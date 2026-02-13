Le Nasdaq 100 termine la semaine sous pression, secoué par un violent mouvement de vente à Wall Street. Jeudi, les indices américains ont nettement reculé, entraînant dans leur sillage les places asiatiques et pesant sur le sentiment global. Au cœur des inquiétudes : la montée des craintes autour de l’intelligence artificielle et ses effets disruptifs sur l’économie et les valorisations boursières.

📊 Marchés financiers américains en correction

Le Nasdaq casse des seuils techniques clés

La séance de jeudi a marqué un tournant technique important. Le Nasdaq Composite a plongé de plus de 2%, franchissant à la baisse ses moyennes mobiles à 50 et 100 jours. Ce signal est généralement interprété comme une confirmation d’un momentum baissier à court terme.

Désormais, le Nasdaq et le S&P 500 évoluent tous deux en territoire négatif depuis le début de l’année. Ce retournement alimente les interrogations sur la solidité du rally porté ces derniers mois par les valeurs technologiques et l’enthousiasme autour de l’IA.

Une baisse qui s’étend aux marchés mondiaux

La correction américaine ne reste pas confinée à Wall Street. L’indice MSCI World s’oriente vers une deuxième semaine consécutive de baisse, une première en 2026. Les marchés asiatiques ont suivi la tendance vendredi, reflétant la nervosité des investisseurs.

Les contrats à terme européens signalent toutefois une ouverture légèrement positive pour le DAX et le FTSE 100. L’Europe semble temporairement bénéficier d’un effet de rattrapage, mais la fragilité du sentiment pourrait rapidement inverser cette dynamique si la pression vendeuse se poursuit aux États-Unis.

🤖 La “AI scare trade” bouleverse les valorisations

Rotation brutale entre gagnants et perdants

La thématique de la peur liée à l’IA, souvent appelée “AI scare trade”, domine désormais les échanges. Alors que le récit dominant depuis le début de l’année reposait sur une rotation des valeurs technologiques vers les secteurs décotés, la séance de jeudi a montré une correction plus large.

L’S&P 500 équipondéré a reculé au même rythme que sa version pondérée par la capitalisation, pourtant fortement influencée par la tech. Ce mouvement suggère un possible élargissement de la baisse à l’ensemble du marché, et non plus uniquement aux grandes capitalisations technologiques.

Certaines valeurs ont particulièrement souffert. Applovin a chuté de près de 20%, tandis que Dell et Cisco ont également été pris pour cible. Le secteur logiciel du S&P 500 affiche désormais sa valorisation la plus faible depuis 2022, signe d’un ajustement rapide des anticipations.

Métaux précieux et crypto dans le sillage des actions

La volatilité ne se limite pas aux actions. L’or et l’argent ont fortement reculé jeudi, évoluant en corrélation avec le sentiment de risque global. Bien qu’un rebond soit observé en fin de semaine, les pertes précédentes n’ont pas encore été totalement effacées.

Le Bitcoin progresse légèrement, mais reste proche de ses plus bas hebdomadaires. La corrélation entre crypto-actifs et valeurs liées à l’IA s’est renforcée ces derniers mois. Les flux massifs de capitaux vers ces segments expliquent en partie cette synchronisation des mouvements en 2026.

🌍 L’Europe, refuge temporaire face à la tempête

Une moindre exposition technologique

L’un des éléments notables de cette séquence est la relative résilience des marchés européens. Le FTSE 100 affiche une progression de 4% depuis le début de l’année, contrastant avec la baisse de 2,7% du Nasdaq.

Cette surperformance s’explique en partie par la structure sectorielle des indices européens, moins exposés aux grandes valeurs technologiques. Les secteurs traditionnels, comme l’énergie ou la finance, ont mieux résisté aux turbulences liées à l’IA.

Un avantage fragile en cas de dé-risking global

Toutefois, cet avantage pourrait s’éroder si le mouvement de réduction du risque s’amplifie. Une correction plus large des marchés mondiaux entraînerait probablement les places européennes dans son sillage.

Les investisseurs surveillent donc attentivement l’évolution du sentiment aux États-Unis, véritable baromètre de la tendance globale. La fin de semaine pourrait rester marquée par une volatilité élevée.

📈 Inflation américaine : le CPI en ligne de mire

Le dollar attire les flux refuges

En parallèle, le marché des changes enregistre des flux vers le dollar, valeur refuge traditionnelle en période d’incertitude. Cette dynamique reflète une prudence accrue avant la publication des données d’inflation américaines.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (CPI) est particulièrement attendu. Le consensus anticipe un ralentissement du taux annuel, tant pour l’inflation globale que pour l’inflation sous-jacente, vers 2,5%.

Un risque de nouvelle pression sur les actions

Dans le contexte actuel, toute surprise haussière sur l’inflation pourrait raviver les craintes d’un maintien prolongé des taux élevés. Cela pèserait davantage sur les marchés financiers, déjà fragilisés par la correction technologique.

À l’inverse, une confirmation du ralentissement des prix pourrait offrir un répit temporaire aux actifs risqués. Les prochaines heures s’annoncent donc déterminantes pour l’orientation à court terme des marchés mondiaux.

❓ FAQ sur le NAsdaq 100

Pourquoi les marchés financiers baissent-ils actuellement ?

La baisse s’explique par une combinaison de facteurs : craintes liées à l’IA, ruptures techniques sur le Nasdaq et incertitudes autour de l’inflation américaine.

Qu’est-ce que la “AI scare trade” ?

Il s’agit d’un mouvement de marché marqué par la crainte que l’IA bouleverse certains modèles économiques, entraînant une rotation brutale entre valeurs gagnantes et perdantes.

Pourquoi l’Europe résiste-t-elle mieux que les États-Unis ?

Les indices européens sont moins exposés aux grandes valeurs technologiques, actuellement au cœur de la correction.

Le rapport CPI peut-il accentuer la volatilité ?

Oui. Une inflation plus élevée que prévu pourrait retarder les baisses de taux et peser davantage sur les actions.

Le Bitcoin est-il corrélé aux actions technologiques ?

En 2026, la corrélation s’est renforcée, notamment en raison des flux communs vers les actifs liés à l’innovation et à l’IA.