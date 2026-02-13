-
Le Nasdaq baisse de plus de 2% et repasse sous ses moyennes mobiles clés.
-
Le S&P 500 et le Nasdaq affichent désormais des pertes depuis le début de l’année.
-
Le thème de la “AI scare trade” déclenche une rotation brutale entre gagnants et perdants.
-
L’Europe résiste mieux, avec un FTSE 100 en hausse de 4% YTD. Temporaire?
-
Les marchés attendent le rapport CPI américain, susceptible d’amplifier la volatilité.
-
Le Nasdaq baisse de plus de 2% et repasse sous ses moyennes mobiles clés.
-
Le S&P 500 et le Nasdaq affichent désormais des pertes depuis le début de l’année.
-
Le thème de la “AI scare trade” déclenche une rotation brutale entre gagnants et perdants.
-
L’Europe résiste mieux, avec un FTSE 100 en hausse de 4% YTD. Temporaire?
-
Les marchés attendent le rapport CPI américain, susceptible d’amplifier la volatilité.
Le Nasdaq 100 termine la semaine sous pression, secoué par un violent mouvement de vente à Wall Street. Jeudi, les indices américains ont nettement reculé, entraînant dans leur sillage les places asiatiques et pesant sur le sentiment global. Au cœur des inquiétudes : la montée des craintes autour de l’intelligence artificielle et ses effets disruptifs sur l’économie et les valorisations boursières.
📊 Marchés financiers américains en correction
Le Nasdaq casse des seuils techniques clés
La séance de jeudi a marqué un tournant technique important. Le Nasdaq Composite a plongé de plus de 2%, franchissant à la baisse ses moyennes mobiles à 50 et 100 jours. Ce signal est généralement interprété comme une confirmation d’un momentum baissier à court terme.
Désormais, le Nasdaq et le S&P 500 évoluent tous deux en territoire négatif depuis le début de l’année. Ce retournement alimente les interrogations sur la solidité du rally porté ces derniers mois par les valeurs technologiques et l’enthousiasme autour de l’IA.
Une baisse qui s’étend aux marchés mondiaux
La correction américaine ne reste pas confinée à Wall Street. L’indice MSCI World s’oriente vers une deuxième semaine consécutive de baisse, une première en 2026. Les marchés asiatiques ont suivi la tendance vendredi, reflétant la nervosité des investisseurs.
Les contrats à terme européens signalent toutefois une ouverture légèrement positive pour le DAX et le FTSE 100. L’Europe semble temporairement bénéficier d’un effet de rattrapage, mais la fragilité du sentiment pourrait rapidement inverser cette dynamique si la pression vendeuse se poursuit aux États-Unis.
🤖 La “AI scare trade” bouleverse les valorisations
Rotation brutale entre gagnants et perdants
La thématique de la peur liée à l’IA, souvent appelée “AI scare trade”, domine désormais les échanges. Alors que le récit dominant depuis le début de l’année reposait sur une rotation des valeurs technologiques vers les secteurs décotés, la séance de jeudi a montré une correction plus large.
L’S&P 500 équipondéré a reculé au même rythme que sa version pondérée par la capitalisation, pourtant fortement influencée par la tech. Ce mouvement suggère un possible élargissement de la baisse à l’ensemble du marché, et non plus uniquement aux grandes capitalisations technologiques.
Certaines valeurs ont particulièrement souffert. Applovin a chuté de près de 20%, tandis que Dell et Cisco ont également été pris pour cible. Le secteur logiciel du S&P 500 affiche désormais sa valorisation la plus faible depuis 2022, signe d’un ajustement rapide des anticipations.
Métaux précieux et crypto dans le sillage des actions
La volatilité ne se limite pas aux actions. L’or et l’argent ont fortement reculé jeudi, évoluant en corrélation avec le sentiment de risque global. Bien qu’un rebond soit observé en fin de semaine, les pertes précédentes n’ont pas encore été totalement effacées.
Le Bitcoin progresse légèrement, mais reste proche de ses plus bas hebdomadaires. La corrélation entre crypto-actifs et valeurs liées à l’IA s’est renforcée ces derniers mois. Les flux massifs de capitaux vers ces segments expliquent en partie cette synchronisation des mouvements en 2026.
🌍 L’Europe, refuge temporaire face à la tempête
Une moindre exposition technologique
L’un des éléments notables de cette séquence est la relative résilience des marchés européens. Le FTSE 100 affiche une progression de 4% depuis le début de l’année, contrastant avec la baisse de 2,7% du Nasdaq.
Cette surperformance s’explique en partie par la structure sectorielle des indices européens, moins exposés aux grandes valeurs technologiques. Les secteurs traditionnels, comme l’énergie ou la finance, ont mieux résisté aux turbulences liées à l’IA.
Un avantage fragile en cas de dé-risking global
Toutefois, cet avantage pourrait s’éroder si le mouvement de réduction du risque s’amplifie. Une correction plus large des marchés mondiaux entraînerait probablement les places européennes dans son sillage.
Les investisseurs surveillent donc attentivement l’évolution du sentiment aux États-Unis, véritable baromètre de la tendance globale. La fin de semaine pourrait rester marquée par une volatilité élevée.
📈 Inflation américaine : le CPI en ligne de mire
Le dollar attire les flux refuges
En parallèle, le marché des changes enregistre des flux vers le dollar, valeur refuge traditionnelle en période d’incertitude. Cette dynamique reflète une prudence accrue avant la publication des données d’inflation américaines.
Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (CPI) est particulièrement attendu. Le consensus anticipe un ralentissement du taux annuel, tant pour l’inflation globale que pour l’inflation sous-jacente, vers 2,5%.
Un risque de nouvelle pression sur les actions
Dans le contexte actuel, toute surprise haussière sur l’inflation pourrait raviver les craintes d’un maintien prolongé des taux élevés. Cela pèserait davantage sur les marchés financiers, déjà fragilisés par la correction technologique.
À l’inverse, une confirmation du ralentissement des prix pourrait offrir un répit temporaire aux actifs risqués. Les prochaines heures s’annoncent donc déterminantes pour l’orientation à court terme des marchés mondiaux.
❓ FAQ sur le NAsdaq 100
Pourquoi les marchés financiers baissent-ils actuellement ?
La baisse s’explique par une combinaison de facteurs : craintes liées à l’IA, ruptures techniques sur le Nasdaq et incertitudes autour de l’inflation américaine.
Qu’est-ce que la “AI scare trade” ?
Il s’agit d’un mouvement de marché marqué par la crainte que l’IA bouleverse certains modèles économiques, entraînant une rotation brutale entre valeurs gagnantes et perdantes.
Pourquoi l’Europe résiste-t-elle mieux que les États-Unis ?
Les indices européens sont moins exposés aux grandes valeurs technologiques, actuellement au cœur de la correction.
Le rapport CPI peut-il accentuer la volatilité ?
Oui. Une inflation plus élevée que prévu pourrait retarder les baisses de taux et peser davantage sur les actions.
Le Bitcoin est-il corrélé aux actions technologiques ?
En 2026, la corrélation s’est renforcée, notamment en raison des flux communs vers les actifs liés à l’innovation et à l’IA.
Résumé quotidien : Wall Street rebondit : le rally peut-il durer ? 🇺🇸
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (13.02.2026)
📊 Wall Street hésite malgré un CPI rassurant 🇺🇸
BREAKING : L'IPC américain est inférieur aux prévisions.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."