La nouvelle semaine de cotation débute sous le signe d’une volatilité marquée sur les marchés financiers internationaux. Après plusieurs séances dominées par un mouvement de dédollarisation, la dynamique semble marquer une pause ce lundi. Les investisseurs évoluent dans un climat d’incertitude, partagé entre tensions géopolitiques, déclarations politiques musclées et flambée des matières premières.

💱 Marché des changes : le dollar se stabilise, le yen s’impose

EURUSD et USDJPY sous surveillance

Sur le Forex, la paire EURUSD recule de 0,32% en intraday, évoluant autour de 1,1852. Ce mouvement traduit un essoufflement temporaire de la pression vendeuse sur le dollar observée la semaine précédente. En parallèle, USDJPY reste contenu sous le seuil clé de 154,500, zone technique majeure correspondant à la moyenne mobile exponentielle à 100 jours.

Cette stabilisation intervient alors que les opérateurs restent prudents face au risque d’intervention des autorités japonaises. Le seuil actuel est considéré comme un niveau de contrôle stratégique par de nombreux analystes techniques.

Le yen et le dollar canadien en tête

Dans l’ensemble du marché des changes, le yen japonais et le dollar canadien affichent les meilleures performances du jour. À l’inverse, le franc suisse et le dollar australien enregistrent les plus fortes pertes, pénalisés par un repli de l’aversion au risque et par des facteurs macroéconomiques spécifiques.

La vigueur du yen s’explique en grande partie par les propos de la Première ministre japonaise Takaichi, qui a affirmé que le gouvernement était prêt à agir contre les mouvements spéculatifs, notamment face à l’affaiblissement de la devise et à la hausse rapide des rendements obligataires.

🪙 Métaux précieux : une envolée historique

L’or dépasse un seuil symbolique

Le marché des métaux précieux reste dominé par une tendance haussière spectaculaire. L’or s’échange désormais au-dessus de 5 000 $ l’once, un niveau inédit, affichant une progression proche de 1,9% en séance. Cette performance confirme la poursuite d’un mouvement de fond amorcé depuis plusieurs semaines.

Les investisseurs continuent de considérer l’or comme une valeur refuge, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et de remise en question du rôle dominant du dollar dans les échanges internationaux.

L’argent surperforme

L’argent affiche une hausse encore plus marquée, avec un bond pouvant atteindre 4,85%, portant les prix au-dessus de 107,5 $ l’once. Cette envolée reflète à la fois la dynamique spéculative sur les marchés dérivés et une demande soutenue pour les actifs tangibles.

Selon plusieurs observateurs, cette flambée des métaux résulte d’un cocktail de facteurs : dédollarisation progressive, incertitudes géopolitiques et positions spéculatives amplifiées sur les marchés à terme.

🔥 Énergie : gaz naturel et pétrole dans la continuité

Le gaz naturel dopé par la météo

Sur le segment de l’énergie, les contrats de gaz naturel progressent déjà de 5,44%. Cette hausse est alimentée par la poursuite de températures basses et d’importantes chutes de neige aux États-Unis, soutenant les anticipations de demande.

Les traders surveillent de près l’évolution des stocks et des prévisions météorologiques, qui restent des facteurs déterminants à court terme.

Le pétrole WTI sans surprise

De son côté, le pétrole WTI évolue sans changement majeur, s’inscrivant dans la continuité des tendances récentes. Le marché reste partagé entre craintes sur la demande mondiale et contraintes persistantes du côté de l’offre.

📉 Marchés actions : prudence généralisée

Indices américains et asiatiques en repli

Les contrats à terme sur les indices américains reculent entre 0,10% et 0,3%, traduisant un sentiment prudent avant l’ouverture de Wall Street. En Asie, la tendance est également négative : la majorité des indices chinois termine en baisse, tandis que le Nikkei 225 cède 1,83%.

Les marchés australiens, quant à eux, sont restés fermés en raison d’un jour férié, limitant la liquidité régionale.

Tensions politiques et commerciales

Le climat reste fragilisé par les menaces commerciales de Donald Trump, qui a évoqué la possibilité d’imposer des droits de douane de 100% au Canada si Ottawa venait à conclure un accord commercial avec la Chine. Ces déclarations ravivent les craintes d’une nouvelle escalade protectionniste.

📊 Volatilité sur le marché des devises