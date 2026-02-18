-
Futures US en hausse après l’ouverture cash.
-
Nasdaq 100 +1%, soutenu par Nvidia et Amazon.
-
Rebond confirmé sur l’EMA200 du US100.
-
Financières, banques et pétrole en mode risk-on.
-
Nvidia repasse au-dessus de l’EMA50.
-
Les contrats à terme américains évoluent en nette hausse après l’ouverture, signalant un retour de l’appétit pour le risque après le récent repli. Le mouvement est soutenu par un ton constructif sur les marchés internationaux.
Le Nasdaq 100 affiche une progression supérieure à 1%, tandis que les financières, les banques et le secteur énergétique envoient des signaux clairs de “risk-on”.
Source: xStation5
📊 Nasdaq 100 : rebond technique clé sur l’EMA200
L’indice US100 a réagi à deux reprises sur la moyenne mobile exponentielle 200 séances (EMA200, ligne rouge), confirmant un support technique majeur.

Le rebond actuel relance la dynamique haussière.
🎯 Niveau clé à surveiller :
Un retour durable au-dessus de 25 500 points pourrait signaler un changement plus structurel du sentiment en faveur des acheteurs.
Source: xStation5
🚀 Magnificent Seven : Nvidia en leader
Au sein des grandes valeurs technologiques, Nvidia domine clairement la séance.
🔹 Nvidia (NVDA.US) +1,7%
Hausse après des informations indiquant que Meta prévoit de déployer “des millions” de processeurs Nvidia dans les prochaines années, confirmant l’accélération des investissements en IA.
Nvidia évolue désormais au-dessus de son EMA50, un signal technique suggérant un retour du momentum haussier.
Source: xStation5
Autres performances :
-
Amazon (AMZN.US) +1,6%
-
Microsoft (MSFT.US) +0,5%
-
Tesla (TSLA.US) +0,4%
-
Alphabet (GOOGL.US) +0,3%
-
Apple (AAPL.US) +0,2%
-
Meta (META.US) -0,5%
🔥 Plus fortes hausses
Plusieurs valeurs affichent des mouvements spectaculaires :
-
Global-e Online +24% (résultats solides + guidance forte)
-
Rush Street +20%
-
Mister Car Wash +17% (OPA à 7$)
-
Wingstop +13%
-
Moderna +8% (validation FDA pour vaccin grippe)
-
Palantir +5% (upgrade + amélioration des marges)
-
Upwork +5% (programme de rachat d’actions de 300 M$)
-
New York Times +1,7% (entrée de Berkshire Hathaway)
📉 Plus fortes baisses
-
Northern Dynasty -34% (dossier juridique lié au projet Pebble)
-
SimilarWeb -21% (guidance décevante)
-
Axcelis -13%
-
Palo Alto -7% (guidance plus faible)
-
MKS Instruments -6,7%
🛢️ Rotation sectorielle : financières et énergie en soutien
Les signaux de reprise du risque ne se limitent pas à la tech :
-
Les banques progressent.
-
Le pétrole affiche une dynamique positive.
Cette configuration suggère une reprise plus large et non uniquement concentrée sur l’IA.
🎯 Conclusion
Le marché montre des signes de stabilisation après la récente correction.
Les éléments clés à surveiller :
-
Maintien du US100 au-dessus de l’EMA200
-
Franchissement durable des 25 500 points
-
Confirmation du momentum sur Nvidia au-dessus de l’EMA50
-
Poursuite de la rotation vers les financières et l’énergie
Si ces conditions se maintiennent, le marché pourrait entrer dans une nouvelle phase haussière à court terme.
❓ FAQ
Pourquoi le Nasdaq rebondit-il fortement ?
Grâce au support technique sur l’EMA200 et au leadership de Nvidia.
Pourquoi Nvidia surperforme-t-elle ?
Meta prévoit un déploiement massif de processeurs IA, renforçant la visibilité des revenus.
Le rebond est-il durable ?
Un franchissement clair des 25 500 points renforcerait le scénario haussier.
Pourquoi Palo Alto chute-t-elle ?
Guidance plus faible pour le trimestre et l’exercice complet.
La rotation sectorielle est-elle importante ?
Oui, la participation des financières et de l’énergie rend le rebond plus crédible.
