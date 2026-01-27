La volatilité restera élevée tant que production et températures ne se normalisent pas

Les arrêts de production liés au gel restent le facteur clé à court terme

Le NATGAS se redresse progressivement après le rollover et la correction post-rallye

❄️ Un choc de demande hivernal toujours actif

Le rebond actuel du gaz naturel américain intervient après un enchaînement classique mais violent : une flambée des prix liée à une vague de froid extrême, suivie d’un repli technique lors du rollover des contrats. La tempête hivernale Fern a provoqué un choc de demande massif, particulièrement du côté résidentiel et commercial.

La consommation dans ces segments a atteint environ 69 Bcf par jour, un pic saisonnier typique des vagues de froid les plus sévères. À cela s’est ajoutée une envolée de la demande du secteur électrique, avec une consommation proche de 50 Bcf, un niveau habituellement observé lors des pics estivaux… mais transposé en plein hiver. Cette combinaison a fortement tendu le marché physique.

⛽ Offre sous pression : le facteur décisif

Le deuxième pilier de la hausse reste la désorganisation de la production. Les premiers chiffres faisaient état de pertes d’environ 2 Bcf/jour, mais les estimations ont rapidement été révisées jusqu’à 12 Bcf/jour, notamment dans le Permian et sur la côte du Golfe.

Le débat central du marché n’est donc plus de savoir si la tempête a eu un impact — cela est acquis — mais combien de temps la production mettra à revenir à la normale. Le scénario dominant table sur une tension persistante jusqu’au milieu de semaine, suivie d’un redémarrage progressif durant le week-end.

📉 Futures et rollover : un signal trompeur

La baisse observée sur le contrat février (environ -3 % avant son expiration) ne reflète pas un apaisement fondamental, mais plutôt le comportement classique d’un contrat en fin de vie. L’attention du marché s’est déplacée vers le contrat de mars, qui évolue autour de 3,84 $, en recul d’environ 3,5 %.

Cette structure illustre une backwardation météo typique : une tension extrême à court terme, mais une anticipation de normalisation relativement rapide de l’offre et de la demande. Autrement dit, le marché commence à “regarder au-delà” de la tempête, sans pour autant exclure de nouveaux pics de volatilité.



Source: xStation5

🌡️ Et après ? La météo comme arbitre final

Les prévisions indiquent un maintien de températures basses sur la côte Est début février, même si un redoux est attendu au Texas — zone clé pour la production. Tant que la normalisation n’est pas effective à la fois sur le plan climatique et productif, le marché restera nerveux.

Le repli récent n’est donc pas un signal de détente durable, mais plutôt une phase de digestion après un choc violent. Dans ce type de configuration, les mouvements peuvent rester rapides, amples et parfois contre-intuitifs.



Source: NOAA, CPC

❓ FAQ

Pourquoi les prix ont-ils baissé après une forte hausse ?

À cause du rollover des contrats et de l’anticipation d’un redoux, pas d’un apaisement réel.

La backwardation est-elle un signal baissier ?

Non. Elle reflète une tension immédiate, suivie d’attentes de normalisation.

Le risque principal à court terme ?

Un retard dans la reprise de la production après les gelées.

La météo reste-t-elle déterminante ?

Oui. C’est le principal driver du marché du gaz naturel à court terme.

Peut-on encore voir de fortes hausses ?

Oui, tant que l’offre reste perturbée et que la demande demeure élevée.