Michelin réduit ses prévisions pour 2025, les actions chutent.

Points clés La société prévoit un bénéfice d'exploitation compris entre 2,6 et 3 milliards d'euros, inférieur aux prévisions précédentes.

Les ventes en Amérique du Nord ont diminué de près de 10 % au troisième trimestre, ce qui a eu un impact sur les perspectives révisées.

Michelin, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneumatiques, a annoncé une révision à la baisse significative de ses prévisions financières pour 2025. Cette décision a eu un impact important sur le marché boursier, les investisseurs ayant réagi négativement, ce qui a entraîné une forte baisse du cours de l'action Michelin. Les actions de la société sont actuellement en baisse de plus de 8 % sur le marché boursier français. Cette révision est due aux difficultés du marché, qui touchent particulièrement Michelin en Amérique du Nord. La société a ajusté ses prévisions de bénéfice d'exploitation sectoriel entre 2,6 et 3 milliards d'euros, soit nettement en dessous des estimations précédentes qui dépassaient 3,4 milliards d'euros. Les prévisions de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions ont également été revues à la baisse, et sont désormais estimées entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros. L'un des principaux défis est la baisse de près de 10 % des ventes aux États-Unis et au Canada, lors du troisième trimestre. Cette situation met en évidence les défis auxquels est confronté le secteur automobile européen dans un contexte d'incertitude économique mondiale. Source: xStation5

