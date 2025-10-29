Micron tire profit de l'essor de HBM !

Points clés SK Hynix annonce que toutes ses ventes de mémoires HBM pour 2026 sont épuisées, ce qui indique une accélération du supercycle dans le secteur des semi-conducteurs.

En tant que l'un des principaux producteurs de HBM, Micron bénéficie de la hausse de la demande stimulée par la croissance de l'IA et des centres de données, ses puces HBM3e étant déjà déployées dans les solutions de Nvidia.

Depuis le début de l'année, les actions de Micron ont surpassé l'indice S&P 500, reflétant l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives de l'entreprise tout en surveillant les risques technologiques et mondiaux.

Micron Technology et son concurrent SK Hynix sont actuellement au centre de l'attention des investisseurs en raison d'une forte tendance à la hausse sur le marché des mémoires à semi-conducteurs, en particulier dans le segment des mémoires à bande passante élevée (HBM). SK Hynix indique que les ventes totales de puces mémoire pour 2026 sont déjà épuisées, et les prévisions font état d'un « supercycle », c'est-à-dire une période prolongée de demande exceptionnellement élevée, stimulée par le développement rapide des infrastructures d'intelligence artificielle et des centres de données. Les prévisions à long terme pour le marché des mémoires HBM sont très prometteuses. SK Hynix estime un taux de croissance annuel composé de 30 % jusqu'en 2030, ce qui pourrait se traduire par une valeur marchande pouvant atteindre 150 milliards de dollars, dépassant ainsi largement les projections antérieures de Micron. L'entreprise est l'un des trois principaux producteurs mondiaux de mémoires HBM, et ses puces HBM3e sont déjà utilisées dans les solutions graphiques de grands acteurs, dont Nvidia.

Le contexte actuel du marché est favorable aux fabricants de mémoires à bande passante élevée, car la croissance de l'IA, du Big Data et des applications avancées augmente considérablement la demande. L'offre limitée et les barrières à l'entrée élevées jouent en faveur des leaders du marché, leur permettant d'augmenter leur part de marché et de conserver un avantage concurrentiel. Depuis le début de l'année, l'action Micron a enregistré une hausse nettement supérieure à celle du S&P 500, soulignant encore davantage l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives de la société.

Dans le même temps, il est important de rester attentif aux risques liés au maintien du leadership technologique, à la pression concurrentielle et aux politiques économiques mondiales, notamment les relations avec la Chine et les réglementations en matière d'exportation. Micron bénéficie d'une opportunité de croissance considérable grâce à l'essor de l'intelligence artificielle et à la demande record en mémoires HBM avancées. Cela constitue une base solide pour la poursuite de la croissance des résultats financiers et de la valeur boursière de l'entreprise.



