants — une mécanique que le marché ignore, considérant la rémunération en actions comme une charge non décaissée. De plus, les actionnaires ont approuvé le plan de rémunération de Musk, d’une valeur pouvant atteindre un milliard de dollars, entre fin octobre et début novembre. Celui-ci pourrait être attribué sur une décennie si Tesla atteint des objectifs très ambitieux, dont une capitalisation boursière de 8,5 billions de dollars. Burry y voit la garantie de nouvelles émissions d’actions — Tesla se négociant actuellement à près de 300 fois ses bénéfices. Pour les actionnaires existants, cela signifie une part du « gâteau » toujours plus petite, pour le même prix. Burry remarque ironiquement que les investisseurs se sont passionnés pour les voitures électriques jusqu’à l’apparition de la concurrence, puis pour la conduite autonome jusqu’à l’apparition de la concurrence, et maintenant pour les robots… jusqu’à ce que la concurrence arrive. Lorsque la croissance de Tesla a ralenti, le récit s’est déplacé vers le Cybercab et le robot Optimus. Chaque fois que l’activité semblait faiblir, l’histoire se déplaçait vers une nouvelle frontière. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel (forward P/E) des actions Tesla pour les 12 prochains mois évolue actuellement autour de son plus haut niveau depuis cinq ans. Source : Koyfin L’action TSLA maintient sa tendance haussière de long terme après être repassée au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue sur le graphique) la semaine dernière. Source : xStation

