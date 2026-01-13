-
MP Materials progresse d’environ 40 % depuis un point bas récent.
-
Les tensions géopolitiques renforcent la priorité stratégique américaine sur les terres rares.
-
Le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles de long terme.
-
L’action MP Materials débute l’année 2026 sur une dynamique positive après un net rebond depuis ses plus bas de fin 2025. Ce mouvement s’explique principalement par des facteurs géopolitiques et stratégiques, dans un contexte de dépendance occidentale persistante vis-à-vis de la Chine dans la chaîne de valeur des terres rares.
🌍 Géopolitique et chaînes d’approvisionnement
Le regain d’intérêt pour MP Materials intervient alors que le président Donald Trump a averti que des droits de douane pouvant atteindre 25 % pourraient viser tout pays commerçant avec l’Iran. Les marchés y voient un risque indirect pour la Chine, grand importateur de pétrole iranien et acteur dominant du raffinage des terres rares.
Un tel scénario pourrait entraîner des mesures de rétorsion et des restrictions accrues sur les exportations chinoises de produits stratégiques. Dans ce contexte, l’extension des capacités de traitement domestiques aux États-Unis apparaît comme un enjeu de sécurité nationale, même en cas de tensions modérées.
🏭 MP Materials, acteur clé du dispositif américain
MP Materials détient la plus grande mine de terres rares des États-Unis et exploite le seul site industriel d’envergure dédié à leur production et transformation, à Mountain Pass. Cette position lui confère un quasi-monopole sur un marché devenu hautement stratégique.
En 2025, l’entreprise a bénéficié de contrats majeurs avec Apple et le Département américain de la Défense, pour un montant cumulé supérieur à 900 millions de dollars. MP Materials fournit notamment des matériaux essentiels à la transition énergétique, dont les aimants en néodyme-praséodyme (NdPr), dont la demande pourrait être multipliée par cinq d’ici 2033.
Entre 2020 et 2024, la production annuelle de Mountain Pass, comprise entre 40 000 et 45 000 tonnes, était suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins américains. Toutefois, l’absence d’infrastructures de traitement en aval obligeait encore les États-Unis à exporter les concentrés vers la Chine.
🔗 Intégration verticale et montée en puissance
MP Materials s’attaque précisément à ce goulot d’étranglement. Le groupe a lancé la première ligne américaine de séparation et de raffinage du NdPr, avec une production de 1 294 tonnes en 2024. En parallèle, la construction d’une usine d’aimants permanents au Texas est en cours, destinée notamment à General Motors.
L’objectif affiché est clair : dès 2026, l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’extraction au produit fini, devrait être entièrement localisée aux États-Unis. Cette évolution devrait réduire l’écart entre la production domestique et la demande réelle, alors que la demande mondiale continue de progresser.
Source: USGS, MP Materials
📈 Analyse technique : tendance haussière relancée
Après une fin d’année 2025 difficile, l’action MP Materials a rebondi depuis un point bas situé juste sous 48 dollars, pour revenir autour de 65 dollars. Le titre évolue désormais au-dessus de ses EMA50 et EMA200, confirmant une reprise de la tendance haussière.
La baisse précédente s’est stabilisée à proximité de l’EMA200, avec la formation potentielle d’un double creux autour de 50 dollars. À court terme, l’impulsion actuelle pourrait ramener le titre vers ses plus hauts précédents, tandis qu’un repli correctif pourrait tester à nouveau la zone des 50 dollars.
Le rebond de MP Materials reflète le retour des enjeux géopolitiques au cœur des décisions d’investissement, alors que la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en terres rares devient une priorité stratégique pour les États-Unis.
Source: xStation5
❓ FAQ – Questions fréquentes
Pourquoi l’action MP Materials rebondit-elle fortement ?
En raison des tensions géopolitiques, qui renforcent l’importance stratégique des terres rares et soutiennent les perspectives de croissance du groupe.
Quel est l’atout principal de MP Materials ?
Son intégration verticale et sa position quasi unique dans la production et le traitement des terres rares aux États-Unis.
Les terres rares sont-elles un marché en croissance ?
Oui, la demande mondiale, notamment pour le NdPr, est en forte hausse avec la transition énergétique et l’électrification.
