Nike décroche de 10 % après des bénéfices au plus bas depuis 2015📉

Les résultats du troisième trimestre fiscal 2026 de Nike (NKE.US) se sont révélés supérieurs aux attentes du marché, ce que les investisseurs ont d'abord interprété comme un signe que l'entreprise commençait à stabiliser ses activités plus efficacement, malgré la pression sur les coûts et un environnement opérationnel plus difficile. Après la publication des résultats, le titre a progressé de 3 % dans les échanges après clôture, mais a finalement perdu près de 10 %, tombant à 47 $. Les principaux points positifs ont été une surprise à la hausse du bénéfice par action, un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux prévisions et une amélioration des stocks, qui avait été l'un des principaux sujets de préoccupation du marché au cours des derniers trimestres. Toutefois, le rapport comportait également des éléments moins favorables, notamment la pression sur les marges brutes liée aux droits de douane en Amérique du Nord et à la hausse des coûts d'exploitation. De même, la conférence téléphonique avec les analystes a mis en évidence au moins plusieurs signaux négatifs pour l'activité de l'entreprise. La direction a donné l'impression que la reprise n'avait pas encore véritablement commencé et qu'elle ne se produirait peut-être que dans quelques trimestres. Résultats de Nike Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 0,35 $, contre des prévisions de 0,30 $, ce qui représente une surprise positive de 16,7 %.

Le chiffre d'affaires a atteint 11,3 milliards de dollars, soit un peu plus que l'estimation consensuelle de 11,23 milliards de dollars.

Les ventes hors effets de change ont reculé de 3 %, bien que le chiffre d'affaires publié soit resté stable d'une année sur l'autre.

L'Amérique du Nord a fait preuve d'une relative résilience, affichant une croissance de 3 % de son chiffre d'affaires, tandis que les autres régions ont enregistré des performances plus faibles.

La marge brute s'est établie à 40,2 %, en baisse de 130 points de base, principalement en raison de la hausse des droits de douane en Amérique du Nord.

Les stocks ont diminué de 1 % en glissement annuel, ce qui peut être considéré comme un signal modérément positif après les problèmes antérieurs liés à l'excédent de stocks.

Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 2 %, les résultats étant grevés par environ 230 millions de dollars de coûts de licenciement.

Le taux d'imposition effectif s'est établi à 20 %.

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, Nike prévoit un BPA de 0,19 $.

La société table également sur une amélioration progressive du chiffre d'affaires au cours des exercices 2026 et 2027, ce qui suggère que la direction s'attend à une reprise plus stable après une période plus difficile.

La direction a souligné l'efficacité de ses mesures « win now » en Amérique du Nord, tout en indiquant que la pression des droits de douane et la gestion des stocks resteront des priorités clés.

Parmi les principaux risques pour la société figurent l'impact des droits de douane sur la rentabilité, le risque d'une nouvelle augmentation des stocks, les fluctuations monétaires et l'incertitude quant à la demande mondiale des consommateurs.

Nike maintient son dividende depuis 43 ans, et le rendement actuel du dividende s'élève à 3,1 %. Qu'est-ce qui a déplu à Wall Street ? Avant tout, la reprise prend plus de temps que ne l'avaient prévu les investisseurs. C'est sans doute le signal négatif le plus important qui soit ressorti de l'ensemble de la conférence téléphonique. La direction a explicitement reconnu à plusieurs reprises que « le redressement prend plus de temps que nous le souhaiterions » et que certaines mesures nécessitent plus de temps que prévu. Cela prolonge la période de pression sur les résultats, accroît le risque lié à la mise en œuvre et sape la confiance dans le rythme de l'amélioration, que le marché a généralement tendance à anticiper très tôt. Le chiffre d'affaires reste sous pression et les prévisions prudentes. Nike a indiqué qu'au troisième trimestre, son chiffre d'affaires était resté stable en données publiées et en recul de 3 % à taux de change constants. Pour le trimestre suivant, le quatrième trimestre fiscal, la société s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 2 % et 4 %. Au cours des mois à venir, jusqu'à la fin de l'année civile, la croissance du chiffre d'affaires devrait se maintenir à un faible niveau à un chiffre. En d'autres termes, la société n'a toujours pas renoué avec une croissance réelle, et l'amélioration devrait être très inégale selon les zones géographiques et les segments.

Les ventes en Chine sont en baisse et continueront de peser sur la société. Le chiffre d'affaires du trimestre a reculé de 10 % en glissement annuel, les ventes en gros ont chuté de 13 % et les ventes de Nike Digital ont même chuté de 21 %. De plus, la société s'attend à ce que son chiffre d'affaires dans la région recule de 20 %. La direction ne cache pas le fait qu'une reprise en Chine pourrait ne pas se produire rapidement, ce qui est préoccupant car la Chine a toujours été l'un des principaux moteurs de croissance de Nike.

Les ventes de chaussures, de vêtements et d'équipements de sport ont baissé, et bien que cette catégorie semble encore relativement solide par rapport aux autres segments de Nike, elle représente moins de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Wall Street pourrait s'inquiéter du fait que Nike affiche des succès ponctuels dans la course à pied ou le football, mais que son activité principale, celle des vêtements de sport et de lifestyle, n'ait toujours pas été redressée. Enfin, au dernier trimestre, la marge brute a reculé de 130 points de base pour s’établir à 40,2 %, l’une des principales raisons étant la hausse des droits de douane en Amérique du Nord, qui a à elle seule réduit la marge de 300 points de base. Au quatrième trimestre, la marge devrait rester sous pression, la société tablant sur une baisse de 25 à 75 points de base malgré une amélioration par rapport au trimestre précédent. Les ventes de Nike Direct ont reculé de 7 %, et celles de Nike Digital de 9 %. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), les ventes numériques ont reculé de 6 %. La reprise de la marge a été reportée, tandis que la société continue d'évoluer dans un environnement marqué par une forte activité promotionnelle et des remises importantes. NKE (W1) Source: xStation5

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